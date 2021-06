Le Championnat d’Europe FIA des Rallyes de la FIA 2021 débute par le 77e Rallye ORLEN de Pologne, du 18 au 20 juin, avec une myriade de points forts en perspective : une liste d’engagés pleine de talents, de nouvelles voitures, de nouvelles équipes, de nouvelles catégories, de nouvelles règles, une nouvelle épreuve plus tard dans la saison, ainsi que la dernière génération de jeunes espoirs qui veulent prouver leur valeur en passant du niveau national à la scène mondiale via l’ERC.

L’ESSENTIEL

Quoi : Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021, manche 1 sur 8*

Quand : 18-20 juin

Où : Mikołajki et Varsovie, Pologne

Spéciales : 14

Distance chronométrée : 202,76 kilomètres

Surface : terre

Apparitions au calendrier ERC (depuis la restructuration de 2004) : 11 (2004-2008, 2010-2013, 2018-2019)

*Compte aussi pour : ERC2, ERC3, ERC Junior, ERC3 Junior, classement Teams du Championnat d’Europe des Rallyes, Abarth Rally Cup, Clio Trophy by Toksport WRT. Incitations disponibles pour l’ERC-MICHELIN Talent Factory.

Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Citroën C3 R5)Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov (Škoda Fabia R5)Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC)*Andreas Mikkelsen/Anders Jæger (Volkswagen Polo R WRC)*Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Volkswagen Polo R WRC)*L’un des plus vieux rallyes du monde a retrouvé l’ERC en 2018 après cinq ans d’absence, remplaçant pour sa 75e édition le Rallye Rzeszow comme manche polonaise. Disputé pour la première fois en 1921, il est basé depuis 2005 à Mikołajki, dans la région pittoresque des lacs de Mazurie (à trois heures de route au nord de la capitale Varsovie) où les spéciales sur terre à haute vitesse sont courantes. C’est là que Kajetan Kajetanowicz a émergé pour la première fois comme force majeure de l’ERC, s’imposant en 2013 avant d’entamer sa série record de trois titres consécutifs en 2015.Alors que l’essentiel de l’action principale continuera de se dérouler au nord de Mikołajki, la dernière spéciale et l’arrivée se tiendront à Varsovie dans le cadre des célébrations du centenaire de cette célèbre épreuve. Et pour marquer l’événement, cette spéciale décisive dans les rues de la capitale a été baptisée Rally Poland 100th Anniversary en l’honneur d’un événement organisé pour la première fois en 1921.La majorité des 14 spéciales empruntent des routes en terre rapides et fluides. Trois tracés sont entièrement nouveaux pour 2021 (ES2/5, Świętajno ; ES4/7, Wieliczki et ES13, Przasnysz). La superspéciale de Mikołajki Arena (ES1/8) et celle de Mikołajki Max (ES9/11) sont inchangées par rapport à 2019, année de la dernière édition du Rallye de Pologne. Olecko (ES3/6) et Gmina Mragowo (ES10/12) sont largement similaires aux versions utilisées il y a deux ans, Olecko incluant toujours le spectaculaire saut de Rosochackie. L’ES14 (Rally Poland 100th Anniversary) est la seule spéciale sur goudron sur goudron et pavés dans les rues de Browarna, Furmanska et sur le célèbre pont Karowa, dans le centre de Varsovie, où se trouve le Rajd Barbórka. Cette « Course des champions » officieuse de Pologne, pilier du calendrier de sport automobile du pays chaque mois de décembre, a été remportée par le triple champion ERC Kajetan Kajetanowicz lors des cinq dernières éditions, mais l’épreuve n’a pas été disputée depuis 2019 en raison de la pandémie.La manche polonaise de l’ERC, qui fête son centenaire en 2021, est le première des huit rendez-vous du championnat européen, dont quatre sur asphalte et quatre sur terre entre juin et novembre.Bien que l’ERC se concentre sur l’offre d’une voie de progression claire pour les pilotes qui visent le sommet de la discipline, il reste ouvert à tous, avec un large éventail d’âge et d’expérience parmi les pilotes, ainsi