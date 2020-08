Présentation ERC : Rallye de Liepaja

-

Le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2020 passe la vitesse supérieure avec le rapide Rallye de Liepāja, entièrement sur terre, à venir pour quelques-uns des meilleurs pilotes et jeunes talents.

L’essentiel

Quoi : Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2020, manche 2 sur 6*

Quand : 14-16 août 2020

Où : Liepāja et Talsi, Lettonie

Spéciales : 10

Distance : 177,87 kilomètres

Surface : Terre

Apparitions au calendrier ERC (depuis le reformatage de 2004) : 7 (2013-2019)

*Compte aussi pour : FIA ERC2, FIA ERC3, FIA ERC1 Junior, FIA ERC3 Junior, Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA pour Teams, Abarth Rally Cup.

Derniers vainqueurs

2019 : Oliver Solberg/Aaron Johnston (Volkswagen Polo GTI R5)

2018 : Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov (Škoda Fabia R5)

2017 : Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov (Škoda Fabia R5)

2016 : Ralfs Sirmacis/Arturs Šimins (Škoda Fabia R5)

2015 : Craig Breen/Scott Martin (Peugeot 208 T16)

Présentation générale

Le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2020 passe la vitesse supérieure avec le rapide Rallye de Liepāja, entièrement sur terre, à venir pour quelques-uns des meilleurs pilotes et jeunes talents.

Anciennement hivernal, le Rallye de Liepāja a également eu lieu à la fin du printemps et au début de l’automne, mais sa huitième édition se tiendra sous le soleil estival.

Une liste des engagés fournie a été rassemblée par l’organisateur RA Events, qui a travaillé sans relâche non seulement pour attirer un plateau de qualité, mais aussi pour gérer les nombreuses restrictions dues à la pandémie de COVID-19.

Avec trois anciens vainqueurs – Craig Breen, Nikolay Gryazin et Oliver Solberg – sur la liste des engagés aux côtés du champion ERC 2018 Alexey Lukyanuk, des champions 2019 de Pologne, Miko Marczyk, et de Roumaine, Simone Tempestini, et du champion ERC3 Junior en titre, Efrén Llarena, une belle bagarre est attendue.

D’autres pilotes à suivre sont les Finlandais volants Emil Lindholm et Eerik Pietarinen, Callum Devine de la Motorsport Ireland Rally Academy, le pilote Junior de Hyundai, Grégoire Munster, l’espoir tchèque Erik Cais, l’espoir allemand Dominik Dinkel, Alberto Battistolli, soutenu par l’ASN d’Italie, ainsi que l’ex-pistard américain Sean Johnston. Mads Østberg, vainqueur en Championnat du monde des Rallyes, sera lui aussi au départ mais le Norvégien ne visera pas les points ERC.

Le double champion ERC2 Tibor Érdi Jr est de retour face au leader de la catégorie, Zelindo Melegari, alors que Ken Torn voudra réitérer son double succès de 2019 au Rallye de Liepāja en ERC3 et ERC3 Junior avec la toute nouvelle Rally4 de M-Sport Poland.

L’ERC comprend aussi l’Abarth Rally Cup, série monotype réservée aux Abarth 124 rally et qui accueille pour la première fois Martin Rada. Il sera opposé à Andrea Mabellini, vainqueur de cette compétition à Rome, et au vice-champion de l’an dernier, Dariusz Poloński. Fournisseur officiel de carburant de l’ERC, P1 Racing Fuels organise pour sa part le P1 Racing Fuels Podium Challenge.

Quatre jours bien occupés attendent les équipages en Lettonie, en commençant par les reconnaissances qui auront lieu le jeudi 13 et dans la matinée du vendredi 14 août, suivies des Essais Libres, de la Spéciale de Qualification et du shakedown l’après-midi. La première des dix spéciales partira de la ville de Talsi à 12 h 20, heure locale, le samedi 15 août, et le secteur chrono décisif, NESTE, doit être lancée à 16 h 15 le dimanche 16 août. La distance chronométrée totale est de 177,87 kilomètres, toutes les spéciales empruntant des routes en terre.

