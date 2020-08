Pourquoi Llarena s’attend à souffrir en ERC

-

Le pilote du Rallye Team Spain Efrén Llarena s'attend à passer un moment difficile au Rallye de Liepāja, lui qui poursuit sa transition de l'ERC3 Junior à l'ERC1 Junior.

Le champion ERC3 Junior 2019 n'en est qu'à deux rallyes en Rally2 dans sa carrière et s'apprête à poursuivre sa mission d'apprentissage sur les rapides spéciales en terre de Lettonie lors du Rallye de Liepāja qui aura lieu du 14 au 16 août.

“Cela va être un rallye difficile pour nous, probablement le plus compliqué de la saison, même si Sara [Fernández, sa copilote] et moi sommes impatients de courir le Liepāja avec la Citroën C3 R5”, explique Llarena.“Nous voulons nous battre encore pour un résultat dans le top 5 au général, comme nous l'avons fait au Rally di Roma Capitale. On verra combien de points nous pouvons inscrire en ERC1 Junior, qui est notre objectif principal cette saison avec Citroën.”

Llarena s'est classé sixième du général au Rally di Roma Capitale le mois dernier, et troisième des concurrents du Championnat FIA ERC1 Junior.

