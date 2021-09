L’ESSENTIEL Quoi : Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021, manche 5 sur 8* […]

L’ESSENTIEL

Quoi : Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021, manche 5 sur 8*

Quand : 16-18 septembre

Où : Ponta Delgada, São Miguel

Spéciales : 13

Distance chronométrée : 201,74 kilomètres

Distance en liaison : 443,40 kilomètres

Distance totale : 645,14 kilomètres

Surface : Terre

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) : 7 (2013-2019)

*Compte aussi pour : FIA ERC2, FIA ERC3, classement Teams du Championnat d’Europe FIA des Rallyess. Incitations disponibles pour l’ERC-MICHELIN Talent Factory.

Derniers vainqueurs :2019 :Łukasz Habaj/Daniel Dymurski (Škoda Fabia R5)Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)Bruno Magalhães/Hugo Magalhães (Škoda Fabia R5)Ricardo Moura/António Costa (Ford Fiesta R5)Craig Breen/Scott Martin (Peugeot 208 T16)Basé sur la plus grande île de l’archipel du milieu de l’Atlantique, São Miguel, ce rallye a 55 ans en 2021 et reste l’un des plus spectaculaires du calendrier international. Les spéciales, sur une surface sablonneuse et par nature étroites et ondulées traversent des paysages à couper le souffle dans une campagne luxuriante. La route n’étant souvent pas plus large qu’une voiture, il n’y a tout simplement aucune marge d’erreur – notamment dans Sete Cidades, sur le bord d’un lac de cratère volcanique. La météo changeante est aussi un facteur, les conditions passant du soleil aux averses et au brouillard.Annulé en 2020, le 55e Rallye des Açores se déroulera essentiellement sous un tout nouveau format, les traditionnelles spéciales en forêt à l’est de São Miguel se déroulant désormais lors de l’étape d’ouverture plutôt que de clôture. Cela signifie que les spéciales dans l’ouest se tiendront désormais le dernier jour, dont celle de Sete Cidades qui décidera de l’issue de cette spectaculaire manche sur terre de l’ERC. Le rallye se conforme également à l’exigence de la FIA de condenser les épreuves dans une fenêtre de quatre jours. En conséquence, les spéciales traditionnelles du jeudi après-midi disparaissent et toute l’action se déroulera sur deux jours. Et en raison des restrictions dues à la COVID-19, le City Show sur le front de mer de Ponta Delgada n’aura pas lieu cette année.Le parcours en bref :Jeudi 16 septembre :Après les reconnaissances qui auront lieu jeudi matin, l’attention se portera rapidement sur les Essais Libres à partir de 13h00, heure locale (CET -2), puis sur la Spéciale de Qualification à partir de 15h18, qui verra les pilotes prioritaires de l’ERC en action sur les 3,12 kilomètres de la piste de Lagoa, à l’est de Ponta Delgada.La boucle matinale emmènera les équipages à l’extrême est de São Miguel pour la spéciale de Tronqueira, aux allures de jungle, via Graminhais – la plus longue du rallye avec ses 24,03 kilomètres. Il y aura un seul passage dans Lagoa de São Brás, sur le chemin du retour à Ponta Delgada. L’après-midi, les seconds passages dans Graminhais et Tronqueira puis la super-spéciale courue deux par deux de Grupo Marques, au nord de Ponta Delgada, complèteront la première journée longue de 111,90 kilomètres chronométrés.L’étape décisive de samedi se déroulera sur une distance chronométrée de 89,84 kilomètres. Elle débutera par un déplacement vers le nord de Ponta Delgada à Coroa da Mata, suivi d’un autre vers l’ouest à Feteiras avant le premier passage dans la spéciale emblématique du volcan qu’est Sete Cidades. Un second passage dans la super spéciale de Grupo Marques aura lieu avant le retour au parc d’assistance dans la capitale, Ponta Delgada. Coroa da Mata et Feteiras seront disputées à nouveau dans l’après-midi et le second passage sans Sete Cidades décidera de l’issue du 55e Rallye des Açores à partir de 15h53 heure locale, en direct sur Facebook et YouTube.La deuxième moitié du Championnat d’Europe des Rallyes 2021 de la FIA sera lancée du 16 au 18 septembre. Le toujours spectaculaire Rallye des Açores fera son retour avec une foule de talents et un parcours profondément modifié.Après quatre manches de l’ERC, Andreas Mikkelsen occupe la première place dans la course au titre FIA, ayant profité du forfait d’Alexey Lukyanuk au Barum Czech Rally Zlín suite à une sortie de route lors des essais. Grâce à sa deuxième place à Zlín, le Norvégien compte 30 points d’avance sur son rival russe. Les deux pilotes ont pour