Les mesures mises en place en réponse à la pandémie de COVID-19 entraînent qu’il n’y aura pas de cérémonie de départ ni d’arrivée, pas d’accès au parc d’assistance pour les spectateurs, que les spéciales en ville de Talsi et Liepāja n’auront pas lieu, et que les tickets pour assister aux spéciales seront en nombre réduit. Toutes les personnes assistant à l’événement devront se laver les mains régulièrement ou utiliser du gel hydroalcoolique, porter un masque autant que possible, respecter les distanciations sociales, agir de façon responsable et suivre les autres règles imposées sur place pour assurer que le Rallye de Liepāja se déroule en toute sécurité.

IL S’EST PASSÉ QUOI LA DERNIÈRE FOIS ? RALLY DI ROMA CAPITALE

Le rallye international a redémarré en force le mois dernier avec la victoire de la “fusée russe” Alexey Lukyanuk au Rally di Roma Capitale, première manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2020.

Avec son nouveau copilote Dmitry Eremeev, la star du Saintéloc Junior Team a mené de bout en bout sur sa Citroën C3 R5 équipée de Pirelli pour remporter sa deuxième victoire à Rome et sa dixième en ERC pour 16’’1.

“Ce sont de bons points pour le championnat et bien sûr, gagner à Rome est quelque chose de spécial”, a déclaré Lukyanuk, qui n’avait pas conduit de voiture de rallye depuis 255 jours avant une séance d’essais le mardi d’avant le rallye. “C’est une course unique avec une compétition très dure. C’était un long rallye, très dur et très chaud. Il a fallu beaucoup d’efforts pour arriver à ce résultat, je suis ravi de la performance et heureux pour l’équipe. Je remercie nos sponsors pour leur soutien dans cette situation difficile. On ne s’attend jamais à gagner et quand ça arrive, le ressenti est particulier. Cela a été une course sous contrôle, tout à fait calculée avec un rythme raisonnable. C’est très agréable de voir que nous n’avons pas perdu notre feeling et notre niveau de performance avec ce confinement. Mais sans mon nouveau copilote, ce résultat n’aurait pas été possible.”

Giandomenico Basso, double champion ERC qui avait remporté cette épreuve un an plus tôt, a terminé deuxième, Oliver Solberg prenant la troisième place et remportant la catégorie ERC1 Junior pour ses débuts à Rome.

Zelindo Melegari a décroché une victoire amplement méritée en ERC2 pour son premier rallye depuis que son copilote, Corrado Bonato, et lui avaient été blessés dans un accident au Barum Czech Rally Zlín 11 mois plus tôt. Le nouveau venu en ERC Andrea Mabellini s’est imposé en Abarth Rally Cup.

Ken Torn est sorti vainqueur d’une lutte acharnée pour gagner en ERC3 et ERC3 Junior, son rival durant tout le rallye, Pedro Antunes, sortant de la route dans la dernière spéciale alors qu’il menait. Pep Bassas a récupéré la deuxième place pour sa première participation avec le Rallye Team Spain en tant que vainqueur du championnat Beca Júnior R2 de la fédération espagnole (RFEDA).

Le champion ERC3 Junior en titre Efrén Llarena, lui aussi membre du Rallye Team Spain, a réussi son passage en ERC1 Junior en terminant sixième au général derrière Simone Tempestini, le champion de Hongrie ayant lui-même échoué à 1’’3 du quintuple vainqueur en ERC Craig Breen (Team MRF Tyres) pour la quatrième place.

Grégoire Munster a pris la septième place devant le champion ERC1 2019 Filip Mareš, qui a réduit l’écart à 5''5 avec le pilote Junior de Hyundai à l’arrivée. Emil Lindholm (Team MRF Tyres) et le champion de Pologne Miko Marczyk (ORLEN Team) ont complété le top 10 final.

LES CLASSEMENTS PROVISOIRES (APRÈS MANCHE 1/6)

ERC1 (Pilotes) : 1 Lukyanuk 38, 2 Basso 32, 3 Solberg 26, 4 Breen 19, 5 Tempestini 19, etc.

