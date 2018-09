Premier podium au général en ERC pour Ingram

Chris Ingram a décrit son premier podium en Championnat d'Europe FIA des Rallyes comme un “sentiment fabuleux” après avoir terminé le PZM Rallye de Pologne à la troisième place au général et la deuxième de l'ERC Junior Under 28 sur sa ŠKODA Fabia R5 du Toksport WRT.

Le Britannique, qui a remporté la catégorie ERC Junior des moins de 27 ans (Under 27) en 2017, dispute sa première saison dans une voiture de type R5 et son podium polonais est venu conclure une nouvelle démonstration impressionnante aux côtés de son copilote Ross Whittock.

“Si vous aviez dit qu'on serait sur le podium à la fin, j'aurais signé, alors je suis très content”, a dit Ingram à l'arrivée à Mikołajki le week-end dernier. “C'est un sentiment fabuleux d'avoir enfin mon premier podium international.”

“Je n'avais pas la moindre expérience du pilotage d'une R5 sur des spéciales aussi rapides et on est très contents de notre rythme. Évidemment, les deux gars de devant [Nikolay Gryazin et Jari Huttunen] sont dans une catégorie à part mais je pense qu'on a fait de notre mieux et on est très contents. J'ai beaucoup appris ce week-end et on s'améliore tout le temps. Un immense merci à l'équipe et à tous mes sponsors.”