objectif d’ajouter une deuxième victoire au Rallye des Açores à leur impressionnant CV.Mais Mikkelsen ne cherchera à battre que Lukyanuk. Miko Marczyk, Efrén Llarena et Norbert Herczig ont régulièrement marqué des points cette saison, tandis qu’un trio de débutants aux Açores – Yoann Bonato, Umberto Scandola et Nil Solans – ont tous les atouts pour briller sur la terre.Ricardo Moura, dix fois champion des Açores et vainqueur en 2016, reste une énorme menace. Erik Cais tentera d’oublier sa sortie de route à Zlín, alors qu’une première victoire en ERC l’attendait, tandis que Dani Sordo vient allonger la liste des vainqueurs en Championnat du Monde des Rallyes.Pedro Antunes, diplômé de l’ERC3 Junior, sera également à surveiller pour sa première épreuve de l’ERC dans une voiture de la catégorie Rally2, tandis que Rachele Somaschini rejoint Cais, Llarena et Marczyk dans la course aux primes de l’ERC-MICHELIN Talent Factory. Comme Somaschini, le Mexicain Benito Guerra, nouveau venu en ERC, va faire ses débuts aux Açores.Après des épreuves consécutives sur terre en Pologne et en Lettonie, l’ERC a retrouvé l’asphalte pour les troisième et quatrième manches, le Rally di Roma Capitale et le Barum Czech Rally Zlín. Mais le 55e Rallye des Açores marque un retour sur terre, au sens propre, et constitue un nouveau défi intense pour les stars de l’ERC et leurs voitures de la pyramide des rallyes de la FIA.Le Rallye des Açores fait partie du calendrier de l’ERC depuis qu’Eurosport Events a été nommé promoteur par la FIA en 2013 – seule l’édition 2020 n’ayant pu se dérouler pour cause de COVID. En plus des 21 équipages en quête de succès dans des voitures de Rally2, la division ERC2 sera une affaire de Rally2 Kit, tandis que l’ERC3 proposera une bataille entre les Rally4 de Peugeot et Renault. Le pilote polonais Igor Widłak disposera pour la première fois aux Açores d’une Ford Fiesta de M-Sport Poland spécifique au Rally3.Si l’ERC se concentre sur l’offre d’une voie de progression claire pour les pilotes visant le sommet de la discipline, il reste ouvert à tous les participants, quel que soit leur âge ou leur expérience.Administré par la FIA et promu par Eurosport Events, l’ERC est la compétition de référence avant le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, soutenue par un programme de diffusion mondial qui comprend une couverture étendue sur les différentes plateformes d’Eurosport. Quatre épreuves spéciales de chaque manche sont diffusées en direct sur Facebook et YouTube , tandis qu’ERC Radio est à l’antenne sur l’intégralité de tous les week-ends de course.Le classement provisoire après la quatrième des huit manches est disponible en cliquant ICI Eurosport Events, promoteur du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, a eu le plaisir d’annoncer la création de l’ERC-MICHELIN Talent Factory pour la nouvelle saison. L’ERC-MICHELIN Talent Factory récompense les pilotes de l’ERC âgés de 28 ans ou moins au début de l’année 2021 qui participent au championnat dans des voitures de type Rally2 équipées de pneus MICHELIN. L’ERC-MICHELIN Talent Factory offre également un certain nombre d’incitations, notamment des prix spéciaux sur les six premières épreuves de l’ERC 2021 – le pilote le plus performant recevant de MICHELIN la totalité de son allocation de pneus pour les deux dernières épreuves de la saison. Des visites VIP au siège de MICHELIN à Clermont-Ferrand, pour les trois membres les plus performants de l’ERC-MICHELIN Talent Factory après les six premières épreuves de la saison, sont également prévues. Cliquez ICI pour plus d’informations.Le P1 Racing Fuels Podium Challenge se poursuit en 2021 et récompense les trois premiers de l’ERC1 et de l’ERC2 sur chaque manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA avec des bons de carburant qui peuvent être échangés contre du carburant P1 XR5 lors des rendez-vous suivants, aidant ainsi les concurrents à réduire davantage le coût de la compétition. Dans les deux catégories, les pilotes gagnants reçoivent 150 litres de carburant, tandis que les pilotes classés deuxièmes et troisièmes reçoivent respectivement 100 litres et 50 litres. Cliquez ICI pour plus d’informations.ne pourrait être plus heureux avant son retour au Rallye des Açores pour la première fois depuis sa victoire en 2012. Il décrit l’épreuve comme “l’un de [ses] rallyes préférés au monde” et occupe la tête du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA après quatre manches. Au volant d’une Škoda Fabia Rally2 Evo du Toksport WRT, Mikkelsen a fait appel au copilote britannique Elliott Edmondson pour le “guider” à travers les spectaculaires spéciales insulaires.