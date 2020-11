CLASSEMENTS PROVISOIRES (APRÈS MANCHE 4/5)

ERC1 (Pilotes) : 1 Lukyanuk 116, 2 Solberg 89, 3 Munster 83, 4 Llarena 50, 5 Breen 46, etc.

ERC1 (Copilotes) : 1 Eremeev 116, 2 Johnston 89, 3 Louka 83, 4 Fernández 50, 5 Nagle 43, etc.

ERC2 (Pilotes) : 1 Érdi Jr 120, 2 Melegari 112, 3 Mabellini 89, 4 Feofanov 78, 5 Gobbin 78, etc.

ERC2 (Copilotes) : 1 Csökö 80, 2 Bonato 80, Kokins 78, 4 Arena 64, 5 Cervi 45, etc.

ERC3 (Pilotes) : 1 Torn 150, 2 Bassas 117, 3 Molle 55, 4 Rådström 38, 5 Vogel 35, etc.

ERC3 (Copilotes) : 1 Pannas 150, 2 Coronado 117, 3 Barral 55, 4 Johansson 38, 5 Notheisz 35, etc.

ERC1 Junior : 1 Munster 125, 2 Solberg 124, 3 Llarena 79, 4 Marczyk 78, 5 Cais 77, etc.

ERC3 Junior : 1 Torn 150, 2 Bassas 117, 3 Rådström 45, 4 Molle 45, 5 Almeida 41, etc.

ERC Teams : 1 Rallye Team Spain 197, 2 Saintéloc Junior Team 183, 3 Estonian Autosport Junior Team 151, 4 Team MRF Tyres 102 (en attente de décision finale concernant l’analyse de l’essence utilisée au Rallye de Liepāja), 5 DriftCompany Rally Team 87, etc.

Abarth Rally Cup : 1 Mabellini 75, 2 Rada 43, 3 Gobbin 36, etc.