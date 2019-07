Pourquoi finir deuxième en ERC1 Junior n’est “pas la fin du monde” pour Ingram

Chris Ingram estime qu'il reste le mieux placé pour remporter le Championnat FIA ERC1 Junior quand la bataille pour le titre trouvera sa conclusion au Barum Czech Rally Zlín, le mois prochain.

L'avance d'Ingram a été réduite à 30 points (alors que 39 sont encore à inscrire sur cette dernière manche de la saison) avec une deuxième place derrière Filip Mareš au Rally di Roma Capitale le week-end dernier. Il a perdu du temps en raison d'un souci de freins dans la première boucle.

“La première journée n'a pas été chanceuse, frustrante mais prometteuse”, dit le pilote du Toksport WRT.“Au final, on s'en est sortis et on a inscrit quelques points quand beaucoup d'autres réguliers de l'ERC ont souffert. Ce n'est pas la fin du monde [de finir deuxième] mais je dois rester concentré et revenir plus fort à Zlín car je me mets beaucoup de pression et je surpilote à chaque rallye.”