ERC1 (Copilotes) : 1 Eremeev 38, 2 Granai 32, 3 Johnston 26, 4 Nagle 19, 5 Itu 19, etc.

ERC2 (Pilotes) : 1 Melegari 39, 2 Mabellini 33, 3 Nešetřil 27, 4 Gobbin 22, 5 Feofanov 19, etc.

ERC2 (Copilotes) : 1 Bonato 39, 2 Arena 33, 3 Černoch 27, 4 Cervi 22, 5 Kokins 19, etc.

ERC3 (Pilotes) : 1 Torn 40, 2 Bassas 31, 3 M László 23, 4 Z László 19, 5 Molle 17, etc.

ERC3 (Copilotes) : 1 Pannas 40, 2 Coronado 31, 3 Zsiros 23, 4 Berendi 19, 5 Barral 17, etc.

ERC1 Junior : 1 Solberg 40, 2 Tempestini 30, 3 Llarena 26, 4 Munster 24, 5 Lindholm 18, etc.

ERC3 Junior : 1 Torn 40, 2 Bassas 31, 3 Molle 23, 4 Pollara 21, 5 Landa 17, etc.

ERC Teams : 1 Rallye Team Spain 52, 2 Saintéloc Junior Team 43, 3 Estonian Autosport Junior Team 40, 4 Team MRF Tyres 39, 5 Loran 32, etc.

Abarth Rally Cup : 1 Mabellini 30, 2 Gobbin 24; etc.

Le Rallye de Liepāja en 100 mots

Créé par le pilote devenu promoteur Raimonds Strokšs, sa première édition hivernale a été très applaudie en 2013 mais il a été déplacé à l’automne en 2016 pour disposer de conditions météo plus sûres. Cela a donné un tout nouveau rallye, les équipages roulant sur terre sans neige ni glace. Si la période de l’année n’était plus la même, les rapides spéciales tracées dans l’ouest de la Lettonie continuaient de faire vibrer pilotes et spectateurs. Les organisateurs ont apporté d’autres changements en 2019 avec encore une nouvelle date, fin mai, et un parcours allongé comprenant des spéciales populaires vers Talsi.

Interview ERC : Mārtiņš Sesks (champion ERC3/ERC3 Junior 2018 et natif de Liepāja)

C’est le héros local, car natif de Liepāja, et il fait son retour en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA pour son rallye à domicile. Voici ce que Mārtiņš Sesks, multiple vainqueur letton en ERC, avait à nous dire quand nous l’avons appelé.

Nous vivons une année 2020 sans précédent. Comment vous êtes-vous occupé durant le confinement ?

“Eh bien, tout d’abord, ça fait du bien de revenir en ERC. Depuis la pandémie, nous avons fait deux rallyes nationaux en Lituanie après notre seconde place au Rallye de Suède en février. D’un côté, pas de rallye signifie que nous avons eu pas mal de temps pour analyser ce que nous avions fait durant l’hiver, mais j’ai eu aussi une très bonne opportunité de m’entraîner physiquement pour les rallyes. On peut donc trouver du bon dans toute mauvaise situation.”

Qu’avez-vous fait pour préparer le Rallye de Liepāja ?

“Nous avons bien travaillé et avons fait quelques bons essais, ainsi que ces deux rallyes. Nous nous sentons donc assez prêts pour le Rallye de Liepāja et notre retour en ERC3.

En tant que héros local, avez-vous la pression de devoir signer un bon résultat ?

“Il y a un peu de pression, bien sûr, mais je n’ai jamais gagné mon rallye à la maison. J’y participe depuis 2015 et j’ai été deuxième ou quatrième à chaque fois. Il est peut-être temps que ça change !”

Y a-t-il une chance de vous voir sur d’autres rendez-vous ERC, même si le Championnat du Monde des Rallyes est maintenant votre priorité ?

“À la base, le plan est de se préparer pour le Rallye d’Estonie, en septembre, et de se battre un peu avec Ken Torn pour voir où nous en sommes en termes de vitesse.”

