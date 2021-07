Le Championnat d’Europe des Rallyes 2021 de la FIA prend la direction de l’Italie avec le Rally di Roma Capitale, première de deux manches consécutives sur goudron après deux épreuves sur terre en Pologne et en Lettonie.

L’ESSENTIEL

Quoi : Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021, manche 3 sur 8*

Quand : 23-25 juillet 2021

Où : Rome et Fiuggi, Italie

Spéciales : 13

Distance : 187,37 kilomètres

Surface : asphalte

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) : 4 (2017-2020)

*Compte aussi pour : ERC2, ERC3, ERC Junior, ERC3 Junior, classement Teams du Championnat d’Europe des Rallyes, Abarth Rally Cup, Clio Trophy by Toksport WRT. Incitations disponibles pour l’ERC-MICHELIN Talent Factory.

Alexey Lukyanuk/Dmitry Eremeev (Citroën C3 R5)Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (Škoda Fabia R5)Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)Bryan Bouffier/Xavier Panseri (Ford Fiesta R5)Umberto Scandola/Guide D’Amore (Škoda Fabia R5)**Hors ERCLa progression du rallye asphalte de l’organisation Motorsport Italia, présidée par Max Rendina, est impressionnante. Couru une première fois en 2013, il intégra l’ERC en 2017, l’Italie faisant alors son retour dans le championnat européen pour la première fois depuis quatre ans (Rallye Sanremo). Il a remporté un grand succès et continue de prospérer. Les équipages affrontent des spéciales difficiles au nord, à l’ouest et au sud-est de la ville thermale de Fiuggi, et une nouvelle tracée autour des Terme di Caracalla, dans le centre de Rome, offre un autre spectacle passionnant. Le rallye compte également pour le championnat italien.Le cinquième Rally di Roma Capitale à compter pour l’ERC démarre avec une spectaculaire super spéciale au cœur de la Ville éternelle, ACI Roma de Caracalla, prévue à partir de 20h00 CET le vendredi 23 juillet. Située à proximité du Colisée et du Circus Maximus, elle partira de la Via San Balbina pour une boucle de 2 km autour des Terme di Caracalla, courue deux fois. Cette ES1 suivra la cérémonie de départ au Castel Sant'Angelo, à partir de 19h00, et la traditionnelle parade en ville. Parmi les autres changements, Collepardo – Civita, le dimanche, est un nouvel ajout, mais la célèbre spéciale de Pico n’est pas incluse dans l’itinéraire cette année.Le parcours en bref :Samedi 24 juillet :après les festivités du vendredi soir à Rome, les choses sérieuses commenceront samedi matin à l’ouest de Fiuggi avec les 7,25 km de Rocca di Cave, qui suivent le même parcours qu’en 2019 et 2020. Les cinq premiers kilomètres comportent 18 épingles à cheveux en montée vers Rocca di Cave. Les deux derniers, jusqu’à l’arrivée à Capranica – Prenestina, sont plus fluides. Avec une section de liaison de seulement 1,50 km vers l’ES2, Rocca Santo Stefano, il n’y a pas de répit. Cette spéciale de 19,70 km part de Capranica pour une section initiale très technique et rapide qui comprend également plusieurs changements de rythme jusqu’à atteindre Rocca Santo Stefano pour une descente raide et difficile jusqu’à l’arrivée. L’ES3, Affile - Bellegra, est longue de 7,34 km et débute à la sortie du village d’Affile, les équipages négociant une route très rapide et technique. La deuxième partie est en montée vers Bellegra, avec des vitesses élevées et quelques épingles à cheveux très spectaculaires qui ajoutent au défi. Après un regroupement et une assistance à Fiuggi, Rocca di Cave et Rocca Santo Stefano seront répétées dans leur intégralité l’après-midi, mais le retour vers Affile - Bellegra commencera à la marque de 4,40 km – pour les exigences de streaming – et se déroulera sur une distance de 2,94 km.deux boucles de trois spéciales, plus un troisième passage celle de Fiuggi - Guarcino, constitueront l’étape décisive. Le départ de l’ES7, qui s’étend sur 19,87 km, sera donné à 7h45, heure locale. La spéciale commence à Fiuggi, intègre Guarcino, un classique du Rally di Roma