Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021, manche 6 sur 8*1er-3 octobre 2021Fafe, Portugal16197,08 kilomètres490,74 kilomètres687,82 kilomètresTerre0 (nouveau venu pour 2021).FIA ERC2, FIA ERC3, classement Teams du Championnat d’Europe FIA des Rallyes. Incitations disponibles pour l’ERC-MICHELIN Talent Factory.Derniers vainqueurs :2020 :Armindo Araújo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 Evo)*Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 R5)*Ricardo Moura/António Costa (Ford Fiesta R5)*Pedro Meireles/Mário Castro (Škoda Fabia R5)*José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën DS3 R5)**Hors ERC.L’année dernière, l’ERC a visité la ville de Fafe pour le Rallye Fafe Montelongo sur asphalte, mais c’est la première fois que le Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, de longue date sur terre, est inscrit au calendrier européen. Pilier du championnat portugais, son point culminant est sans aucun doute la spéciale de Lameirinha avec l’emblématique saut de Pedra Sentada, parmi les hauts lieux des rallyes depuis des décennies. L’inclusion de Sta Quitéria et de la mythique épreuve de Seixoso, dans la municipalité de Felgueiras, a entraîné l’inclusion de Felgueiras dans le nom de l’épreuve il y a deux ans.Le déplacement du rallye, traditionnellement organisé au début du printemps, en septembre est le résultat des restrictions liées à la COVID-19 en place au Portugal. Après que la municipalité de Felgueiras a été ajoutée au parcours en 2020, la 34e édition du Rallye Serras de Fafe e Felgueiras comprend des spéciales à Vieira do Minho et Boticas, celle de Boticas n’ayant pas encore été testée.Après les reconnaissances effectuées dans la matinée, la Spéciale de Qualification suivra les essais libres à partir de 16h00, heure locale (17h00 CET et à Paris). Les pilotes prioritaires de l’ERC s’attaqueront à l’épreuve de Monte, longue de 3,25 kilomètres, qui leur donnera un avant-goût du défi qui les attend. La sélection de l’ordre de départ est prévue à 18h00 au Pavilhão Multiusos situé dans le Parque da Cidade de Fafe.La première étape du Rallye Serras de Fafe e Felgueiras se déroule au nord-est de la ville hôte de l’épreuve et est marquée par sa rapidité. Sra da Fé / Anjos et Agra / Zebral présentent toutes deuxselon Bruno Magalhães, triple vainqueur de l’épreuve. Elles suivront la spéciale de Luilhas (à partir de 09h00, heure locale) et précéderont Boticas. Sra da Fé / Anjos est la plus longue spéciale du rallye avec 18,06 kilomètres et sera diffusée en direct sur Facebook et YouTube. Après l’assistance à la Praça das Comunidades de Fafe, les quatre spéciales seront reprises l’après-midi et le second passage dans la toute nouvelle Boticas est prévu à 17h50. Les huit spéciales couvrent une distance chronométrée de 113,42 kilomètres.Le Rallye Serras de Fafe e Felgueiras 2021 se termine avec huit spéciales réparties en deux boucles de quatre, totalisant 83,66 kilomètres. Dans les environs de Fafe, l’action commencera par Seixoso à partir de 9h25, suivie de Sta Quitéria, plus étroite. Sta Quitéria s’est déroulée exactement sur le même format dans le cadre du Vodafone Rally de Portugal en mai, mais sous le nom de Falgueiras. La spéciale suivante, Montim, se déroulera en sens inverse de celle utilisée lors de la manche de championnat du monde au printemps. D’une longueur de 13,99 kilomètres, la légendaire Lameirinha clôturera les boucles du matin et de l’après-midi, avec une couverture en direct sur Facebook et YouTube à partir de 11h05 et 15h00 respectivement. Intitulée Fafe au Rallye du Portugal, Lameirinha fait partie de l'histoire des rallyes et comprend le fameux saut de Pedra Sentada qui est abordé après une courte portion d'asphalte.Des spéciales époustouflantes du Rallye des Açores aux célèbres routes de Fafe et de ses municipalités environnantes, la double confrontation portugaise du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA se terminera au Rally Serras de Fafe e Felgueiras, du 1er au 3 octobre, pour la sixième des huit manches de la saison ERC.Après avoir visité l'épicentre du rallye portugais pour le Rallye Fafe Montelongo sur asphalte en 2020, l'ERC revient dans la ville pour son équivalent sur terre, le Rallye Serras de Fafe e Felgueiras.Nouveau venu au calendrier de l'ERC pour 2021, le Rallye Serras de Fafe e Felgueiras est également une manche du championnat portugais, qui met en compétition plusieurs des meilleurs pilotes de rallye du pays face à l'élite européenne dans des spéciales rapides et techniques sur une terre meuble.Alors que le vainqueur du Rallye Serras de Fafe e Felgueiras de l'an dernier, Armindo Araújo, est en tête du championnat portugais après cinq épreuves, Andreas Mikkelsen est leader du classement ERC après le même nombre