que des machines de toute la pyramide des voitures de rallye de la FIA.Avant le début de la très attendue saison 2021, 76 pilotes se sont inscrits, avec un record de 72 engagés pour le 77e Rallye ORLEN de Pologne, dont les concurrents du nouveau Championnat FIA ERC Junior pour les voitures de Rally3 équipées de pneus Pirelli, ainsi que le nouveau Clio Trophy by Toksport WRT, catégorie « Arrive-and-drive » réservée à des Renault Clio Rally5 équipées de pneus MICHELIN. MICHELIN encourage également les jeunes talents pilotant une Rally2 et utilisant ses produits via l’ERC-MICHELIN Talent Factory.Organisé par la FIA et promu par Eurosport Events, l’ERC est la compétition de référence avant le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA. Il est soutenu par un programme de diffusion mondial, qui comprend une couverture étendue sur les différentes plateformes d’Eurosport. Quatre spéciales de chaque événement sont diffusées en direct sur Facebook et YouTube , tandis qu’ERC Radio est à l’antenne sur tous les secteurs chronométrés.*L’ERC1 Junior est rebaptisé ERC Junior et réservé aux voitures de type Rally3 équipées de pneus Pirelli. Le champion gagne une saison dans le championnat WRC3, qui sera basé sur le même Rally3 en 2022, comme incroyable récompense.*Une nouvelle récompense est offerte en ERC3 Junior avec une saison complète d’ERC Junior en 2022 pour les pilotes utilisant la Ford Fiesta Rally4 de M-Sport Poland (ou trois rendez-vous pour ceux qui courent sur une autre marque de voiture).*L’ERC-MICHELIN Talent Factory récompense les jeunes pilotes d’une voiture de type Rally2 chaussée de pneus MICHELIN par diverses incitations, dont certaines visant à réduire le budget, pendant la saison.*Le Clio Trophy by Toksport WRT permet aux Renault Clio Rally5 équipées de pneus MICHELIN de participer à des épreuves du championnat d’Europe.*Le Rally Serras de Fafe e Felgueiras, dans le nord du Portugal, intègre le calendrier de l’ERC pour la première fois tandis que les épreuves partenaires de longue date de l’ERC que sont le Rallye des Açores, le Barum Czech Rally Zlín et le 77e Rallye ORLEN de Pologne sont de retour après avoir été absentes en 2020.*M-Sport Poland a dévoilé sa toute nouvelle Fiesta Rally3, la première voiture construite pour cette nouvelle catégorie de la FIA. De nouvelles Opel et de Renault Rally4 font aussi leur apparition, tandis que les voitures de type Rally2 Kit de Suzuki et Toyota sont en lice pour les points en ERC2.*Les pilotes de Rally2 sont autorisés à utiliser un maximum de 16 pneus sur l’asphalte et la terre, tandis que ceux du Rally3 sont autorisés à utiliser un maximum de 16 pneus sur l’asphalte et 12 sur la terre. Pour les pilotes des voitures de type Rally4 et Rally5, un maximum de 12 pneus peut être utilisé sur l’asphalte et la terre.*Tous les pilotes ayant le statut prioritaire ERC peuvent marquer des points au championnat en 2021, quel que soit la catégorie de voitures de rallye FIA dans laquelle ils courent (Rally2, Rally3, Rally4, Rally5, Groupe N, Rally2 Kit et RGT).Le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, compétition qui alimente le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, a une fois de plus souligné son attrait pour les pilotes et les équipages qui espèrent atteindre un jour le niveau mondial, en présentant une superbe liste d’engagés pour le 77e Rallye ORLEN de Pologne, qui ouvrira la saison du 18 au 20 juin.Pas moins de 40 pilotes s’affronteront dans les voitures de type Rally2, tandis que 14 autres représentant 13 pays seront réunis dans les catégories ERC Junior et ERC3 Junior soutenues par Pirelli. Les primes ERC-MICHELIN Talent Factory seront attribuées à six jeunes talents en Rally2, tandis que le nouveau Clio Trophy by Toksport WRT – réservé à des Renault Clio Rally5 équipées de pneus MICHELIN – pourra compter sur un plateau multinational. L’ERC2 sera le théâtre d’une lutte à sept