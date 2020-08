Pourquoi Ostberg ne visera rien de particulier au Rallye de Liepaja ERC

-

Mads Østberg insiste sur le fait qu'il ne cherchera pas à “faire quelque chose de spécial” quand il courra en Lettonie, pour la première fois depuis près de dix ans, la semaine prochaine.

Vainqueur d'une manche de Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, le Norvégien a pris part au Rallye de Talsi en 2012. Il a donc une idée de ce à quoi attendre sur la première étape du Rallye de Liepāja qui est basée autour de Talsi, au nord-est de la ville hôte de Liepāja.

Østberg n'a pas couru depuis le Rallye de Suède, à la mi-février, mais fera son retour au volant de sa Citroën C3 R5 de PH Sport pour cette seconde manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020, du 14 au 16 août.

“Mon intention n'est pas de faire quelque chose de spécial, mais de retrouver un rythme normal aussi rapidement que possible”, dit le pilote de 32 ans. “Je pense qu'on peut facilement rendre les choses trop compliquées, mais je me sens assez à l'aise pour me préparer mentalement en vue de ce rallye, même si je n'ai pas couru depuis longtemps. Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit d'autre que ce que je fais normalement. Mon approche est de revenir à mon pilotage habituel aussi vite que possible, mais, c'est sûr, sans avoir fait de rallye durant six mois, ça va me prendre un petit peu de temps de retrouver le rythme. En termes de pilotage, voir quelle sera notre vitesse sera intéressant pour moi aussi.”

“Je sais que l'ERC a déjà commencé à Rome et les pilotes sont probablement un peu mieux préparés que moi puisque ce sera notre premier rallye. Nous nous concentrerons sans doute plus pour faire en sorte de retrouver le rythme. Évidemment, cela peut nous coûter du temps, mais nous voulons bien faire. Nous voulons être compétitifs et au moins être l'équipage le plus rapide le second jour. C'est notre objectif.”

“Le Rallye de Liepāja est un très beau rallye. C'est le choix de Citroën de faire celui-là. C'est bien aussi pour moi. Je le connais un peu et ce sera sympa de croiser Raimonds Strokšs. Je l'ai rencontré en 2012 et il est toujours l'organisateur de ce rendez-vous.”



Ces propos sont extraits d'un entretien entre Mads Østberg et Roberts Graudiņš, du Rallye de Liepāja. Suivez ce lien pour lire l'interview entière :http://2020.lvrally.com/eng/news/228