d'épreuves. Le pilote du Toksport WRT, au volant d’une Škoda, devance Efrén Llarena, du Rallye Team Spain, de 34 points. Il est devenu le cinquième vainqueur différent de la saison ERC en remportant la 55e édition du Rallye des Açores au début du mois.Cette victoire a été le résultat d’une lutte épique avec la star du Championnat du Monde des Rallyes qu’est Dani Sordo, pilote Hyundai Motorsport, qui a terminé deuxième et continue de soutenir le programme de développement du Team MRF Tyres au Rallye Serras de Fafe e Felgueiras – une épreuve qu’il a remportée en 2019.En plus de compter pour les championnats d’Europe et du Portugal, le Rallye Serras de Fafe e Felgueiras est la dernière épreuve de la saison sur laquelle des primes ERC-MICHELIN Talent Factory seront à gagner. Le prix principal, un approvisionnement complet en pneus MICHELIN pour les prochains Rallye de Hongrie et Rallye des Canaries comptant pour l’ERC, se joue entre Llarena et Miko Marczyk, de l’ORLEN Team, séparés actuellement de sept points au classement général de l’ERC sur lequel est basée l’attribution des primes ERC-MICHELIN Talent Factory.Le Rallye Serras de Fafe e Felgueiras est la dernière des quatre manches sur terre de l’ERC 2021. Dans le cadre des mesures de réduction des coûts, Eurosport Events, promoteur de l’ERC, a mis en place une zone de stationnement sécurisée pour les équipes participant aux deux parties de la double confrontation portugaise, afin de stocker les véhicules de transport et d’assistance après le 55e Rallye des Açores. Cette disposition leur a évité de devoir regagner leurs bases respectives, ce qui représente une économie de coûts significative et une action environnementale importante.Çelik Çağlayan devant faire ses débuts en ERC au volant d’une Renault Clio Rally5, des exemplaires de voitures des types Rally2, Rally3, Rally4 et Rally5 – ainsi que des Rally2 Kit – figurent sur une liste des engagés bien remplie, soulignant ainsi l’importante contribution de l’ERC à la pyramide des voitures de rallye de la FIA et la voie de progression qu’elle offre aux pilotes qui visent le sommet de la discipline après avoir gravi les échelons du niveau national. Et si l’ERC se concentre justement sur l’offre d’une voie de progression claire pour les pilotes qui visent le sommet de la discipline, il reste ouvert à tous, quels que soient l’âge et l’expérience des pilotes.Administré par la FIA et promu par Eurosport Events, l’ERC est la compétition de référence pour atteindre le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA et bénéficie d’un programme de diffusion mondial, qui comprend une couverture étendue sur les différentes plateformes d’Eurosport.Quatre épreuves spéciales de chaque manche de l’ERC sont diffusées en direct sur Facebook et YouTube, tandis qu’ERC Radio émet depuis tous les rendez-vous de la saison.*Avec 34 points d’avance,n’est pas seulement en tête du classement provisoire du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, il est également à la tête d’un plateau de grande qualité pour la dernière épreuve sur terre de la saison ERC. Le pilote du Toksport WRT, qui dispose d’une Škoda, et son copilote, récemment recruté, font partie des 35 équipages en quête de points ERC au Rallye Serras de Fafe e Felgueiras.*Après avoir décroché la troisième place à la dernière minute du 55e Rallye des Açores,(Rallye Team Spain) est deuxième au classement et peut compter sur une expérience antérieure du Rallye Serras de Fafe e Felgueiras grâce à une participation en 2018., qui s’est classé deuxième aux Açores pour ses débuts dans l’épreuve et son premier rallye avec le Team MRF Tyres, est un habitué du Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, ayant remporté l’épreuve en 2019 au volant d’une Hyundai i20 R5., triple vainqueur à Fafe, a terminé sixième derrière Sordo il y a deux ans mais il a fait bien mieux en 2020, prenant la deuxième place derrière, le sextuple champion du Portugal. Depuis sa dernière participation en ERC en 2006, Araújo a remporté deux fois de suite le titre mondial dans la catégorie des voitures de série et est actuellement en tête du championnat national après cinq manches. Magalhães, de son côté, aura à sa disposition la toute nouvelle Hyundai i20 N Rally2 du Team Hyundai Portugal.*L’ancien champion de Pologne de l’ORLEN Team,, a terminé cinquième au classement général lorsque l’ERC s’est rendu à Fafe pour le Rallye Fafe Montelongo, sur asphalte, en 2020. Il revient avec l’envie de poursuivre son excellent début de saison en ERC et de réduire son retard de sept points sur Llarena.*Llarena est le membre de l’ERC-MICHELIN Talent Factory le mieux classé après cinq manches et gagnera l’allocation complète de pneus pour les épreuves ERC de fin de saison en Hongrie et à Gran Canaria s’il reste devant Marczyk au classement après six épreuves.