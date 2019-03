Pourquoi Griebel devra attendre pour faire le Show en ERC

Marijan Griebel va assister en spectateur au City Show qui se déroulera avant la manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, ce soir.

Ne comptant pas pour le classement général du Rallye des Açores, cette démonstration destinée au public est un moment fort de l'épreuve basée à Ponta Delgada – avec un nouveau parcours en 2019.

Griebel était censé y prendre part avec sa Volkswagen Polo GTI R5 préparée par Rallye & Racing. Cependant, un souci technique mineur l'empêchera de faire le show au City Show.

“Ce n'est rien d'important, on a juste un petit souci”, dit le double champion ERC Junior titré aussi en Allemagne l'année dernière. “La pièce de rechange qu'il nous faut est bloquée dans un cargo à l'aéroport et c'est pourquoi il ne m'est pas possible de rouler au City Show. Mais une autre pièce doit arriver tard dans la nuit d'Autriche avec les mécaniciens, donc pas de problème pour demain.”

Concernant le fait de perdre un peu de temps de roulage avec sa toute nouvelle Polo, il ajoute : “Ce n'est qu'un kilomètre, ça ne m'aiderait pas pour le rallye. Je suis juste vraiment désolé de ne pas être là pour les fans. J'ai fait le City Show quatre fois maintenant et c'est toujours un plaisir de piloter devant un public aussi cool et dans une telle ambiance. Mais je ferai le show demain et les jours suivants.”

