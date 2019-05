Premier rallye terre pour Semerád en ERC Junior

Le pilote de l'ERC3 Junior Petr Semerád va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait avant cette semaine : disputer un rallye entièrement sur terre.

Soutenu par l'ACCR Czech Rally Team, Semerád, qui a eu 18 ans ce mois-ci, n'a jusqu'à maintenant couru que sur asphalte. Cela relève le défi qui l'attend au Rallye de Liepāja, au volant d'une Peugeot 208 R2 équipée de Pirelli et qu'il partagera avec son copilote Jiří Hlávka.

“Ce sera le premier rallye terre de ma carrière et j'espère que ce sera une réussite pour moi”, dit Semerád.“Nous sommes allés à Liepāja l'année dernière pour le programme d'entraînement ERC Junior Experience et nous avons fait un petit test ainsi que les recos. C'était assez sympa et au moins, je sais à quoi ressemblent ces routes – très rapides, assez larges et j'aime ça.”

