Présentation : Rally di Roma Capitale

-

Le Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2020 débute – enfin – la semaine prochaine au Rally di Roma Capitale avec de nouveaux pilotes, de nouvelles équipes et de nouvelles règles.

L’essentiel

Quoi : Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2020, manche 1 sur 6*

Quand : 24-26 juillet 2020

Où : Fiuggi, près de Rome, Italie

Spéciales : 15

Distance : 197,80 kilomètres

Surface : Asphalte

Apparitions en ERC (depuis le reformatage de 2004) : 3 (2017-2019)

*Compte aussi pour : FIA ERC2, FIA ERC3, FIA ERC1 Junior, FIA ERC3 Junior, Championnat d’Europe FIA des Rallyes pour Teams, Abarth Rally Cup

ERC Le champion ERC Ingram prédit une lutte “géniale” pour la victoire au Rally di Roma Capitale IL Y A 12 HEURES

Derniers vainqueurs

2019 : Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (Škoda Fabia R5)

2018 : Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017 : Bryan Bouffier/Xavier Panseri (Ford Fiesta R5)

2016 : Umberto Scandola/Guide D’Amore (Škoda Fabia R5) (hors ERC)

2015 : Umberto Scandola/Guide D’Amore (Škoda Fabia R5) (hors ERC)

Présentation générale

Le Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2020 débute – enfin – la semaine prochaine au Rally di Roma Capitale avec de nouveaux pilotes, de nouvelles équipes et de nouvelles règles.

Mais si les changements n’ont pas manqué depuis que Chris Ingram a battu Alexey Lukyanuk pour le titre 2019, dans un final passionnant au Rallye de Hongrie en novembre dernier, l’objectif du plus ancien championnat international de rallye au monde reste inaltérable : procurer une progression compétitive et accessible du niveau national à la scène mondiale.

Se déroulant sur six rendez-vous (trois sur asphalte, trois sur terre) de juillet à novembre, l’ERC 2020 sera divisé en diverses catégories basées sur les performances des voitures et, dans le cas des catégories ERC1 Junior et ERC3 Junior soutenue par Pirelli, sur l’âge et l’expérience des pilotes.

L’ERC comprend aussi l’Abarth Rally Cup, compétition monotype réservée aux Abarth 124 rally, alors que le fournisseur officiel en carburants de l’ERC, P1 Racing Fuels, organise le P1 Racing Fuels Podium Challenge.

Double champion ERC et vainqueur à Rome l’année dernière, Giandomenico Basso emmène la liste des engagés, suivi du champion 2018 et vainqueur à Rome la même année, Alexey Lukyanuk. Les champions ERC1 Junior et ERC3 Junior de l’année dernière, Filip Mareš et Efrén Llarena, sont tous deux présents sur cette liste, ainsi que les principales féminines que sont Rachele Somaschini et Adrienn Vogel. Dariusz Poloński est le favori pour la victoire en ERC2 et Abarth Rally Cup.

Le Rally di Roma Capitale marque la renaissance du rallye FIA au niveau international mais avec certaines restrictions, dues à la pandémie de COVID-19, dans quelques pays. Basée à Fiuggi, au sud-est de la capitale italienne, l’édition de cette année comprend 15 spéciales entièrement sur asphalte pour une distance chronométrée de 197,80 kilomètres. Après les Essais Libres et la Spéciale de Qualification, le matin du 24 juillet, les équipages se dirigeront vers le château Saint-Ange et le centre de Rome pour la cérémonie de départ et une parade motorisée autour des monuments historiques de la ville, dans leur voiture de rallye et sous escorte policière.

Le Rally di Roma Capitale en 100 mots

La progression de ce rendez-vous asphalte, conçu et promotionné par l’organisation Motorsport Italia de Max Rendina, est impressionnante. Courue pour la première fois en 2013, l’épreuve a intégré l’ERC en 2017, marquant le retour au calendrier de l’Italie qui en était absente depuis la dernière édition du Rallye Sanremo à ce niveau en 2013. Si les restrictions liées à la COVID-19 ont entraîné l’annulation de la super spéciale en bord de mer d’Ostie, les spectaculaires spéciales autour de Pico, au sud-est de Fiuggi, restent en place. Le rallye comptant aussi pour le championnat italien, le nombre de participants est élevé.

