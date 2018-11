Pourquoi l’Acropole fut le tournant de la saison ERC pour Nobre

Paulo Nobre, un fidèle du championnat d'Europe des Rallyes FIA ERC, retient l'EKO Acropolis Rally comme son meilleur moment de la saison 2018.

Nobre a marqué des points en ERC pour la première fois lors de l'épreuve basée à Lamia en juin, qui coïncidait avec un retour de forme du Brésilien aligné par Motorsport Italia.



"Tous les rallyes étaient nouveaux pour moi, et chaque rallye a sa propre caractéristique, et vous pouvez l'aimer, ou le détester", explique Nobre. "J'essaie de voir le verre à moitié plein et j'essaie de prendre le meilleur de chaque épreuve. Mais si je devais retenir un moment, je dirais la Grèce, où nous étions dans le top 10 et où nous avons commencé à piloter un peu mieux. Nous avons changé un peu notre rythme, et notre confiance, et nous aurions pu marquer des points lors du rallye suivant à Chypre si nous n'avions pas eu une crevaison".



Nobre et son copilote Gabriel Morales se sont classés neuvième de l'EKO Acropolis Rally.

