Le champion en titre Tibor Érdi Jr a remporté sa première victoire de la saison en ERC2, et a dû pousser un soupir de soulagement à bord de sa Mitsubishi Lancer Evolution X.

Le Hongrois a entamé la deuxième étape en tête de la catégorie des voitures de série avec 36,3 secondes d’avance, mais quand il est revenu à l’assistance de la mi-étape à Otrokovice, l’écart n’était plus que de 14,6 secondes sur Victor Cartier.

Cependant, Cartier avait terminé l’ES12 avec de l’eau s’écoulant de sa Toyota Yaris Rally2 Kit en raison d’un radiateur endommagé et le Français n’irait pas plus loin – laissant Érdi Jr remporter une victoire impressionnante devant le vainqueur de l’Abarth Rally Cup, Dariusz Poloński.

Martin Rada et Roberto Gobbin ont terminé respectivement troisième et quatrième en ERC2 et deuxième et troisième dans la série monotype d’Abarth.

Csaba Juhász a terminé cinquième après une succession de problèmes, tandis que Michał Pryczek s’est repris pour terminer sixième après être sorti de la route dans l’ES4 et avoir surmonté une crevaison dans l’SS12 au volant de sa Subaru Impreza.

Dmitry Feofanov reste en tête du classement de l’ERC2, mais il est désormais à égalité de points avec Poloński après un week-end mouvementé. Le pilote basé en Lettonie est sorti de la route dans l’ES6, il est reparti ce matin, mais il est sorti de la route pour de bon dans l’SS12.