(Citroën C3 Rally2 du Saintéloc Junior Team), vainqueur du Rallye Fafe Montelongo l’an dernier, et(Škoda Rally Team Hungaria) n’ont pas terminé aux Açores après un week-end difficile alors que, le triple champion de France asphalte, a été éliminé par un accident dans lequel sa voiture a été détruite.(Ford Fiesta Rallly2 du Team Yacco ACCR) et(Rallye Team Spain), champion d’Espagne sur terre en 2020, n’ont pas terminé non plus aux Açores où le Mexicaina inscrit des points pour ses débuts en ERC.(Hyundai Rally Team Italia) va prendre son premier départ à Fafe après avoir terminé sixième aux Açores, son meilleur résultat de la saison. Son compatrioteet le Roumain d’origine italienneseront parmi les prétendants aux points à Fafe, tout comme l’Espagnol, monté sur le podium du Rallye Fafe Montelongo 2020, et, qui passe d’une Volkswagen Polo GTI R5 du Team MRF Tyres à une Škoda Fabia Rally2 Evo et qui a de l’expérience sur la terre.*L’expérimentéfait équipe avec Scandola au sein du Hyundai Rally Team Italia, tandis qu’est l’un des 23 pilotes engagés en Rally2.*Outre Araújo et Magalhães, le contingent portugais comprendainsi que les anciens champions nationauxet, entraîneur de football très respecté et fan de rallye, défendra également les couleurs portugaises au volant d’une i20 R5 du Team Hyundai Portugal pour sa première apparition à une épreuve de l’ERC. Il sensibilisera aussi le public à l’organisation caritative Race for Good.poursuit son aventure en ERC au volant d’une Ford Fiesta Rally3 construite par M-Sport Poland, tandis que l’ERC2 promet une lutte serrée pour la victoire entre le nouveau leader du championnat,le Français, sur une Toyota Yaris Rally2 Kit construite par ses soins,et, le coéquipier de Pardo chez Suzuki Motor Ibérica.*Un autre Français,(Renault Clio Rally4), tentera de défendre son avantage dans la course au titre ERC3 face à son rival, pilote d’une Peugeot 208 Rally4 et ancien leader. Ils devront faire face à l’opposition des locaux– copiloté par le résident de Fafe– et(Opel Corsa Rally4) etchercheront également à marquer des points en ERC3, tout comme le débutantsur une Renault Clio Rally5 Toksport.COMMENT SUIVRE ?À la télé et en ligne :Une couverture en direct sera proposée, y compris par la caméra aérienne de l’ERC, ainsi que des commentaires et analyses d’experts de Chris Rawes et du nouveau venu dans l’équipe Gianluca Natoloni, qui remplace Julian Porter, sur Facebook et YouTube 18h00 CET -1, vendredi 1er octobre sur Facebook 18h30 CET -1, vendredi 1er octobre sur Facebook Agra / Zebral 1 (11,25 km) à partir de 10h30 CET -1, samedi 2 octobre sur Facebook Sra da Fafe / Anjos 2 (18,06 km) à partir de 15h55 CET -1, samedi 2 octobre sur Facebook Lameirinha 1 (13,99 km) à partir de 11h05 CET -1, dimanche 3 octobre sur Facebook Lameirinha 2 (13,99 km) à partir de 15h00 CET -1, dimanche 3 octobre sur Facebook Eurosport, 23h30 CET, samedi 2 octobre (consultez les programmes locaux pour plus de détails).Eurosport, 23h00 CET, dimanche 3 octobre (consultez les programmes locaux pour plus de détails).Eurosport, 21h30 CET, jeudi 5 octobre (consultez les programmes locaux pour plus de détails).Videos, fil d’actualité et chronométrage en direct : disponibles sur FIAERC.com en direct de l’arrivée des spéciales. Disponible sur FIAERC.com ou en téléchargeant l’application officielle ERC.suivez l’ERC sur Facebook Le rallye est tellement important à Fafe que la ville abrite son propre musée célébrant le lien de longue date entre ce sport et la région, le Museu do Rali.Lameirinha – avec le saut emblématique de Pedra Sentada – est une spéciale intrinsèquement liée au Rallye Serras de Fafe e Felgueiras et à la manche portugaise de championnat du monde.En plus d’avoir remporté le Rallye des Açores plus souvent que n’importe lequel de ses rivaux, Fernando Peres détient le record du nombre de victoires sur ce qui est aujourd’hui le Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, avec six en tout. Bruno Magalhães et Carlos Bica sont deuxièmes ex æquo sur la liste, ayant tous deux triomphé à trois reprises.Fafe ne fait pas qu’accueillir la manche portugaise continentale de l’ERC, c’est aussi la ville de naissance du copilote de pointe Hugo Magalhães, qui a reçu une distinction spéciale en octobre dernier pour ses réalisations en rallye et le rôle d’ambassadeur qu’il joue pour Fafe. Il est associé cette année à Pedro Almeida, ancien membre de l’ERC3 Junior.Mário Castro était au volant d’une Ford Fiesta R2T quand l’ERC a visité Fafe en octobre dernier pour le Rallye Fafe Montelongo. Le résident local reprendra son rôle de copilote lors du Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, en faisant équipe avec Pedro Meireles sur la section nationale de l’épreuve.