Interview ERC : Alexey Lukyanuk (vainqueur 2018, ancien champion ERC)

Quand avez-vous piloté une voiture de rallye pour la dernière fois ?

“C’était en Hongrie, il y a près de huit mois ! Ce sera très dur de revenir après un aussi long break. On sait que certains pilotes ont déjà fait quelques essais et quelques rallyes. S’asseoir dans l’auto et attaquer sera ma seule option.”

Comme ce sera votre premier rallye depuis novembre, attaquerez-vous vraiment dès le départ ?

“Je ne pense pas vraiment que mon approche puisse changer. Tout dépendra du ressenti. Si je peux être en confiance avec la voiture, avec les conditions, avec les notes, cela me donnera une bonne base pour attaquer. Mais si nous sommes loin du set-upparfait et qu’il manque quelque chose, nous devrons voir comment ça va.”

Comment s’est passée la préparation avec votre nouveau copilote, Dmitry Eremeev ?

“On a fait quelques devoirs à la maison, quelques préparatifs. Bien sûr, ça ne remplace pas la réelle expérience dans une auto de rallye. Mais nous ne partons pas d’une feuille complètement blanche. Nous avons déjà eu quelques contacts et nous devrions être en mesure de gérer les choses de la bonne façon.”

Le Rally di Roma Capitale est décrit comme très difficile. Partagez-vous cet avis ?

“Je ne pense jamais vraiment que tel rallye est assez facile, tel autre est assez difficile. C’est juste un rendez-vous spécial avec des routes uniques, un caractère unique. À chaque rallye, on peut trouver quelques endroits dangereux, quelques défis à affronter. Mais les spéciales sont très différentes et sympa. C’est très excitant.”

Certaines de ces spéciales seront courues trois fois au lieu de deux habituellement. Quelle différence cela fera-t-il ?

“Normalement, les conditions changent drastiquement après 20-30 voitures lors du premier passage, donc j’espère que ce sera plus ou moins constant. Après tout, Rome n’est pas vraiment un rallye où l’on peut couper beaucoup [les virages], pas comme en Allemagne ou en Espagne. Je ne vois pas de gros souci, normalement on roule aussi vite que possible dans le premier et le deuxième passages, et le troisième est comme un bonus. Pour un pilote de rallye, piloter sur de nouvelles routes et plus de spéciales différentes est toujours intéressant et excitant, mais nous comprenons la situation et ces mesures nécessaires pour cette saison.”

Les engagés en chiffres

La liste des engagés pour la manche d’ouverture du Championnat d’Europe des Rallyes FIA 2020 a été publiée par l’organisateur, Motorsport Italia. En voici tous les chiffres à retenir.

87 : Un total de 87 équipages s’est inscrit pour le Rally di Roma Capitale, manche d’ouverture du Championnat d’Europe des Rallyes FIA et du Campionato Italiano Rally (CIR), le championnat d’Italie des Rallyes.

56 : Sur les 87 pilotes engagés, 56 (64%) le sont en Championnat d’Europe des Rallyes FIA.

42 : Quelque 42 voitures de la catégorie reine Rally2 seront en action dont 29 dans le cadre de l’ERC.

25 : Les Championnats Junior ERC ont attiré un total de 25 engagés, dont 12 éligibles pour l’ERC1 Junior (voitures Rally2) et 13 en lice pour l’ERC3 Junior (dans des Rally4 et Rally5 équipées de pneus Pirelli).

24 : Avec 24 nationalités représentées parmi les pilotes, l’attrait international de l’ERC est une nouvelle fois mis en lumière.

4 : Quatre champions nationaux en titre venus d’Allemagne, d’Italie, de Pologne et de Roumanie, plus les détenteurs des titres ERC1 Junior et ERC3 Junior, sont attendus.

34 : Les pilotes qui courront à Rome ont remporté à eux tous 34 rallyes ERC et décroché trois titres en Championnat d’Europe des Rallyes FIA.