Après être monté au niveau Rally2 pour l’édition de l’année dernière, avez-vous été tenté de vous engager en ERC1 cette fois encore ?

“Maintenant que nous avons notre propre R2 à la maison pour engranger des kilomètres en vue du Championnat du Monde, piloter une R5 serait un non-sens. Mais ça ne veut pas dire que je n’aime pas les R5, et j’ai fait un podium ici l’an dernier avec une R5. J’ai beaucoup apprécié et bien sûr, nous travaillons assez dur pour courir la saison prochaine en R5, peut-être, mais ce n’est qu’une option parmi d’autres pour l’instant.”

Les chiffres à retenir

L’intérêt suscité par le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA auprès des pilotes et des équipes demeure important avec 42 équipages engagés en ERC au Rallye de Liepāja.

42 : Sur les 48 voitures engagées, 42 (87,5 %) le sont pour le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

20 : En tout, 20 pilotes sont éligibles dans la division ERC1 réservée aux autos de type Rally2.

8 : La catégorie des voitures de production (ou série) compte 8 concurrents.

15 : Le classement ERC3 se jouera entre 15 équipages.

23 : Sur les 23 Juniors ERC engagés, 10 le sont en ERC1 Junior et 13 en ERC3 Junior.

20 : Avec 20 nationalités représentées dans les rangs des pilotes, l’attrait international de l’ERC n’est une nouvelle fois pas à démontrer.

ERC 2020 : quoi de neuf ?

L’attribution des points : Le top 15, et non plus le top 10, en inscrira selon le barème suivant : 30-24-21-19-17-15-13-11-9-7-5-4-3-2-1. L’allocation des points de bonus pour chaque étape change aussi, les cinq premiers plutôt que les sept premiers en marquant 5-4-3-2-1.

Les Rally5 pour l’ERC3 Junior : Les voitures de type Rally5 sont aussi acceptées en ERC3 Junior (au lieu des seules Rally4 précédemment).

Noms des catégories : Rally2 remplace R5, Rally4 remplace R2, Rally5 remplace R1.

On en parle avant Liepāja

Têtes de liste : Après leur impressionnante victoire au Rally di Roma Capitale le mois dernier, Alexey Lukyanuk et son nouveau copilote Dmitry Eremeev prendront le départ en tant que leaders du championnat.

Objectif doublé : Après être entré dans l’histoire de l’ERC en tant que plus jeune vainqueur en 2019, Oliver Solberg vise un doublé au Rallye de Liepāja dans la foulée de sa troisième place du général et de sa victoire en ERC1 Junior à Rome.

Objectif triplé : Non content d’avoir gagné deux fois le Rallye de Liepāja, l’ancien champion ERC1 Junior Nikolay Gryazin est en lice pour un triplé en Lettonie avec son copilote de remplacement, Konstantin Aleksandrov, à ses côtés.

Johnston en R5 : Marijan Griebel n’ayant pas inclus le Rallye de Liepāja dans son programme 2020, l’Américain Sean Johnston, de retour en ERC, le remplace sur la seconde Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team.

Gloire norvégienne : S’il ne sera pas éligible pour les points ERC, Mads Østberg, premier Norvégien vainqueur d’une manche de Championnat du Monde des Rallyes, sera rapide avec sa C3 R5. Efrén Llarena du Rallye Team Spain, qui passe au niveau Rally2 cette année en qualité de champion ERC3 Junior en titre, roule aussi en Citroën.

Des hommes en mission : L’ancien vainqueur à Liepāja Craig Breenand et l’espoir finlandaisEmil Lindholm auront la charge du programme de développement des pneus MRF sur ce rallye.

Têtes d’affiche finlandaises : Tout comme Lindholm, les débutants en ERC Eerik Pietarinen et Mikko Heikkilä défendront les couleurs finlandaises en ERC1, alors que Miika Hokkanen le fera en ERC3 et ERC3 Junior.

