Le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021 se poursuit avec le Rallye de Liepāja, un deuxième rendez-vous rapide sur terre, du 1er au 3 juillet.

L’ESSENTIEL

Quoi : Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021, manche 2 sur 8*

Quand : 1er-3 juillet 2021

Où : Liepāja et Talsi, Lettonie

Spéciales : 14

Distance : 181,74 kilomètres

Surface : terre

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) : 9 (2013-2020)

ERC2, ERC3, ERC Junior, ERC3 Junior, classement Teams du Championnat d’Europe des Rallyes, Abarth Rally Cup, Clio Trophy by Toksport WRT. Incitations délivrées en ERC-MICHELIN Talent Factory.Oliver Solberg/Aaron Johnston (Volkswagen Polo GTI R5)Oliver Solberg/Aaron Johnston (Volkswagen Polo GTI R5)Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov (Škoda Fabia R5)Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov (Škoda Fabia R5)Ralfs Sirmacis/Arturs Šimins (Škoda Fabia R5)Imaginé par le pilote devenu promoteur Raimonds Strokšs et couru pour la première fois en 2013, ce rallye était hivernal mais il est passé en automne dès 2016 pour une météo plus favorable. La nouvelle date a tout changé, les équipages s’adaptant à des routes en terre exemptes de neige et de glace. Les spéciales rapides dans l’ouest de la Lettonie ont continué à enthousiasmer pilotes et spectateurs. Les organisateurs ont apporté d’autres changements en 2019, avec une date fixée à la fin du mois de mai et un parcours étendu comprenant des spéciales populaires dans la région de Talsi.Se déroulant pour la première fois en juillet, le Rallye de Liepāja entre en territoire inconnu avec une arrivée le samedi plutôt que le dimanche. À l'exception de l'ES7/10, Neste, toutes les spéciales ont été modifiées depuis 2020, lorsque l'événement avait eu lieu à la mi-août. L'ES3/4, Talsi, est nouvelle pour 2021.Le Rallye de Liepāja est composé de spéciales sur terre à grande vitesse. Après les essais libres (14h15-17h15) et la phase de qualification (17h30) le 1er juillet, les équipages se dirigeront, le vendredi 2 juillet, vers le nord-est de Liepāja jusqu’à la ville de Talsi, où se trouvent les six spéciales de l’étape d’ouverture. Une assistance délocalisée (15h05) à l’aérodrome de Talsi offrira un bref répit et une chance de faire des réparations mineures et de changer les pneus. Les concurrents devront être de retour à Liepāja à 19h45. Le parcours de samedi (3 juillet) comprend deux boucles de deux spéciales (Neste / Paplaka et Liepāja / Vecspils) et les spéciales courues une seule fois d’Invest in Liepāja / Mazbojas et Canon Biznesa centrs Liepāja / Podnieki). Trois spéciales se dérouleront le matin et trois autres suivront l’assistance de la mi-journée à Liepāja, où l’arrivée est prévue à 17h30. L'ES7/10 est située au sud-est de Liepāja tandis que les ES8/12, ES9 et ES11 partent de l'est de la ville hôte.Élément clé du calendrier de l’ERC depuis sa première édition en 2013, l’épreuve lettonne accueille un nombre record de pilotes talentueux, de nouvelles voitures, de nouvelles équipes, de nouvelles catégories, de nouvelles règles, ainsi que la dernière génération de jeunes talents désireux de prouver leur valeur en passant du niveau national à la scène mondiale via l’ERC.Bien que l’ERC se concentre sur l’offre d’une voie de progression claire pour les pilotes qui visent le sommet de la discipline, il reste ouvert à tous, avec un large éventail d’âge et d’expérience des pilotes, ainsi que des machines de toute la pyramide des voitures de rallye de la FIA.Un nombre record de 62 équipages se sont engagés pour la neuvième édition du Rallye de Liepāja, dont 60 sont éligibles aux points ERC. L’épreuve est une manche du nouveau Championnat FIA ERC Junior pour les voitures de la catégorie Rally3 chaussées de pneus Pirelli, ainsi que Clio Trophy by Toksport WRT, compétition « Arrive-and-drive » créée pour 2021 et réservée aux Renault Clio Rally5 chaussées de pneus MICHELIN. MICHELIN encourage également les jeunes espoirs pilotant des voitures de Rally2 et utilisant ses produits via l’ERC-MICHELIN Talent Factory.Administré par la FIA et promu par Eurosport Events, l’ERC est la compétition de référence avant le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA. Il est soutenu par un programme de diffusion mondial, qui comprend une couverture étendue sur les différentes plateformes d’Eurosport. Quatre spéciales de chaque événement sont diffusées en direct sur Facebook et YouTube , tandis qu’ERC Radio ERC émet en direct depuis toutes les manches.*L’ERC1 Junior est rebaptisé ERC Junior et réservé aux voitures de type Rally3 équipées de pneus Pirelli. Le champion gagne une saison dans le championnat WRC3, qui sera basé sur le même Rally3 en 2022, comme incroyable récompense.*Une nouvelle récompense est offerte en ERC3 Junior avec une saison complète d’ERC Junior en 2022 pour les pilotes utilisant la Ford Fiesta Rally4 de M-Sport Poland (ou trois rendez-vous pour ceux qui courent sur une autre marque de voiture).