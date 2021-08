Le Championnat d’Europe des Rallyes 2021 de la FIA arrive à mi-parcours cette semaine avec la 50e édition du Barum Czech Rally Zlín, quatrième manche d’une saison passionnante. Les deux premiers classés, Alexey Lukyanuk et Andreas Mikkelsen, ne sont séparés que par un seul point.

L’ESSENTIEL Quoi : Championnat d’Europe des Rallyes de l FIA 2021, manche 4 sur 8*

Quand : 27-29 août

Où : Zlín, République tchèque

Spéciales : 15

Distance chronométrée : 210,92 kilomètres

Distance en liaison : 574,76 kilomètres

Distance totale : 785,68 kilomètres

Surface : Asphalte

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) : 16 (2004-2019)

*Compte aussi pour : ERC2, ERC3, ERC Junior, ERC3 Junior, Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA pour Teams, Abarth Rally Cup, Clio Trophy by Toksport WRT. Incitations disponibles pour l’ERC-MICHELIN Talent Factory.

Derniers vainqueurs : 2019 : Jan Kopecký/Pavel Dresler (Škoda Fabia R5 Evo)

2018 : Jan Kopecký/Pavel Dresler (Škoda Fabia R5)

2017 : Jan Kopecký/Pavel Dresler (Škoda Fabia R5)

2016 : Jan Kopecký/Pavel Dresler (Škoda Fabia R5)

2015 : Jan Kopecký/Pavel Dresler (Škoda Fabia R5)

Le rallye en 100 mots :Manche ERC depuis la restructuration du championnat en 2004, le Barum Czech Rally Zlín est basé dans la ville universitaire de Moravie du Sud, à 300 kilomètres au sud de la capitale tchèque, Prague. C’est une épreuve sur goudron pas comme les autres en raison de la nature bosselée et parfois craquelée de la route. Pour ajouter au défi, plusieurs spéciales comportent des passages rapides en forêt et des averses intermittentes sont toujours possibles. Si la météo est difficile à prévoir, les fans sont nombreux, surtout pour la spéciale nocturne en ville. Le rallye fête ses 50 ans cette année.

Les principaux changements pour 2021 :

Des changements radicaux ont été apportés au parcours depuis le dernier Barum Czech Rally Zlín, qui s’est déroulé avant la pandémie, les organisateurs poursuivant leur quête constante d’un itinéraire plein de défis et d’inconnues. Même la super spéciale de Zlín, qui ouvre l’épreuve, a été modifiée pour s’adapter aux travaux de construction en cours dans la ville hôte, tandis que la Spéciale de Qualification, basée sur l’ancienne l’ES de Majak, est une nouveauté. En fait, aucune spéciale n’a échappé à un certain degré de retouche avec des portions jamais testées auparavant – comme dans la légendaire Pindula. L’inclusion de Hošťálková dans l’itinéraire est une réussite importante pour les organisateurs. Pour marquer le 50e anniversaire de l’événement, une autorisation spéciale a été accordée pour relier les célèbres spéciales de Semetín et Troják, ce qui était auparavant impossible en raison de problèmes d’accès. Le retour de celle de Komárov est notable. Utilisant un parcours adopté pour la dernière fois en 2009, cette spéciale de 8,46 kilomètres est le lieu même où le directeur de course, Miloslav Regner, a commencé son association avec le Barum Czech Rally Zlin en tant que responsable de spéciale en 1974.

Le parcours en bref :

Vendredi 27 août : Empruntant des portions de l’ES de Majak, la Spéciale de Qualification de Malenovic, à partir de 9h30 heure locale, marquera le retour tant attendu du Barum Czech Rally Zlín sur la scène internationale après son absence forcée en 2020 en raison de la crise sanitaire. Cependant, l’action débutera véritablement à 21h15 lorsque les équipages prendront en ordre inversé le départ de la première super spéciale en ville de Zlín.

