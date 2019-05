Pourquoi Franceschi n’a pu gagner encore une fois l’ERC3 Junior en Lettonie

Si le rallye n'était qu'une question de rythme, Jean-Baptiste Franceschi aurait terminé au moins en dauphin méritant de Ken Torn dans la catégorie FIA ERC3 Junior au Rallye de Liepāja, le week-end dernier.

Au lieu de quoi, une erreur coûteuse dans l'ES9, le dernier matin, a mis fin aux espoirs d'un second succès consécutif dans le championnat soutenu par Pirelli, a-t-il expliqué.

“Avant le départ de la neuvième spéciale, il pleuvait beaucoup en début de parcours et j'ai voulu changer quelque chose sur la voiture. Mais j'ai oublié de refermer le capot. Il s'est ouvert au départ et on a parcouru 18 kilomètres comme ça.”

Malgré ce revers, Franceschi était en mesure de défendre une performance impressionnante pour ses débuts au Rallye de Liepāja – et sur la terre – avec la nouvelle Ford Fiesta R2T 2019.

“On a fait une erreur et c'est comme ça”, a poursuivi le Français. “Mais je suis très content de mon rythme pour une première fois ici. Spéciale après spéciale, on a essayé de s'améliorer mais on est toujours restés prudents et on a bien travaillé sur les notes. Être dans la lutte avec Ken Torn était incroyable pour moi, donc je dois être satisfait.”