3 : La manche d’ouverture de l’Abarth Rally Cup sera le théâtre d’une lutte à trois entre Dariusz Poloński et les nouveaux venus Roberto Gobbin et Andrea Mabellini.

ERC 2020 : quoi de neuf ?

L’attribution des points : Le top 15, et non plus le top 10, en inscrira selon le barème suivant : 30-24-21-19-17-15-13-11-9-7-5-4-3-2-1. L’allocation des points de bonus pour chaque étape change aussi, les cinq premiers plutôt que les sept premiers en marquant 5-4-3-2-1. Les Rally5 pour l’ERC3 Junior : Les voitures de type Rally5 sont aussi acceptées en ERC3 Junior (au lieu des seules Rally4 précédemment). Un résumé des autres changements sera publié ultérieurement.

On en parle

Les champions ERC Junior promus : Le pilote tchèque Filip Mareš, qui a battu Chris Ingram de 0.3s pour le titre ERC1 Junior 2019, se battra au général alors qu’Efrén Llarena passe en ERC1 Junior avec le Rallye Team Spain en tant que champion ERC3 Junior.

Nouvelle année, nouveau copilote : Alexey Lukyanuk vient reconquérir son titre ERC avec un nouveau copilote, Dmitry Eremeev. Le Rally di Roma Capitale sera leur première participation ensemble dans leur Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team équipée de Pirelli, alors que les essais officiels de mardi prochain marqueront le retour du Russe au volant pour la première fois depuis le Rallye de Hongrie. Le double champion ERC Junior Marijan Griebel fera équipe avec Lukyanuk chez Saintéloc.

Les champions nationaux en force : Les champions en titre d’Allemagne (Fabian Kreim), d’Italie (Giandomenico Basso), de Pologne (Miko Marczyk) et de Roumanie (Simone Tempestini) sont engagés.

Sans oublier celui-là : Norbert Herczig du MOL Racing Team, qui a remporté quatre titres nationaux en Hongrie avant d’arriver en ERC, entame sa troisième saison au niveau européen.

Le plus jeune vainqueur de l’ERC en action : Oliver Solberg, qui est entré dans l’histoire de l’ERC en gagnant le Rallye de Liepāja à l’âge de 17 ans, huit mois et trois jours, va faire ses débuts à Rome tout comme Adrien Fourmaux, une des têtes d’affiche du WRC 2 en championnat du monde avec le M-Sport Ford World Rally Team. Dominik Dinkel sera lui aussi dans ce cas.

Développer pour l’avenir : MRF Tyres s’embarque dans un programme de développement majeur en ERC avec un quintuple vainqueur dans ce championnat, Craig Breen, et l’espoir finlandais Emil Lindholm.

L’espoir d’une nation : Callum Devine entame sa première saison complète en ERC au sein de la Motorsport Ireland Rally Academy, initiative mise sur pieds par son ASN nationale.

Et de trois ? S’étant imposé dans deux rallyes nationaux en autant de week-ends en Italie, l’ancien candidat au titre ERC3 Junior qu’est Andrea Crugnola vise la passe de trois sur une épreuve qu’il aurait dû remporter l’année dernière (meilleur temps dans 13 spéciales sur 15) sans une crevaison. Il récupère en 2020 la Citroën C3 R5 de F.P.F. Sport des mains du triple champion ERC Luca Rossetti.

Montée en régime : Le pilote tchèque Erik Cais et le natif du Luxembourg Grégoire Munster accèdent au niveau Rally2 en ERC1 Junior après avoir couru – et impressionné – en ERC3 Junior l’an dernier.

Rome, sweet Rome : Le Rally di Roma Capitale est aussi proche de la maison que possible pour le pilote allemand Albert von Thurn und Taxis, qui réside dans la capitale italienne. Son ex-équipier en courses de GT Niki Mayr-Melnhof, champion d’Autriche 2018, y sera présent dans le cadre d’une campagne majeure en ERC.

Tel père, tel fils : Le local Alberto Battistoli, fils de Luigi “Lucky” Battistoli et multiple vainqueur en rallyes historiques, s’engage pour la première fois en ERC1 Junior, tout comme son compatriote Damiano de Tommaso.