Capitale, et comprend trois changements de rythme notables, des sauts et une section à grande vitesse vers l’arrivée. Collepardo – Civita, une nouvelle addition à l’itinéraire, vient ensuite avec ses 10,62 km. Elle est technique avec de nombreuses épingles à cheveux. Santopadre - Arpino, située au sud-est de Fiuggi, est la plus longue spéciale du rallye avec 21,17 km. Identique au parcours utilisé ces deux dernières années, elle commence par une section sinueuse sur de l’asphalte au niveau d’adhérence élevé pour environ 3,5 km. Les 4,5 km suivants sont plus étroits avant que la route ne s’élargisse à nouveau sur une section rapide près du village de Santopadre, précédant une série de virages difficiles avant l’arrivée. Le départ du troisième passage dans Fiuggi - Guarcino est prévu à 17h15, heure locale, et le podium à partir de 18h00 à Fiuggi.VUE D’ENSEMBLEBasé à Fiuggi, à l’est de Rome, du 23 au 25 juillet, le Rally di Roma Capitale fait partie de la famille ERC depuis 2017. Bryan Bouffier avait alors battu Kajetan Kajetanowicz de 0,3s pour la victoire lors d’un final haletant.Pour la cinquième inscription de l’événement au calendrier ERC, les organisateurs ont introduit de nouvelles spéciales au parcours, y compris une super spéciale au cœur de la Ville éternelle, et ont attiré un nombre record de 99 engagés – dont 63 seront éligibles pour des points ERC tandis que 34 devraient participer sur des voitures de type Rally2.En plus d’un plateau de pilotes talentueux, il y aura de nouvelles voitures, de nouvelles équipes, de nouvelles catégories, de nouvelles règles, ainsi que la toute dernière cuvée de jeunes talents désireux de prouver leur valeur en passant du niveau national à la scène mondiale via l’ERC.Bien que l’ERC se concentre sur l’offre d’une échelle de progression claire pour les pilotes qui visent le sommet de la discipline, il reste ouvert à tous, avec un large éventail d’âge et d’expérience des pilotes, ainsi que des machines de toute la pyramide des voitures de rallye de la FIA.Le Rally di Roma Capitale est une manche du nouveau Championnat FIA Junior ERC pour les voitures de type Rally3 équipées de pneus Pirelli, ainsi que du nouveau Clio Trophy by Toksport WRT créé en 2021, une compétition « prête à rouler » pour les Renault Clio Rally5 équipées de pneus MICHELIN. MICHELIN encourage également les jeunes talents dans des voitures de type Rally2 utilisant ses produits via l’ERC-MICHELIN Talent Factory.Administré par la FIA et promu par Eurosport Events, l’ERC est le championnat de référence avant le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA. Il est soutenu par un programme de diffusion mondial, qui comprend une couverture étendue sur les différentes plateformes d’Eurosport. Quatre spéciales de chaque rendez-vous sont diffusées en direct sur Facebook et YouTube , tandis qu’ERC Radio émet sur tous les secteurs chronométrés.La recherche du vainqueur de l’Abarth Rally Cup 2021 – et bénéficiaire de 85 000 € de prix – est lancée. La série monotype réservée aux Abarth 124 rally en pneus Pirelli est organisée dans le cadre de l’ERC pour la troisième saison et offre aux pilotes de tout âge et de tout niveau d’expérience la possibilité de participer à des épreuves internationales sur terre et sur asphalte au volant de cette spectaculaire voiture de sport italienne à propulsion frappée du célèbre scorpion emblématique de la marque. Bénéficiant d’une couverture médiatique étendue, d’une assistance technique spécialisée et d’un service de pièces de rechange sur place, les concurrents de l’Abarth Rally Cup se disputent une cagnotte de 24 000 € par épreuve, plus un bonus de 25 000 € en fin de saison. L’Abarth 124 rally étant construite selon la réglementation RGT, les équipages de l’Abarth Rally Cup peuvent prétendre aux points ERC2 et au titre FIA très convoité décerné au vainqueur de cette catégorie production du championnat d’Europe. Cliquez ICI pour plus d’informations.En 2021, le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA s’enrichit