Bon départ : Après avoir bien lancé sa campagne ERC1 Junior avec une seconde place à Rome, Simone Tempestini, le champion de Roumanie en titre, voudra confirmer sur la terre son rythme sur le goudron, dans un rallye qu’il a disputé en 2018 au volant d’une Abarth 124 rally.

Trois en Abarth : Martin Rada intègre les rangs de l’Abarth Rally Cup pour la première fois, pour affronter Andrea Mabellini et Dariusz Poloński. Si le Polonais peut compter sur son expérience au Rallye de Liepāja, Mabellini et Rada sont des débutants sur cette épreuve.

À domicile : Quatre pilotes porteront l’étendard letton au Rallye de Liepāja. Dmitry Feofanov, né en Russie, et Ainārs Igaveņš, débutant en ERC, courront en ERC2 alors que Mārtiņš Sesks, natif de Liepāja et double champion ERC3/ERC3 Junior en 2018, et Reinis Nitišs, deux fois Champion d’Europe FIA de Rallycross, disputeront la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli. Par ailleurs, Miko Marczyk, le champion de Pologne en titre, pourra compter sur l’excellente équipe lettone Sports Racing Technologies pour couver sa Škoda Fabia Rally2 Evo du Team ORLEN.

En apprentissage : Domink Dinkel (Brose Motorsport), Callum Devine, de la Motorsport Ireland Rally Academy, et Alberto Battistolli, soutenu par l’ACI Team Italia, viseront d’apprendre beaucoup pour leur première participation à Liepāja. Erik Cais voudra aussi engranger de l’expérience plus que signer des chronos rapides à tout prix, lui qui poursuit sa progression de l’ERC3 Junior à l’ERC1 Junior avec sa Ford Fiesta R5 MkII engagée par le Yacco ACCR Team.

Liens familiaux : L’Estonien Raul Jeetset son fils Gregor Jeets sont engagés en ERC1 et ERC3 Junior respectivement, alors que Günther Landa, le père de l’espoir autrichien Nikola Landa, sera son copilote dans leur Fiesta Rally4 de DriftCompany.

Galatariotis de retour : Simos Galatariotis, qui a remporté pour 0''6 le Rallye de Chypre comptant pour l’ERC en 2018, va faire sa première apparition au Rallye de Liepāja, délaissant sa Škoda Fabia pour une Volkswagen Polo.

Retour aux sources : L’ex-pilote de GT Niki Mayr-Melnhof a fait ses débuts en ERC au Rallye de Liepāja en 2018, peu après avoir décroché le titre de champion d’Autriche pour la première fois. Il est de retour en 2020 en espérant rencontrer moins de problèmes qu’à Rome le mois dernier.

Grand favori : Tibor Érdi Jr décrit le Liepāja comme son préféré parmi tous les rallyes, et celui-ci le lui rend bien car le Hongrois y a décroché le premier de ses deux titres ERC2 en Lettonie il y a trois ans. Ce triomphe avait conclu une dernière manche haletante face à Zelindo Melegari, héros et vainqueur de la catégorie à Rome en juillet puisqu’il faisait son retour avoir de graves blessures.

Veulent mieux faire : Après ne pas avoir terminé (Igor Widłak) et ne pas avoir pris le départ (Łukasz Lewandowski) à Rome, ces deux Polonais espéreront davantage de réussite pour leur premier départ au Rallye de Liepāja.

King Ken : Double vainqueur de classe au Rallye de Liepāja la saison dernière et encore double vainqueur de classe à Rome le mois dernier, Ken Torn est le pilote à battre en ERC3/ERC3 Junior avec sa Ford Fiesta Rally4 construite par M-Sport Poland.

Armada espagnole : Pep Bassas et Sergio Cuesta porteront les espoirs ibériques en ERC3 Junior, le premier courant sous la bannière du Rallye Team Spain en tant que champion Beca Júnior R2 dans son pays l’année dernière. Débutant à Liepāja comme ses deux compatriotes, Sergio Fuentes visera des points en ERC3.

Super Suédois : Dennis Rådströmet Adam Westlund poursuivront leurs aventures en ERC3 Junior au Liepāja, alors qu’Albin Nordh découvrira la catégorie soutenue par Pirelli.