Avec à-Plon :Jarosław Koltun va prendre son premier départ en ERC depuis plus d’un an. Sous la bannière de sa propre entreprise Plon RT, Koltun passe sur une Ford Fiesta R5 MkII alors que son ancienne Fiesta R5 sera pilotée à Rome par un autre Polonais, Adam Stec.

Un Slovaque très rapide : Bošjtan Avbelj, qui passe du circuit au rallye, arrive avec une forte réputation de rapidité dans son pays natal.

Plein Gass : Alessandro Re s’est engagé pour la première fois dans la catégorie reine de l’ERC. Il pilotera une Volkswagen Polo GTI R5 de Gass Racing, voiture choisie – pour la première fois – par le double champion ERC Basso.

Le Rusce arrive : Antonio Rusce, dont les débuts en ERC remontent à 1997, est de retour pour ce qui sera sa seconde apparition sur une Citroën C3 R5.

Du RGT au Rally2 : Double vainqueur dans la catégorie Historic de l’ERC, Enrico Brazzoli va faire ses débuts dans le championnat dit moderne. L’Italien, qui a remporté le titre FIA RGT 2019, est un ancien champion WRC 3 au niveau mondial. Il rejoindra Oliver Solberg sur une seconde Polo de P.A. Racing.

À bord des Abarth : Les nouveaux venus Roberto Gobbin et Andrea Mabellini affronteront Dariusz Poloński pour le lancement de la seconde saison d’Abarth Rally Cup dans le cadre de l’ERC à Rome.

Un tour en Porsche : Petr Nešetřil amène sa Porsche 997 GT3 de République tchèque en ERC avec le Rally di Roma Capitale comme première de plusieurs apparitions prévues.

Série d’habitués : Les habitués de l’ERC2 Dmitry Feofanov et Zelindo Melegari viseront la gagne dans la catégorie des voitures de série, tout comme le nouveau venu polonais Igor Widłak.

Encore Ken ? Après avoir gagné en ERC3 et ERC3 Junior pour ses débuts à Rome la saison dernière, le débutant sur asphalte Ken Torn revient pour porter haut les couleurs de l’Estonian Autosport Junior Team avec une Ford Fiesta Rally4.

Espoirs portugais : Pedro Almeida et Pedro Antunes vont piloter de toutes nouvelles Peugeot 208 Rally4. Antunes a couru à Rome l’an dernier alors qu’Almeida peut compter sur l’expérience de son copilote Hugo Magalhães. Celui-ci a obtenu avec son homonyme Bruno Magalhães un podium au général à Rome en 2017 et une cinquième place l’année suivante.

Aussi en Rally4 : Le Finlandais Miika Hokkanen disposera également d’une Rally4, tout comme Pep Bassas, du Rallye Team Spain, qui va faire ses débuts en ERC – récompense pour avoir gagné le titre Beca Júnior R2 de la RFEDA, la fédération espagnole, la saison dernière. Rachele Somaschini, qui sensibilisera à la fibrose kystique via sa campagne #CorrerePerUnRespiro, a confirmé récemment qu’elle passera en ERC3 Junior avec la nouvelle Peugeot 2020.

Fidèle à la R2 : Amaury Molle, qui a passé l’hiver à donner des cours de pilotage sur glace dans le nord de la Suède, comptera sur l’ancienne génération R2 de la Peugeot 208 en ERC3 Junior. L’ex-pilote de kart Sergio Cuesta pilotera aussi une 208 R2 pour ce qui sera son premier run en ERC2 Junior et son premier départ depuis 2018.

Retour héroïque : Pleinement remis après s’être fracturé le dos et la nuque lors d’un rallye dans sa Suède natale l’année dernière, Adam Westlund est de retour avec un nouveau copilote, David Arhusiander.

L’heure de la Fiesta : Comme Westlund, les nouveaux venus en ERC3 Junior William Creighton, Nikolai Landa, Marco Pollara et Dennis Rådström piloteront tous une Ford Fiesta Rally4 de M-Sport Poland.