Samedi 28 août : Deux boucles de quatre spéciales, pour une distance compétitive de 127,18 kilomètres, constituent la première étape. Après la spéciale partiellement en circuit de Březová, les équipages s’aventureront ensuite plus à l’est de Zlín pour Hošťálková, qui a fait partie de la spéciale de Semetín en 2019 et de Rajnochovice en 2018. Cependant, la liaison entre les deux est un territoire inexploré. Certaines parties de Komárov ont été utilisées pour la dernière fois comme Spéciale de Qualification en 2018, mais elle n’a pas été courue depuis 2009 dans sa configuration de 2021. Alors que le premier passage dans la classique Pindula, longue de 18,95 kilomètres, sera effectué en début d’après-midi, le second passage se fera à la nuit tombée et représentera un test énorme, même pour les 14 pilotes et copilotes vivant... dans le village de Zelechovice, qui figure sur le parcours. D’autre part, la section forestière d’ouverture est remise au goût du jour cette année. Il n’y a pas moins de quatre détours par l’assistance à l’usine Continental Barum d’Otrkovice, tandis qu’un regroupement à Zlín devrait offrir un répit bienvenu.

Dimanche 29 août : L’étape décisive couvre 83,74 kilomètres, un peu plus tranquilles, répartis en trois spéciales parcourues deux fois elles aussi, de part et d’autre du parc d’assistance d’Otrokovice. Halenkovice commence près d’une rivière, passe à côté d’une piste de motocross et traverse une carrière de sable. Biskupice est proche de la base de la fameuse équipe Kresta Racing, tandis que Májová, la plus longue du rallye avec 25,43 kilomètres, incorpore des portions de plusieurs spéciales célèbres.

VUE D’ENSEMBLE

Après deux épreuves consécutives sur terre en Pologne et en Lettonie, l’ERC est passé au goudron pour la troisième manche, le Rally di Roma Capitale, et le Barum Czech Rally Zlín offre un autre défi intense sur cette surface pour les stars de l’ERC et leurs voitures des catégories rallye de la FIA.

Toujours présent au programme de l’ERC depuis la restructuration du championnat en 2004 – hormis l’annulation de 2020 imposée par la COVID –, le rallye doit sa longévité à sa popularité, soulignée par le nombre impressionnant de 146 voitures engagées dans les sections internationale et nationale. Soixante et un équipages peuvent prétendre à des points en ERC, dont 29 sont armés de machines top niveau du type Rally2.

Dix participants, un record, vont s’aligner en ERC2, dont trois pilotes de l’Abarth Rally Cup, tandis que 12 seront en lice pour les championnnats ERC Junior/ERC3 Junior.

Parmi les 19 concurrents de l’ERC3, cinq tenteront de remporter le Clio Trophy by Toksport WRT, une nouveauté pour 2021.

Si l’ERC s’attache à offrir une voie de progression claire aux pilotes visant le sommet de la discipline, il reste ouvert à tous avec un large éventail d’âge et d’expérience parmi les pilotes, qui disposent de machines représentant toute la pyramide des voitures de rallye de la FIA.

Le Barum Czech Rally Zlín est une manche du nouveau championnat FIA ERC Junior pour les voitures de Rally3 équipées de pneus Pirelli, ainsi que le nouveau Clio Trophy by Toksport WRT pour les Renault Clio Rally5 équipées de pneus MICHELIN. MICHELIN encourage également les jeunes talents qui courent sur des voitures de Rally2 utilisant ses produits via l’ERC-MICHELIN Talent Factory, qui comptera quatre membres en compétition ce week-end.

Administré par la FIA et promu par Eurosport Events, l’ERC est la série de référence avant le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA. Il est soutenu par un programme de diffusion mondial, qui comprend une couverture étendue sur les différentes plateformes d’Eurosport. Quatre spéciales de chaque rendez-vous sont diffusées en direct sur Facebook et YouTube , tandis qu’ERC Radio est à l’antenne sur tous les secteurs chronométrés.

ERC 2021 : QUOI DE NEUF ?

*L’ERC1 Junior est rebaptisé ERC Junior et réservé aux voitures de type Rally3 équipées de pneus Pirelli. Le champion gagne une saison dans le championnat WRC3, qui sera basé sur le même Rally3 en 2022, comme incroyable récompense.

*Une nouvelle récompense est offerte en ERC3 Junior avec une saison complète d’ERC Junior en 2022 pour les pilotes utilisant la Ford Fiesta Rally4 de M-Sport Poland (ou trois rendez-vous pour ceux qui courent sur une autre marque de voiture).

