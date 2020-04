Pourquoi le pilote ERC Griebel compte sur “l’un des plus rapides de la planète”

Marijan Griebel a révélé comment il compte tirer le meilleur parti du rythme et de l'expérience de son coéquipier Alexey Lukyanuk lors du Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2020.

Le pilote allemand, double champion ERC Junior, et le Russe, lauréat du titre ERC 2018, seront associés pour former une formidable équipe de deux voitures sous la bannière du Saintéloc Juior Team avec des Citroën C3 R5.

Mais alors que Lukyanuk entame sa deuxième saison au volant de l'une des machines françaises, ce sera une première de Griebel sur une C3.

"Je suis sûr que si l'on évalue sa vitesse brute, Alexey est l'un des pilotes les plus rapides de planète", assure Griebel. "Je suppose que je pourrai apprendre beaucoup de lui, surtout sur les routes en terre rapides. Je pourrai regarder certaines de ses données et lui demander quelques conseils. Peut-être que je devrai prendre place sur le siège du copilote lors d'une séances d'essais, mais je ne suis pas sûr d'être assez courageux pour ça !"

Lukyanuk a déjà parlé de ses projets pour aider Griebel à s'adapter à la Citroën. "Marijan est cohérent et expérimenté, un type ouvert et sympa que je connais depuis de nombreuses années", a déclaré le Russe. "Nous pouvons connaître une année vraiment forte en tant qu'équipiers et je suis prêt à partager toute mon expérience de la voiture pour l'aider à atteindre la vitesse qu'il veut."