pour la gloire, avec parmi eux le Polonais Dariusz Poloński sur une Abarth. Vingt pilotes ont les yeux rivés sur la victoire en ERC3, au volant de Ford (M-Sport), Opel, Peugeot et Renault. CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’INFORMATIONS Lors de sa dernière édition, les 28 et 29 juin 2019, le Rallye de Pologne a accueilli pour la 50e fois le plateau du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA. Le retour tant attendu de l’ERC dans le pays, du 18 au 20 juin, coïncidera avec la 77e édition de cette épreuve sur terre, mais surtout avec son 100e anniversaire.Le 23 juillet 1921, six voitures partirent de Varsovie pour parcourir 576 kilomètres jusqu’à la forêt de Białowieża et revenir dans la capitale de la République de Pologne. Le vainqueur fut Tadeusz Heyne, l’un des pionniers de l’industrie automobile polonaise, au volant d’une Dodge.Les organisateurs du 77e Rallye ORLEN de Pologne de cette année ont été contraints d’organiser l’événement sans public au bord des spéciales, malgré l’assouplissement partiel des restrictions liées à la COVID-19 dans le pays. Cela signifie qu’aucune zone réservée aux spectateurs ne sera créée le long du parcours, tandis que l’accès à la super spéciale de Mikołajki Arena et celle de clôture, sur le pont Karowa à Varsovie, sera interdit.Une mise à jour sur Rajdpolski.pl a confirmé :Les détails sur la manière de suivre l’action depuis chez soi, notamment en direct à la télévision, en ligne et à la radio, sont disponibles ci-dessous.Une couverture en direct, comprenant les images filmées depuis l’hélicoptère de l’ERC ainsi que les commentaires et analyses des experts Julian Porter et Chris Rawes, sera disponible sur Facebook et YouTube aux horaires suivants :à partir de 15h00, vendredi 18 juin17h45, vendredi 18 juinOlecko 1, à partir de 10h05, samedi 19 juinWieliczki 2, à partir de 16h50, samedi 19 juinGmina Mragowo 1, à partir de 08h35, dimanche 20 juinGmina Mragowo 2, à partir de 11h10, dimanche 20 juinRally Poland 100th Anniversary, à partir de 18h00, dimanche 20 juin (direct également sur Motowizja)seront diffusés sur Eurosport et Eurosport Player à minuit CET le samedi soir et le dimanche soir, tandis qu’un certain nombre de vidéos sera mis en ligne sur FIAERC.com et YouTube avant, pendant et après le rallye. Le magazinesera diffusé sur Eurosport à 23h00 CET le 22 juin, tandis que l’émission plus complètesera distribuée aux diffuseurs mondiaux.disponibles sur FIAERC.com en direct de l’arrivée des spéciales. Disponible sur FIAERC.com ou en téléchargeant l’application officielle ERC.suivez l’ERC sur Facebook Sans oublier, qui émettra (en Polonais) tout au long de l’événement.Organisé pour la première fois en 1921 et parti de la capitale Varsovie, le Rallye de Pologne a eu 75 ans en 2018, ce qui en fait le deuxième plus ancien rallye au monde derrière le Rallye Monte-Carlo.Le Rallye de Pologne fut une manche – sur asphalte – du championnat du monde l’année de la création de celui-ci, en 1973, que l’actuel président de la FIA, Jean Todt, avait alors remportée en tant que copilote d’Achim Warmbold. Ses liens avec l’ERC remontent à 1960, lorsque le duo allemand composé de Walter Schock-Moll et Rolf Moll s’était imposé sur une Mercedes-Benz 220 SE.Le Rallye de Pologne est basé à Mikołajki, dans la pittoresque région des lacs de Mazurie, depuis 2005, année qui a vu l’épreuve passer de l’asphalte à des spéciales sur terre.À trois heures de route au nord de Varsovie, Mikołajki abrite le gigantesque hôtel Gołębiewski, qui sert également de QG à l’événement et dont le terrain est suffisamment grand pour accueillir le parc d’assistance du rallye et la super spéciale de Mikołajki Arena.Le Polonais Sobiesław Zasada, qui est devenu champion ERC en 1971 après avoir remporté deux titres de catégorie dans les années 1960, est le pilote le plus victorieux dans l’histoire du Rallye de Pologne avec quatre victoires.