*L’ERC-MICHELIN Talent Factory récompense les jeunes pilotes d’une voiture de type Rally2 chaussée de pneus MICHELIN par diverses incitations, dont certaines visant à réduire le budget, pendant la saison.*Le Clio Trophy by Toksport WRT permet aux Renault Clio Rally5 équipées de pneus MICHELIN de participer à des épreuves du championnat d’Europe.*Le Rally Serras de Fafe e Felgueiras, dans le nord du Portugal, intègre le calendrier de l’ERC pour la première fois tandis que les épreuves partenaires de longue date de l’ERC que sont le Rallye des Açores, le Barum Czech Rally Zlín et le 77e Rallye ORLEN de Pologne sont de retour après avoir été absentes en 2020.*M-Sport Poland a dévoilé sa toute nouvelle Fiesta Rally3, la première voiture construite pour cette nouvelle catégorie de la FIA. De nouvelles Opel et de Renault Rally4 font aussi leur apparition, tandis que les voitures de type Rally2 Kit de Suzuki et Toyota sont en lice pour les points en ERC2.*Les pilotes de Rally2 sont autorisés à utiliser un maximum de 16 pneus sur l’asphalte et la terre, tandis que ceux du Rally3 sont autorisés à utiliser un maximum de 16 pneus sur l’asphalte et 12 sur la terre. Pour les pilotes des voitures de type Rally4 et Rally5, un maximum de 12 pneus peut être utilisé sur l’asphalte et la terre.*Tous les pilotes ayant le statut prioritaire ERC peuvent marquer des points au championnat en 2021, quel que soit la catégorie de voitures de rallye FIA dans laquelle ils courent (Rally2, Rally3, Rally4, Rally5, Groupe N, Rally2 Kit et RGT).La recherche du vainqueur de l’Abarth Rally Cup 2021 – et bénéficiaire de 85 000 € de prix – est lancée. La série monotype réservée aux Abarth 124 rally en pneus Pirelli est organisée dans le cadre de l’ERC pour la troisième saison et offre aux pilotes de tout âge et de tout niveau d’expérience la possibilité de participer à des épreuves internationales sur terre et sur asphalte au volant de cette spectaculaire voiture de sport italienne à propulsion frappée du célèbre scorpion emblématique de la marque. Bénéficiant d’une couverture médiatique étendue, d’une assistance technique spécialisée et d’un service de pièces de rechange sur place, les concurrents de l’Abarth Rally Cup se disputent une cagnotte de 24 000 € par épreuve, plus un bonus de 25 000 € en fin de saison. L’Abarth 124 rally étant construite selon la réglementation RGT, les équipages de l’Abarth Rally Cup peuvent prétendre aux points ERC2 et au titre FIA très convoité décerné au vainqueur de cette catégorie production du championnat d’Europe. Cliquez ICI pour plus d’informations.En 2021, le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA s’enrichit d’une nouvelle compétition accessible de type « Arrive-and-drive » (« prête à rouler »), le Clio Trophy by Toksport WRT. Utilisant la Renault Clio Rally5 en pneus MICHELIN de série, le Clio Trophy by Toksport WRT se déroule sur cinq épreuves de l’ERC et offre un certain nombre de prix et de primes aux concurrents. Initiative conjointe de Renault Sport Racing, du Toksport WRT, vainqueur et titré en championnats d’Europe et du monde de la FIA, et d’Eurosport Events, promoteur de l’ERC, le Clio Trophy by Toksport WRT utilise un format unique en ERC. Cliquez ICI pour plus d’informations.L’INITIATIVE ERC-MICHELIN TALENT FACTORY SOUTIENT LES STARS ÉMERGENTESEurosport Events, promoteur du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, a eu le plaisir d’annoncer la création de l’ERC-MICHELIN Talent Factory pour la nouvelle saison. L’ERC-MICHELIN Talent Factory récompense les pilotes de l’ERC âgés de 28 ans ou moins au début de l’année 2021 qui participent au championnat dans des voitures de type Rally2 équipées de pneus MICHELIN. L’ERC-MICHELIN Talent Factory offre également un certain nombre d’incitations, notamment des prix spéciaux sur les six premières épreuves de l’ERC 2021 – le pilote le plus performant recevant de MICHELIN la totalité de son allocation de pneus pour les deux dernières épreuves de la saison. Des visites VIP au siège de MICHELIN à Clermont-Ferrand, pour les trois membres les plus performants de l’ERC-MICHELIN Talent Factory après les six premières épreuves de la saison, sont également prévues. Cliquez ICI pour plus d’informations.Le P1 Racing Fuels Podium Challenge se poursuit en 2021 et récompense les trois premiers de l’ERC1 et de l’ERC2 sur chaque manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA avec des bons de carburant qui peuvent être échangés contre du carburant P1 XR5 lors des rendez-vous suivants, aidant ainsi les concurrents à réduire davantage le coût de la compétition. Dans les deux catégories, les pilotes gagnants reçoivent 150 litres de carburant, tandis que les pilotes classés deuxièmes et troisièmes reçoivent respectivement 100 litres et 50 litres. Cliquez ICI pour plus d’informations.