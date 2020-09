Alors que le Rally di Roma Capitale et le Rallye de Liepāja étaient bien connus des stars du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, celui de Fafe Montelongo, qui se déroulera du 2 au 4 octobre dans le nord du Portugal, est un territoire inconnu pour le contingent ERC.

Seulement quatre points séparant le champion 2018, Alexey Lukyanuk, et la toute jeune sensation Oliver Solberg, la bataille devrait être excitante. La liste des brillants pilotes internationaux comprenant aussi Ivan Ares, Craig Breen, Marijan Griebel, Norbert Herczig et Niki Mayr-Melnhof, ainsi que les espoirs Erik Cais, Callum Devine, Dominik Dinkel, Emil Lindholm, Efrén Llarena, Miko Marczyk et Grégoire Munster, le départ du Rallye de Fafe Montelongo est clairement attendu avec impatience.