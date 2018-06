Présentation : les as de l’ERC face au test ultime au Rallye de Chypre

Depuis plus de quatre décennies, le Rallye de Chypre soumet voitures et équipages à un test significatif. Et si le format est aujourd'hui un peu moins ardu qu'il ne l'a été, sous-estimer la nature exigeante de ce poids lourd des rallyes serait une grosse erreur.

Bien que se déroulant fondamentalement sur terre, le rallye comprend une poignée de portions sur asphalte, augmentant encore le défi de l'événement basé à Larnaca, qui se tiendra du 15 au 17 juin.

Ajoutez à ce mélange des températures ambiantes et au sol cuisantes, et vous comprendrez vite pourquoi le Rallye de Chypre est considéré comme le test ultime pour l'homme et la machine.

Désignés par la FIA, l'instance dirigeante du sport automobile mondial, comme la meilleurs équipe organisatrice bénévole du monde après l'édition 2017, ceux qui président à la destinée du Rallye de Chypre ont bâti sur cette reconnaissance avec un nouvelle ville hôte, un parcours chamboulé et une impressionnante liste de 65 engagés, dont 50 pour la section internationale inscrite au calendrier de ERC.

Parmi les principaux concurrents, on retrouvera Nasser Al-Attiyah, pilote le plus célébré au Rallye de Chypre avec un record de cinq victoires – plus huit sur le Rallye Troodos, également disputé dans le pays, pour faire bonne mesure. Le dernier succès du Qatari est survenu en 2017, et il a alors révélé pourquoi il était aussi prolifique sur les spéciales chypriotes.

“Il n'y a pas de secret mais c'est beaucoup de travail et nous avons de l'expérience”, a dit le pilote de la Ford Fiesta R5 Autotek. “Le rallye est un mix entre spéciales lentes, moyennes et rapides, et il faut gérer la vitesse dans chacune de ces spéciales. La forte chaleur n'est pas un problème parce que nous faisons beaucoup de courses comme le Dakar, où nous restons 12 heures à l'intérieur de la voiture par des températures élevées. Mais nous savons que cette course est très difficile et très chaude. C'est mon rallye préféré et nous essayons d'y faire de notre mieux.”

Après sa victoire cruciale au dernier Rallye EKO de l'Acropole, Bruno Magalhães arrivera revigoré et fermement de retour dans la course au titre à Chypre, sur sa ŠKODA Fabia R5 d'ARC Sport. Sans victoire en 2018 avant son triomphe grec, le Portugais soutenu par SEAJETS est désormais remonté à 14 points d'Alexey Lukyanuk, qui a connu en terre hellénique son premier abandon de 2018 en cassant une suspension de sa Ford Fiesta R5 dans un choc avec une pierre.

Lukyanuk a bien l'intention de “voir les choses positivement et de se concentrer”pour s'assurer que l'Acropole ne reste qu'un temporaire couac pour le Russe par ailleurs excellent, alors que Magalhães s'est dit soulagé seulement quand il a reçu la confirmation qu'il aurait le budget pour se rendre à Chypre, après avoir fêté sa victoire en Grèce.

Avec aussi Norbert Herczig et Hubert Ptaszek, montés tous deux sur le podium de l'Acropole, les héros locaux Simos Galatariotis et Alexandros Tsouloftas, Juuso Nordgren soutenu par ŠKODA, ainsi qu'une quantité d'autres habitués de l'ERC tels qu'Orhan Avcioǧlu, Dávid Botka, Paulo Nobre et Albert von Thurn und Taxis, le Rallye de Chypre de cette année devrait donner son habituel mélange de compétition intense, de suspense et d'excitation.

Pour marquer l'inscription du Rallye de Chypre au calendrier de l'ERC en 2014 pour la première fois depuis 1999, une super spéciale en ville novatrice, traversant la Zone tampon des Nations Unies entre Nicosie, dans la partie grecque de l'île, et des zones turques inhabitées avait été organisée et avait généré un intérêt considérable, y compris au sein même de l'ONU. Cependant, si le reste de l'itinéraire reste identique, ce qui a été qualifié de “soucis techniques” par les organisateurs fait que la spéciale ne visitera pas cette année le nord de Chypre contrôlé par la Turquie.

Treize spéciales à couvrir pour une distance chronométrée de 204,92 kilomètres, au nord et à l'ouest de Larnaca, constitueront le programme des deux journées de compétition du Rallye de Chypre, précédées vendredi 15 juin des Essais Libres et de la Spéciale de Qualification.

À suivre...

The post Présentation : les as de l’ERC face au test ultime au Rallye de Chypre appeared first on FIA ERC.