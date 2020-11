Déjà cinquième de l’ERC3, Adrienn Vogel a un but : “Prouver que nous avons notre place parmi les

“Je suis content de commencer ce rallye, c'est un de mes plus grands rêves depuis que j'ai débuté en karting”, dit-il. “Les routes sont comme un circuit, lisses avec un très bon grip. J'espère que nous pourrons faire du bon boulot avec Szymon et notre équipe Sports Racing Technologies. Rouler tout le temps proches de la limite sera nécessaire, être très rapides et très bien ressentir la vitesse.”