*L’ERC-MICHELIN Talent Factory récompense les jeunes pilotes d’une voiture de type Rally2 chaussée de pneus MICHELIN par diverses incitations, dont certaines visant à réduire le budget, pendant la saison.

*Le Clio Trophy by Toksport WRT permet aux Renault Clio Rally5 équipées de pneus MICHELIN de participer à des épreuves du championnat d’Europe.

*Le Rally Serras de Fafe e Felgueiras, dans le nord du Portugal, intègre le calendrier de l’ERC pour la première fois tandis que les épreuves partenaires de longue date de l’ERC que sont le Rallye des Açores, le Barum Czech Rally Zlín et le 77e Rallye ORLEN de Pologne sont de retour après avoir été absentes en 2020.

*M-Sport Poland a dévoilé sa toute nouvelle Fiesta Rally3, la première voiture construite pour cette nouvelle catégorie de la FIA. De nouvelles Opel et de Renault Rally4 font aussi leur apparition, tandis que les voitures de type Rally2 Kit de Suzuki et Toyota sont en lice pour les points en ERC2.

*Les pilotes de Rally2 sont autorisés à utiliser un maximum de 16 pneus sur l’asphalte et la terre, tandis que ceux du Rally3 sont autorisés à utiliser un maximum de 16 pneus sur l’asphalte et 12 sur la terre. Pour les pilotes des voitures de type Rally4 et Rally5, un maximum de 12 pneus peut être utilisé sur l’asphalte et la terre.

*Tous les pilotes ayant le statut prioritaire ERC peuvent marquer des points au championnat en 2021, quel que soit la catégorie de voitures de rallye FIA dans laquelle ils courent (Rally2, Rally3, Rally4, Rally5, Groupe N, Rally2 Kit et RGT).

L’ABARTH RALLY CUP CONTINUE D’OFFRIR DES PRIX SPECTACULAIRES

La recherche du vainqueur de l'Abarth Rally Cup 2021 – et bénéficiaire de 85 000 € de prix – est lancée. La série monotype réservée aux Abarth 124 rally en pneus Pirelli est organisée dans le cadre de l'ERC pour la troisième saison et offre aux pilotes de tout âge et de tout niveau d'expérience la possibilité de participer à des épreuves internationales sur terre et sur asphalte au volant de cette spectaculaire voiture de sport italienne à propulsion frappée du célèbre scorpion emblématique de la marque. Bénéficiant d'une couverture médiatique étendue, d'une assistance technique spécialisée et d'un service de pièces de rechange sur place, les concurrents de l'Abarth Rally Cup se disputent une cagnotte de 24 000 € par épreuve, plus un bonus de 25 000 € en fin de saison. L'Abarth 124 rally étant construite selon la réglementation RGT, les équipages de l'Abarth Rally Cup peuvent prétendre aux points ERC2 et au titre FIA très convoité décerné au vainqueur de cette catégorie production du championnat d'Europe. Cliquez ICI pour plus d'informations.

LE TROPHÉE CLIO BY TOKSPORT WRT REJOINT L’ERC EN 2021

En 2021, le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA s'enrichit d'une nouvelle compétition accessible de type « Arrive-and-drive » (« prête à rouler »), le Clio Trophy by Toksport WRT. Utilisant la Renault Clio Rally5 en pneus MICHELIN de série, le Clio Trophy by Toksport WRT se déroule sur cinq épreuves de l'ERC et offre un certain nombre de prix et de primes aux concurrents. Initiative conjointe de Renault Sport Racing, du Toksport WRT, vainqueur et titré en championnats d'Europe et du monde de la FIA, et d'Eurosport Events, promoteur de l'ERC, le Clio Trophy by Toksport WRT utilise un format unique en ERC. Cliquez ICI pour plus d'informations.

