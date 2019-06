Présentation ERC : 76e Rallye PZM de Pologne

Le palpitant Championnat d'Europe FIA des Rallyes sera en Pologne la semaine prochaine (28-30 juin), un point séparant les candidats au titre que sont Łukasz Habaj, le héros local, et le leader de l'ERC1 Junior, Chris Ingram.

Cette 76e édition du PZM Rallye de Pologne, qui est aussi la 50e inscrite au calendrier de l'ERC, propose non seulement une lutte serrée au championnat mais a aussi attiré 102 participants – soit le nombre le plus élevé depuis 1975 – dont 24 engagés sur des voitures de la catégorie reine R5 pour la seule section internationale de l'épreuve.

En plus de compter pour l'ERC, le rallye offrira des points doublés au championnat de Pologne, qui plus est attribués les deux jours. Cela entraîne une forte présence des pilotes du cru, parmi lesquels un trio d'espoirs prometteurs : Miko Marczyk, leader du RMSP, et les nouveaux venus en catégorie R5 que sont Marcin Słobodzian et Kacper Wrȯblewski. Tomasz Kasperczyk, dauphin de Marczyk au classement du RMSP, est lui aussi clairement en lice.

L'ERC Junior comptera 21 étoiles montantes voulant acquérir de l'expérience et établir leur réputation (la liste complète sera publiée lundi 24 juin). Par ailleurs, le pilote polonais Dariusz Poloński sera un prétendant à la victoire dans la nouvelle Abarth Rally Cup, organisée pour la première fois dans le cadre de l'ERC en 2019 et dont les concurrents sont aussi éligibles en ERC2.

Les organisateurs ont travaillé dur pour proposer un parcours compact de seulement 659 kilomètres, en réduisant la longueur des liaisons entre les spéciales. Ces dernières sont au nombre de 15, en commençant par le premier de trois passages dans celle de Mikołajki Arena, dans laquelle les pilotes s'élanceront deux par deux le vendredi après-midi (28 juin). L'itinéraire du samedi comprend quatre spéciales courues deux fois, et celui du dimanche deux boucles de trois spéciales dont Mikołajki Max qui débutera dans “l'arène” plutôt que de s'y terminer comme c'était le cas en 2018. L'événement commencera et se terminera sur la place principale de Mikołajki.

Le rallye en 100 mots

L’un des plus vieux rallyes du monde a retrouvé l'ERC en 2018 après cinq ans d’absence, remplaçant pour sa 75e édition le Rallye Rzeszow comme manche polonaise. Disputé pour la première fois en 1921, il est basé depuis 2005 à Mikołajki, dans la région pittoresque des lacs de Mazurie (à trois heures de route au nord de la capitale Varsovie) où les spéciales sur terre à haute vitesse sont courantes. C’est là que Kajetan Kajetanowicz a émergé pour la première fois comme force majeure de l’ERC, s’imposant en 2013 avant d’entamer sa série record de trois titres consécutifs en 2015.

Quoi de neuf en 2019 ?

Une réduction de la longueur des liaisons a ouvert la voie à un parcours compact de 659 kilomètres seulement. La spéciale de Mikołajki Max, empruntée deux fois le deuxième jour, débutera dans “l'arène” plutôt que de s'y terminer comme c'était le cas en 2018. Couru au début de l'automne l'an dernier, le rallye adopte une nouvelle date estivale.

Les changements propres à l'ERC concernent la nouvelle appellation des catégories ERC Junior : l'ERC Junior Under 28 devient ERC1 Junior et l'ERC Junior U27 devient ERC3 Junior, toujours avec le soutien de Pirelli. Par ailleurs, les voitures de type R4-K et RGT sont éligibles en ERC2. L'Abarth Rally Cup sera disputée sur six rendez-vous ERC, et le Rallye de Hongrie intègre le calendrier pour la première fois en tant que manche décisive de la saison en novembre.

On en parle

*Le héros local Łukasz Habaj emmène la liste des engagés mais admet être partagé entre viser une seconde victoire en ERC cette saison et se concentrer sur la préservation de sa place de leader, qui ne tient qu'à un point face au leader de l'ERC1 Junior, Chris Ingram, après trois manches. Ingram a signé son premier podium international en Pologne l'année dernière avec une belle troisième place.

*Alexey Lukyanuk a remporté sa première victoire en Championnat d'Europe FIA des Rallyes à Mikołajki la saison dernière, malgré une sortie de route à haute vitesse durant la première étape. Ayant vu pour la première fois l'arrivée cette année en Lettonie, fin mai, le Russe espère poursuivre sur sa lancée, lui dont l'objectif est de défendre sa couronne.

*Miko Marczyk, leader du championnat de Pologne (RMSP), veut améliorer sa cinquième place de 2018 au général, tandis que deux nouveaux venus dans la catégorie R5 et autres espoirs polonais, Marcin Słobodzian et Kacper Wrȯblewski, voudront impressionner – tout comme Tomasz Kasperczyk, dauphin de Marczyk au RMSP.

*Kasperczyk, ancien habitué de l'ERC Junior, et Marczyk ont décroché une victoire chacun dans le RMSP cette année.

*Filip Mareš de l'ACCR Czech Rally Team est de retour en Pologne – où il a pris son premier départ sur terre avec une R5 – sur une bonne note après une récente première victoire en championnat de République tchèque.

*Le double champion ERC Junior Marijan Griebel est un nouveau venu au Rallye de Pologne. L'Allemand espère un renversement de situation après un début de saison laborieux.