En famille : Si Nikolai Landa compte sur les talents de copilote de son père Günter Landa, Zoltán et Martin László ont formé un duo hongrois père-fils en ERC3 pour piloter chacun une Fiesta Rally4. Adrienn Vogel portera aussi les couleurs hongroises, elle qui s’embarque dans sa première aventure en ERC3.

Retour à Rome : Après avoir fait ses débuts en ERC à Rome en 2018, Csaba Juhász est de retour avec sa fidèle Renault Clio. Alessandro Grillo en pilotera une lui aussi.

Pedigree de champion : Łukasz Lewandowski passe en ERC en tant que champion de Pologne 2RM. Ayant débuté tardivement en rallye, le Polonais concède avoir été près de s’arrêter après s’être cassé les jambes dans une sortie de route en 2016.

Face à face : Giandomenico Basso & Alexey Lukyanuk

Basso a remporté le Rally di Roma Capitale l’année dernière, Lykyanuk l’année d’avant. Basso est double champion ERC, Lukyanuk a coiffé sa première (et seule) couronne ERC en 2018, année de sa victoire au Rally di Roma Capitale.

En forme : Andrea Crugnola

Après avoir été le plus rapide dans 13 des 15 spéciales du Rally di Roma Capitale l’année dernière, et venant de signer deux victoires dans les deux rallyes qu’il a disputés jusque-là cette année, l’ex-candidat au titre en Championnat FIA ERC3 Junior qu’est Andrea Crugnola est très attendu. D’autant qu’il pilote la Citroën C3 R5 de F.P.F. Sport anciennement dévolue à un triple champion d’Europe, Luca Rossetti.

Comment suivre ?

À la télé et en ligne : Diffusion en direct sur Facebook de la cérémonie et la sélection de l’ordre de départ à partir de 19h00 le 24 juillet, puis de l’ES2 (10h02) et l’ES5 (16h15) le 25, enfin de l’ES11 (12h34) et l’ES15 (17h15) le 26. Retransmission en direct de la conférence de presse d’avant rallye (13h00) le 24 juillet, depuis la Media Zone (19h00) le 25 et de la conférence de presse d’après rallye (18h30) le 26. Résumés quotidiens sur Eurosport et Eurosport Player. Vidéos sur YouTube. ERC All Access sur Eurosport le 28.

Vidéos, news et live timing : Disponibles sur FIAERC.com.

ERC Radio : En direct à l’arrivée de toutes les spéciales et de certains passages à l’assistance. Disponible sur FIAERC.com ou en téléchargeant l’application officielle ERC.

Réseaux sociaux :Suivez l’ERC sur Facebook, Instagram, Twitter.

Cinq faits :

1 : Le célèbre Colisée de Rome, devant lequel passera la parade du jeudi, est le plus grand amphithéâtre ayant jamais existé. Sa construction a débuté en 72 av. J.-C. et a été achevée en 80 av. J.-C.

2 : Par un étonnant contraste, le Rally di Roma Capitale s’est déroulé pour la première fois en 2013 et a rejoint le calendrier de l’ERC en 2017, cette édition se terminant sur le plus petit écart jamais enregistré dans l’histoire du championnat, Bryan Bouffier battant Kajetan Kajetanowicz de 0,3s.

3 : La commune hôte du rallye, Fiuggi, au sud-ouest de Rome, a été rendue célèbre par son eau gazeuse naturelle et les pouvoirs de guérison qu’elle possède.

4 : Rome est une des deux capitales européennes ayant accueilli l’ERC en 2019, Nicosie étant la plaque tournante du Rallye de Chypre.

5 : L’Italie a célébré 23 couronnes en championnat d’Europe au fil des années. Giandomenico Basso (2006 et 2009) et Luca Rossetti (2008, 2010-2011) sont tous deux multiples vainqueurs.

Pour plus d’informations comme l’itinéraire, les cartes ou la liste des engagés, rendez-vous sur :https://www.fiaerc.com/event/rally-di-roma-capitale-2020/

The post Présentation : Rally di Roma Capitale appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Plaisir et bonne cause : Rachele Somaschini débute en ERC3 Junior avec la toute nouvelle Peugeot et IL Y A 15 HEURES