L’INITIATIVE ERC-MICHELIN TALENT FACTORY SOUTIENT LES STARS ÉMERGENTES

Eurosport Events, promoteur du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA, a eu le plaisir d'annoncer la création de l'ERC-MICHELIN Talent Factory pour la nouvelle saison. L'ERC-MICHELIN Talent Factory récompense les pilotes de l'ERC âgés de 28 ans ou moins au début de l'année 2021 qui participent au championnat dans des voitures de type Rally2 équipées de pneus MICHELIN. L'ERC-MICHELIN Talent Factory offre également un certain nombre d'incitations, notamment des prix spéciaux sur les six premières épreuves de l'ERC 2021 – le pilote le plus performant recevant de MICHELIN la totalité de son allocation de pneus pour les deux dernières épreuves de la saison. Des visites VIP au siège de MICHELIN à Clermont-Ferrand, pour les trois membres les plus performants de l'ERC-MICHELIN Talent Factory après les six premières épreuves de la saison, sont également prévues. Cliquez ICI pour plus d'informations.

LE P1 RACING FUELS PODIUM CHALLENGE RÉCOMPENSE LES PILOTES ERC

Le P1 Racing Fuels Podium Challenge se poursuit en 2021 et récompense les trois premiers de l'ERC1 et de l'ERC2 sur chaque manche du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA avec des bons de carburant qui peuvent être échangés contre du carburant P1 XR5 lors des rendez-vous suivants, aidant ainsi les concurrents à réduire davantage le coût de la compétition. Dans les deux catégories, les pilotes gagnants reçoivent 150 litres de carburant, tandis que les pilotes classés deuxièmes et troisièmes reçoivent respectivement 100 litres et 50 litres. Cliquez ICI pour plus d'informations.

COMMENT SUIVRE ?

À la télé et en ligne :

Les événements suivants seront retransmis en direct sur Les événements suivants seront retransmis en direct sur Facebook et YouTube , notamment depuis la caméra aérienne de l’ERC, ainsi que les commentaires et analyses des experts Julian Porter et Chris Rawes :

Interviews et sélection des positions de départ : 15h30 CET, vendredi 27 août sur 15h30 CET, vendredi 27 août sur Facebook et YouTube

ES5 : Pindula (18,95 km) à partir de 13h55 CET, samedi 28 août sur Pindula (18,95 km) à partir de 13h55 CET, samedi 28 août sur Facebook et YouTube

ES7 : Hošťálková (18,86 km) à partir de 16h26 CET, samedi 28 août sur Hošťálková (18,86 km) à partir de 16h26 CET, samedi 28 août sur Facebook et YouTube

ES12 : Májová (25,43 km) à partir de 09h54 CET, dimanche 29 août sur Májová (25,43 km) à partir de 09h54 CET, dimanche 29 août sur Facebook et YouTube

ES15 : Májová (25,43 km) à partir de 14h33 CET, dimanche 29 août sur Májová (25,43 km) à partir de 14h33 CET, dimanche 29 août sur Facebook et YouTube

Les détails concernant les résumés quotidiens,Rally Reviewet ERC All Access seront disponibles ICI.

Vidéos, actualités et live timing : disponibles sur disponibles sur FIAERC.com

ERC Radio : en direct de la fin des spéciales, disponible sur en direct de la fin des spéciales, disponible sur FIAERC.com ou en téléchargeant l’application officielle de l’ERC.

Réseaux sociaux : suivez l’ERC sur Instagram, Twitter. suivez l’ERC sur Facebook

BARUM CZECH RALLY ZLÍN : CINQ FAITS À CONNAÎTRE

1 : L’ascension de Zlín de petite ville à grande ville est mise au crédit de Tomáš Bat'a, qui y a fondé une usine de chaussures en 1894. Son ancien bureau – situé dans un élévateur mobile – est conservé dans le bâtiment 21 de l’autorité régionale, qui abrite le siège du Barum Czech Rally Zlín.

2 : Aujourd’hui établie comme ville universitaire animée, Zlín est située dans le sud-est de la Moravie, à 300 kilomètres de la capitale tchèque, Prague, et à 220 kilomètres de la capitale autrichienne, Vienne.

3 : Zlín est devenue Gottwaldov de 1949 à 1990 sous le premier président communiste tchèque, Klement Gottwald.

4 : Le Barum Czech Rally Zlín a été organisé pour la première fois en 1971 et a 50 ans en 2021. Jan Halmažna a eu l’honneur de remporter la première édition au volant d’une ŠKODA 1100 MB.

5 : L’usine géante de pneus et le centre de distribution de Continental Barum, sponsor de l’événement, situés à Otrokovice, accueillent le parc d’assistance permanent du rallye.

