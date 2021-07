Craig Breen a l’intention de profiter de sa participation au Rallye de Liepāja, cette semaine, pour « évaluer » le programme de développement en cours de MRF Tyres.

La très rapide manche lettonne est la première épreuve du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA à laquelle le Team MRF Tyres participe pour la deuxième fois. Et Breen, cinq fois vainqueur d’un rallye ERC, attend avec impatience cette occasion pour évaluer les progrès réalisés par le fabricant de pneus indien.

« Le rythme de notre voiture du Team MRF Tyres en Pologne était très bon, et je veux profiter de revisiter un rallye que nous avons fait l’année dernière pour évaluer notre développement », a déclaré l’Irlandais, qui a réalisé trois meilleurs temps en spéciale sur le 77e Rallye ORLEN de Pologne pour souligner la progression de MRF Tyres.

« Il y a un plateau relevé ce week-end pour l’ERC. Il sera important de réussir le vendredi, car il n’y a qu’une assistance délocalisée et de longues spéciales. L’exercice de développement pour le Team MRF Tyes est à nouveau la chose la plus importante et le fait de pouvoir revenir sur un rallye que nous avons déjà fait sera précieux. »

Breen a remporté le Rallye de Liepāja en 2015 avant sa montée en puissance sur la scène mondiale, alors qu’il s’agissait d’une épreuve hivernale. Il en garde un excellent souvenir.

« Le Rallye de Liepāja est une épreuve que j’apprécie », a-t-il ajouté. « Les routes sont rapides et plus ouvertes. C’est un rallye que j’ai gagné lorsque c’était prévu pour être un rallye sur la neige. Maintenant, en été, j’ai hâte de relever le défi sur la terre sèche. »