*L’ascension de Mikkelsen vers le haut du tableau de l’ERC a été facilitée quand(Citroën C3 Rally2) n’a pas pu prendre le départ de la dernière manche en République tchèque à la suite d’un accident en essais dans lequel sa voiture a été détruite. Une répétition de sa victoire de 2018 relancerait les ambitions de titre du Russe, pilote du Saintéloc Junior Team et actuellement à 30 points de Mikkelsen.de l’ORLEN Team, champion de Pologne 2019, fait ses débuts aux Açores en tant que deuxième du classement, à 19 points de Mikkelsen mais seulement deux devant, du Rallye Team Spain, qui a réalisé le doublé ERC3/ERC Junior aux Açores il y a deux ans.(Škoda Rally Team Hungaria) est cinquième du championnat, à égalité de points avec Lukyanuk, et continue d’afficher une forme impressionnante au volant de sa Fabia Rally2 Evo – qui est également la voiture choisie par le nouveau venu aux Açores qu’est(Rallye Team Spain), champion d’Espagne sur terre la saison dernière.peut compter sur son expérience des Açores acquise lors de ses débuts en 2019. Le Tchèque de 22 ans, qui a visité São Miguel en septembre dernier car il avait réservé ses billets d’avion avant l’annulation du rallye en raison de la pandémie de COVID-19, est passé bien près d’y revenir en tant que vainqueur en ERC – mais il a tout perdu dans la dernière spéciale du Barum Czech Rally Zlín. Le pilote de l’équipe Yacco ACCR doit maintenant montrer son talent sur terre au volant de sa Ford Fiesta Rally2.*Vainqueur en Championnat du Monde des Rallyes,a été recruté par le Team MRF Tyres pour son programme de développement de pneumatiques, auquel Jari Huttunen et un ancien vainqueur aux Açores, Craig Breen, ont également contribué cette année. Bien que Sordo et le Team MRF Tyres soient nouveaux au Rallye des Açores,a copiloté José Antonio Suárez sur cette épreuve en 2011 et 2017, tandis que Breen a signé un podium pour l’équipe lors de la dernière manche sur terre de l’ERC, le Rallye de Liepāja en juillet.*Le triple champion de France(Citroën de CHL Sport Auto) et le champion d’Italie 2013(Hyundai Rally Team Italia) se préparent à goûter aux spéciales açoréennes pour la première fois, mais ils sont connus pour leurs qualités sur les surfaces meubles.*Le héros localest un décuple champion des Açores et a remporté une victoire mémorable au Rallye des Açores en 2016.est un autre pilote local rapide qui vise le sommet, tandis que leur compatriote insulaireva faire ses débuts à domicile en ERC 18 mois plus tard que prévu après l’annulation de l’année dernière.et le jeune talent, diplômé de l’ERC3 Junior et qui dispute sa première saison au niveau Rally2, arborent également le drapeau portugais sur leur manche locale de l’ERC., l’une des quatre membres de l’ERC-MICHELIN Talent Factory engagés, a décrit ses débuts imminents aux Açores comme. L’Italienne, à l’expérience limitée au volant de la Citroën C3 Rally2, profitera de l’événement pour promouvoir son action à but caritatif #CorrerePerUnRespiro (courir pour respirer) qui vise à sensibiliser le public à la mucoviscidose, une maladie dont elle est atteinte., qui a copiloté Łukasz Habaj vers la gloire aux Açores en 2019, revient en tant que partenaire de son compatriotedans une Ford Fiesta Rally3.*Après avoir inscrit des points pour ses débuts en ERC au 77e Rallye ORLEN de Pologne en juin,va prendre son deuxième départ en Championnat d’Europe FIA des Rallyes. Mais si les Açores sont une nouveauté pour le Polonais, son copilotea déjà fait équipe quatre fois avec Kajetan Kajetanowicz à Ponta Delgada, pour deux podiums à la clé.a signé un top 15 lors de sa dernière participation en ERC, du côté de la République tchèque, et tentera d’exploiter cette performance lors de sa première apparition aux Açores.*Après avoir connu le succès en Championnat du Monde des Rallyes,va faire ses débuts en ERC aux Açores, le rapide Mexicain s’alignant sur une Škoda Fabia Rally2 Evo.*Le plateau de l’ERC2 comprend quatre représentants de la catégorie Rally2 Kit :(Toyota Yaris Rally2 Kit), ainsi queet les deux pilotes Suzuki Motor Ibérica,et, tous les trois sur une Suzuki Swift Rally2 Kit.*Le leader du championnat(Peugeot 208 Rally4) sera opposé aux pilotes de Renault Clio Rally4eten ERC3. Aucun de ces trois pilotes n’a encore participé au Rallye des Açores, ce qui rend la compétition plus équitable.