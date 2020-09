Le vainqueur d'une manche de Championnat du monde des Rallyes a été devancé par Oliver Solberg au Rallye de Liepāja, que le Norvégien disputait pour la première fois sur une Citroën C3 R5.



Mais comme l'a expliqué Østberg à l'arrivée de cette rapide épreuve sur terre en Lettonie, l'important pour lui était plus de participer que de gagner.



“Nous sommes venus [en Lettonie] pour faire des essais en vue du Rallye d'Estonie, donc il ne fallait pas se laisser distraire par la bagarre et le résultat”, a dit Østberg.“Il fallait respecter le plan, et me concentrer pour ne pas être compétitif partout n'a pas été facile.”



En plus d'affiner le set-up de sa C3 R5 de PH Sport, ce qui a compromis ses chronos dans les spéciales, Østberg et son copilote Torstein Eriksen avaient l'opportunité, sur ce Rallye deLiepāja, de courir pour la première fois ensemble depuis le Rallye de Suède au mois de février.



“Je me souvenais de comment piloter mais j'ai dit à l'équipe que j'avais eu un peu de mal avec la voiture, comme si ma caisse à outils de pilotage était un peu plus petite désormais qu'il y a six mois. Normalement, on peut s'adapter mais j'ai eu un peu plus de mal cette fois avec ça. Il y a eu quelques hésitations et quand mon pilotage n'était pas parfait, j'ai senti que j'avais plus été un papa à la maison qu'un pilote pendant six mois !”