*La liste des nouveaux venus comprend les concurrents de l'ERC1 Junior Mattias Adielsson et Hiroki Arai, ainsi que le talent lituanien Vaidotas Žala qui s'est montré rapide pour ses débuts en ERC le mois dernier en Lettonie.

*Albert von Thurn und Taxis va découvrir lui aussi les rapides spéciales de la Mazurie après qu'une blessure au dos l'en a écarté en 2018. L'Allemand aura à sa disposition une Volkswagen Polo GTI R5, tout comme le multiple champion de Hongrie Norbert Herczig du MOL Racing Team.

*Fort d'un bon palmarès dans la catégorie des voitures basées sur la série, le Lituanien Vytautas Švedas va prendre son premier départ en ERC avec une Polo qu'il a récemment acquise.

*Après avoir manqué les deux plus récentes manches de l'ERC, Aloísio Monteiro va retrouver son partenaire de l'ERC3 Junior qu'est Pedro Antunes au sein d'un solide line-up du FPAK Portugal Team ERC. Comme Monteiro, le Brésilien Paulo Nobre comptera sur une ŠKODA Fabia R5.

*Après avoir accompagné Kajetan Kajetanowicz pour un record de trois titres consécutifs en championnat d'Europe, le copilote Jarek Baran va prendre son premier départ en ERC depuis 2017 aux côtés d'Aron Domżała, ancien habitué du championnat mondial devenu star du cross-country. Ce rallye sera leur second ensemble après qu'ils ont fini deuxièmes d'un rendez-vous couru en guise d'entraînement en Lituanie ce mois-ci, avec l'équipe TGS Worldwide de Toni Gardemeister.

*Après un changement tardif, Mikko Lukka prendra la place d'Antti Linnateko en tant que copilote de Jari Huttunen, qui va faire son retour pour une seconde tentative de remporter le Rallye de Pologne après avoir échoué pour 8.3s en 2018.

*Juan Carlos Alonso est de retour en ERC2 et fera face à l'Italien Zelindo Melegari, au Koweitien Mshari Althefiri – deuxième de la catégorie pour ses débuts en Lettonie – et au Russe Dmitry Fefanov.

*Les concurrents de l'Abarth Rally Cup, Dariusz Poloński et Andrea Nucita, viseront aussi les points en ERC2.

*Comme au Rallye de Liepāja, la popularité de la catégorie ERC3 est une nouvelle fois démontrée avec une liste de 19 engagés dont 16 dans la division ERC3 Junior soutenue par Pirelli.

*Florian Bernardi va faire ses débuts sur terre et viser une deuxième victoire en ERC3 cette saison, après son triomphe au Rally Islas Canarias le mois dernier.

*Comme Bernardi, l'ancien pilote de voitures de sport américain Sean Johnston – qui a fait ses débuts en ERC lors du Rallye de Pologne au mois de septembre dernier – et son rival polonais Tomasz Zbroja ne sont pas éligibles pour les points en ERC3 Junior.

*Parmi les 16 pilotes qui le sont, Efrén Llarena, du Rally Team Spain, mène la catégorie devant Sindre Furuseth et Pedro Antunes du FPAK Portugal Team ERC.

*Llarena est passé près d'une victoire de catégorie en Pologne au mois de septembre dernier, ne s'inclinant qu'au terme d'une passionnante bagarre avec Tom Kristensson – désormais candidat à la victoire en championnat du monde Junior.

*Le pilote estonien Ken Torn, qui s'est imposé pour ses débuts en ERC3 Junior le mois dernier à Liepāja sur une Ford Fiesta R2, et son homologue norvégien Steve Røkland voudront jouer la victoire. Røkland s'est classé troisième derrière Torn et Furuseth, justement, en Lettonie. Une présentation complète et détaillant les engagés de l'ERC Junior sera publiée séparément.

Face à face : Furuseth & Røkland

Après leur excitante bataille pour la deuxième place au Rallye de Liepāja, les pilotes norvégiens Sindre Furuseth et Steve Røkland vont poursuivre au 76e Rallye PZM de Pologne leur quête de succès dans le Championnat ERC3 Junior soutenu par Pirelli. L'un et l'autre sont des nouveaux venus sur le rendez-vous de Mikołajki mais les spéciales rapides sur terre faisant partie de leur habitat naturel, Furuseth et Røkland ont des atouts pour viser la victoire de catégorie.

En forme : Vaidotas Žala

Après avoir abondamment démontré son rythme pour ses débuts dans l'ERC en Lettonie, le jeune pilote lituanien Vaidotas Žala va prendre son premier départ au Rallye de Pologne en bonne forme après avoir remporté la dernière manche en date de son championnat national. Žala a signé six chronos dans le top 7 en spéciale au Rallye de Liepāja, et aurait pu jouer un top 5 final s'il n'avait perdu du temps en raison d'une crevaison dans la troisième spéciale de ce rapide rallye terre.

Comment suivre ?

À la télévision et en ligne : couverture en direct de certaines spéciales sur Facebook. Résumés quotidiens sur Eurosport et Eurosport Player. Vidéos sur YouTube. Magazine ERC All Access sur Eurosport le 2 juillet. Temps forts diffusés partout dans le monde.

Vidéos, infos en direct est live timing : disponibles sur FIAERC.com.

ERC Radio : en direct à l'arrivée de toutes les spéciales et de certains passages au parc d'assistance. Disponible sur FIAERC.com ou en téléchargeant l'application officielle ERC.

Réseaux sociaux : suivez l'ERC sur Facebook, Instagram, Twitter.

