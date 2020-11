Efrén Llarena a réalisé l'une de ses plus belles performances à ce jour en Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA, décrochant son premier podium au général à l'arrivée du Rallye de Hongrie.

Le champion ERC3/ERC3 Junior 2019 a excellé sur les exigeantes spéciales goudronnées pour terminer en troisième position avec sa Citroën C3 R5 derrière Andreas Mikkelsen, vainqueur, et Grégoire Munster.

“Nous n'avons pas assez d'expérience avec cette voiture, c'est sûr, ce n'était que notre cinquième rallye avec elle. Nous avons essayé d'avoir un bon rythme pour faire toutes les spéciales à 80/85%”, a expliqué Llarena après l'arrivée à Nyíregyháza, dimanche après-midi. “Cet après-midi, nous étions dans la lutte et avons vu que nous pourrions être sur le podium, alors nous avons essayé d'attaquer. Ce podium est fantastique pour l'équipe, pour le Rallye Team Spain et pour tous les gens qui me soutiennent.”