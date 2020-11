Devenu l’un des rendez-vous les plus exigeants du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA dont il a intégré le calendrier pour la première fois la saison dernière, le Rallye de Hongrie sera un sacré test pour les équipages et source de grands frissons pour le public.

Ce Rallye de Hongrie, quatrième manche de l’ERC 2020 du 6 au 8 novembre, sera en effet ouvert aux spectateurs dans certaines portions du parcours, à condition qu’ils respectent une distanciation sociale et des règles d’hygiène strictes. Cependant, l’accès au parc d’assistance sera restreint aux équipes, équipages et fournisseurs, en accord avec le protocole mis en place par la FIA, le corps dirigeant du sport automobile mondial.

Certains endroits leur étant donc autorisés, les fans pourront admirer quelques-uns des meilleurs pilotes européens en action sur les difficiles et exigeantes spéciales goudronnées au nord-ouest de la ville hôte de Nyíregyháza, tout près de la frontière avec la Slovaquie.

Plus de 30 voitures de la catégorie reine Rally2 figurent sur la liste des engagés, laquelle comprend 44 pilotes éligibles pour les points ERC. Outre la victoire au général, les catégories ERC2, ERC3, ERC1 Junior, ERC3 Junior et l’Abarth Rally Cup devraient faire l’objet de belles luttes.

En plus de grands noms internationaux tels que Yoann Bonato, Craig Breen, Nikolay Gryazin, Alexey Lukyanuk et Andreas Mikkelsen, une poignée de rapides pilotes hongrois seront présents. Parmi eux, le quadruple champion national Norbert Herczig, détenteur de deux podiums en ERC pour le MOL Racing Team, le double champion ERC2 Tibor Érdi Jr, mais aussi Ferenc Vincze Jr, ce dernier comptant un point d’avance sur Ádám Velenczei dans sa défense du titre hongrois qu’il a décroché pour la première fois en 2019.

La popularité de l’ERC2 est soulignée par une liste forte de sept engagés, emmenée par les leaders ex æquode la catégorie que sont Érdi Jr et Zelindo Melegari. Par ailleurs, un record de quatre pilotes s’alignera en Abarth Rally Cup, dont Andrea Mabellini et Martin Rada qui viseront aussi les points en ERC2.