Molle, monté sur le podium en ERC3/ERC3 Junior au volant de sa Peugeot 208 R2 équipée de Pirelli, était venu sur ce rendez-vous en spectateur l’année dernière.



“Je me suis rendu sur ce rallye l’année dernière pour soutenir mon très bon ami Chris Ingram qui a remporté le championnat là-bas”, a-t-il expliqué.“Je lui ai fait la surprise de venir à la dernière minute et de le féliciter pour son titre.”



Molle, engagé avec Delta Rally et son copilote français Florian Barral en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, avait profité de cette visite l’année dernière pour observer les spéciales en asphalte tracées au nord de la ville hôte, Nyíregyháza.



“Je suis allé sur les spéciales l’année dernière et j’ai vu comment elles étaient”, a-t-il poursuivi.“Elles étaient très piégeuses avec la pluie mais au vu des prévisions météo, ça ne devrait pas être le cas cette année. Malgré tout, les spéciales en forêt, que j’apprécie beaucoup, peuvent être difficiles car ça peut être humide en forêt et sec à l’extérieur.”



“Certaines des spéciales ressemblent à la Belgique mais le rallye sera plus rapide que l’année dernière car les conditions seront meilleures avec, on l’espère, moins de boue.”



“Je me suis préparé en ligne pour ce rallye, comme tout le monde, et je suis très impatient d’y être. Mon but est d’inscrire autant de points que possible au championnat et nous allons nous battre pour le podium. Nous sommes prêts.”