d’une nouvelle compétition accessible de type « Arrive-and-drive » (« prête à rouler »), le Clio Trophy by Toksport WRT. Utilisant la Renault Clio Rally5 en pneus MICHELIN de série, le Clio Trophy by Toksport WRT se déroule sur cinq épreuves de l’ERC et offre un certain nombre de prix et de primes aux concurrents. Initiative conjointe de Renault Sport Racing, du Toksport WRT, vainqueur et titré en championnats d’Europe et du monde de la FIA, et d’Eurosport Events, promoteur de l’ERC, le Clio Trophy by Toksport WRT utilise un format unique en ERC. Cliquez ICI pour plus d’informations.Eurosport Events, promoteur du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, a eu le plaisir d’annoncer la création de l’ERC-MICHELIN Talent Factory pour la nouvelle saison. L’ERC-MICHELIN Talent Factory récompense les pilotes de l’ERC âgés de 28 ans ou moins au début de l’année 2021 qui participent au championnat dans des voitures de type Rally2 équipées de pneus MICHELIN. L’ERC-MICHELIN Talent Factory offre également un certain nombre d’incitations, notamment des prix spéciaux sur les six premières épreuves de l’ERC 2021 – le pilote le plus performant recevant de MICHELIN la totalité de son allocation de pneus pour les deux dernières épreuves de la saison. Des visites VIP au siège de MICHELIN à Clermont-Ferrand, pour les trois membres les plus performants de l’ERC-MICHELIN Talent Factory après les six premières épreuves de la saison, sont également prévues. Cliquez ICI pour plus d’informations.Le P1 Racing Fuels Podium Challenge se poursuit en 2021 et récompense les trois premiers de l’ERC1 et de l’ERC2 sur chaque manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA avec des bons de carburant qui peuvent être échangés contre du carburant P1 XR5 lors des rendez-vous suivants, aidant ainsi les concurrents à réduire davantage le coût de la compétition. Dans les deux catégories, les pilotes gagnants reçoivent 150 litres de carburant, tandis que les pilotes classés deuxièmes et troisièmes reçoivent respectivement 100 litres et 50 litres. Cliquez ICI pour plus d’informations.Les événements suivants seront retransmis en direct, y compris depuis la caméra aérienne de l’ERC et avec les commentaires et analyses des experts Julian Porter et Chris Rawes, sur Facebook et YouTube 18h40 CET, vendredi 23, juillet sur Facebook et YouTube Caracalla ACI Roma (2,72 km) à partir de 20h08 CET, vendredi 23 juillet, sur Facebook et YouTube Rocca Santo Stefano 1 (19,70 km) à partir de 10h10 CET, samedi 24 juillet, sur Facebook et YouTube Rocca di Cave 2 (7,25 km) à partir de 14h16 CET, samedi 24 juillet, sur Facebook et YouTube Santopadre - Arpino 1 (21,17 km) à partir de 09h49 CET, dimanche 25 juillet, sur Facebook et YouTube Fiuggi - Guarcino 3 (19,87 km) à partir de 17h15 CET, dimanche 25 juillet, sur Facebook et YouTube mardi 27 juillet sur YouTube.12h00-13h00, lundi 9 août sur Eurosport 1.Émission:23h30, mardi 10 août sur Eurosport 1.disponibles sur FIAERC.com en direct de la fin des spéciales, disponible sur FIAERC.com ou en téléchargeant l’application officielle de l’ERC.suivez l’ERC sur Facebook 1 : Le célèbre Colisée de Rome, qui figure traditionnellement sur le parcours de la parade précédant avant le rallye, est le plus grand amphithéâtre jamais construit. Sa construction a débuté en 72 av. J.-C. et s’est achevée en 80.2 : En revanche, le Rally di Roma Capitale a eu lieu pour la première fois en 2013 et a intégré le calendrier du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA en 2017.3 : La commune de Fiuggi, au sud-est du centre de Rome, a été rendue célèbre par son eau de source naturelle et les pouvoirs de guérison qu’elle possède.4 : Rome est l’une des deux capitales européennes à accueillir des spéciales de l’ERC en 2021, l’une de celles du 77e Rallye ORLEN de Pologne ORLEN ayant été courue dans Varsovie.5 : L’Italie a célébré 23 triomphes dans le championnat européen au fil des années. Giandomenico Basso et Luca Rossetti sont tous deux de multiples vainqueurs.