Bonne cause : La débutante à Liepāja qu’est Rachele Somaschini combine son engagement en ERC3 Junior avec un autre pour soutenir la recherche contre la mucoviscidose à travers sa campagne #CorrerePerUnRespiro (Courir pour Respirer).

Molle pas mollo : Après son héroïque podium en ERC3 Junior à Rome, le Belge Amaury Molle sera là pour briller encore une fois à l’occasion de ses débuts au Rallye de Liepāja.

Face à face : Nikolay Gryazin & Alexey Lukyanuk

L’ancien champion ERC Junior vient défier l’ancien champion ERC tout court dans un combat de Russes. Si Gryazin s’est imposé deux fois au Rallye de Liepāja, Lukyanuk n’a jamais remporté ce rendez-vous qui l’a pourtant vu émerger comme une force majeure de l’ERC en 2013 quand la glace et la neige n’avaient pas encore cédé la place à la terre en Lettonie.

En forme : Ken Torn

Après avoir gagné en ERC3 et ERC3 Junior sur la surface qu’il apprécie le moins, l’asphalte, en Italie le mois dernier, le prometteur Estonien est de retour sur terre avec sa Ford Fiesta Rally4 pour un rallye où il a obtenu une autre double victoire de classe en 2019.

Comment suivre ?

À la télé et en ligne : Diffusion en direct sur Facebook de la conférence de presse d’avant rallye à partir de 20 h 15, heure locale, le 14 août. Samedi 15 août, l’ES1 sera retransmise en direct à partir de 12 h 20, suivie de l’ES3 à 15 h 20 et du regroupement de fin d’étape à 19 h 30. Dimanche 16 août, l’ES5 (10 h) et l’ES10 (16 h 15) seront aussi à suivre en direct. La couverture comprendra des images aériennes et filmées sur la ligne d’arrivée des spéciales où les reporters Julian Porter et Chris Rawes recueilleront sur le vif les réactions des principaux pilotes. Des résumés quotidiens seront diffusés sur Eurosport et Eurosport Player, alors que des vidéos seront mises en ligne sur YouTube avant, pendant et après le rallye. Le magazine ERC All Access est programmé sur Eurosport le 18 août, et le long résumé Rally Review sera distribué aux diffuseurs du monde entier, dont TV6 en Lettonie.

Vidéos, news et live timing : disponibles sur FIAERC.com.

ERC Radio : en direct à l’arrivée de toutes les spéciales et de certains passages à l’assistance ; disponible sur FIAERC.com ou en téléchargeant l’application officielle ERC.

Réseaux sociaux : suivez l’ERC sur Facebook, Instagram, Twitter.

Cinq faits

1 : Le Rallye de Liepāja a été couru pour la première fois en 2013, l’équipage Jari Ketomaa/Kaj Lindström s’imposant sur une Ford Fiesta RRC. C’est la première et dernière année où l’épreuve s’est achevée à Ventspils, sur les côtes de la mer Baltique.

2 : Ces dernières années, le Rallye de Liepāja faisait partie du Festival of Speed Kurzeme, qui amenait des courses de hors-bords sur le canal de Tirdzniecības, ainsi que d’autres attractions motorisées dans la région.

3 : Deux anciens vainqueurs du Liepāja, Craig Breen et Esapekka Lappi, ont obtenu plus tard un volant en Championnat du Monde des Rallyes, alors que Nikolay Gryazin fait partie du line-up de Hyundai en WRC2.

4 : Oliver Solberg est le plus jeune vainqueur du rendez-vous letton et d’une manche de l’ERC au général, s’étant imposé en 2019 à 17 ans, huit mois et trois jours.

5 : Liepāja peut se targuer d’être la seule ville lettone autre que la capitale, Riga, à proposer des options de transport par air, terre et mer, alors que son ancien président du conseil municipal, Uldis Sesks, est un ex-pilote de rallye et le père de Mārtiņš Sesks, champion FIA ERC3 et ERC3 Junior en 2018.

