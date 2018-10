Pourquoi huitième est un bon résultat pour Avcioglu dans la finale de l’ERC

Orhan Avcioglu a terminé sa première saison en Championnat d'Europe FIA des Rallyes avec une huitième place, récemment, au Rally Liepāja. Et s'il n'a n'a pas été l'arrivée dans le top 5 qu'il espérait avant le départ, ce résultat représente de nouveaux progrès pour le Turc.

Avcioglu s'est concentré sur son apprentissage en 2018, s'essayant pour la première fois aux huit rallyes sur sa ŠKODA Fabia R5 du Toksport WRT, la cinquième place finale à Chypre ayant été son meilleur classement.

Pour sa première apparition sur les rapides spéciales en terre de Lettonie, du 12 au 14 octobre, Avcioglu a atteint son objectif, qui était de rester en dessous d'une seconde et demie au kilomètre des pilotes les plus rapides.

“On a été sous la seconde et demie par kilomètre presque tout le rallye, ce qui était notre but cette saison et c'est un gros progrès car on a commencé à 2''5 et on est arrivés à ça”, a dit le vainqueur du Trophée des Balkans 2017. “Je veux juste remercier mon copilote, mon équipe et nos familles. On a apprécié l'effort de tout le monde.”

Avcioglu et son copilote Burçin Korkmaz ont surmonté une crevaison à l'avant gauche dans la dernière spéciale de ce Rally Liepāja, perdant plus deux deux minutes dans l'affaire. “Ça s'est passé soudainement, alors on est contents de garder la position et je suis content d'être huitième”, a-t-il ajouté.“J'aurais vraiment bien aimé être cinquième ou sixième mais on a appris beaucoup sur ce rallye, et comment aller vite dans les portions rapides.”

