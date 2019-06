Présentation ERC Junior : 76e Rallye PZM de Pologne

Dernier rendez-vous terre de la campagne 2019 avant les deux manches asphalte qui concluront celle-ci en Italie et en République tchèque, le 76e Rallye PZM de Pologne va être un test à haute vitesse pour les 20 Juniors ERC en action.

Chris Ingram mène la division ERC1 Junior, la catégorie des pilotes âgés de 28 ans ou moins au début de l'année et disposant d'une voiture de type R5. Après avoir gagné aux Açores, le Britannique a empoché d'importants podiums – et points – aux Rallyes des Canaries et de Liepāja. Un autre bon résultat en Pologne peut lui permettre de renforcer son emprise sur le titre – et les 100.000 euros qui seront remis au futur champion pour disputer les deux dernières manches de la saison.

Cependant, les adversaires d'Ingram seront présents en nombre avec Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team), Mattias Adielsson (Swedish National Team), Hiroki Arai le Japonais et l'espoir polonais Miko Marczyk, qui, comme Mareš, est le leader actuel de son championnat national.

Avec le soutien du RFEDA Rally Team Spain, Efrén Llarena continue de mener la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli et destinée aux pilotes de 27 ans ou moins disposant d'une R2. L'Espagnol a remporté sa classe pour l'ouverture de la saison, aux Açores, avec une Peugeot 208 R2, mais s'est incliné face à Jean-Baptiste Franceschi et Ken Torn aux Canaries et en Lettonie respectivement. Si Torn sera en Pologne avec une Ford Fiesta R2T, un clash de dates a entraîné que Franceschi n'inclue pas le rendez-vous de cette semaine parmi ceux où il marque des points – comme le permet le règlement. Les Norvégiens Sindre Furuseth et Steve Røkland ont fini deuxième et troisième derrière Torn en Lettonie et vendront cher leur peau face à l'Estonien ce week-end.

Après avoir couru le Rallye de Liepāja sur une Ford Fiesta R2, Pedro Antunes (FPAK Portugal Team ERC) revient à la Peugeot qui lui est plus familière pour ses débuts au Rallye de Pologne où il visera de poursuivre son impressionnant lancement de première campagne complète en ERC3 Junior.

Erik Cais (ACCR Czech Rally Team) a enduré un Rallye de Liepāja à oublier avec un accident en essais et un autre en course. L'ancien vététiste de descente espère que ses débuts en Pologne lui procureront un boost bienvenu en termes de confiance. Novice sur terre, Jan Talaš, champion Junior et 2RM sortant dans son pays, complète l'effectif soutenu par la fédération tchèque.

Miika Hokkanen a terminé sur le podium en Pologne la saison dernière et le Finlandais s'est montré rapide en Lettonie où l'ancien pilote de kart Gregor Jeets, et collègue de Torn au sein de l'Estonian Autosport Junior Team, ne disputait que son huitième rallye.

Elias Lundberg entame la seconde moitié de la saison ERC3 Junior avec l'espoir de mettre fin à une série frustrante de résultats en suivant les traces de l'autre Suédois Tom Kristensson. Tout comme Lundberg, Kristensson est passé en ERC après avoir remporté l'ADAC Opel Rallye Cup basée en Allemagne et avant de s'imposer en Pologne au mois de septembre dernier. L'espoir belge Grégoire Munster complète les rangs de l'ADAC Opel Rallye Junior Team.

L'Allemand Roman Schwedt aborde la Pologne sur la lancée de ses premiers points en ERC3 Junior inscrits en Lettonie, et le Suédois Adam Westlund fait ses débuts dans le championnat avec le Saintéloc Junior Team.

