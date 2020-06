Présentations : Niki Mayr-Melnhof, recrue de l’ERC1

-

L'Autrichien Niki Mayr-Melnhof poursuivra sa transition, jusqu'à présent impressionnante, de pilote de circuit à pilote de rallye lorsqu'il s'engagera dans une campagne complète dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2020.

Un monde complètement différent : Après une carrière réussie dans les courses de GT, le rallye est devenu l'activité principale de Mayr-Melnhof à partir de 2016. "La plus grande différence avec les courses sur circuit est de savoir quand vous pouvez attaquer à 100 % et quand vous devez être un peu prudent", a-t-il déclaré. "Mais c'est un monde complètement différent parce que vous vous adaptez à des conditions en constante évolution et à la patience dont vous avez besoin dans des conditions difficiles."

Pas de temps à perdre : Mayr-Melnhof en était à sa troisième saison de rallye en 2018 lorsqu'il a remporté le titre autrichien. Il a fait ses débuts en ERC sur le Rallye de Liepāja cette saison-là. Il a marqué ses premiers points au Rallye des Canaries en 2019, avant de se classer dans les cinq premiers au Rallye de Chypre.

En bonne DriftCompany avec Welsersheimb : Poldi Welsersheimb reste le copilote de Mayr-Melnhof, qui étend son partenariat avec la structure DriftCompany de l'ancien champion autrichien Beppo Harrach et disposera d'une nouvelle Ford Fiesta R5 MkII pour 2020.

Grande saison, grande poussée : "Toute l'équipe a consacré beaucoup d'efforts à la préparation de la nouvelle saison, passant l'hiver à travailler sur la mise en place", a dit Mayr-Melnhof. "Je suis encore en train d'apprendre la voiture mais nous avons effectué des tests réussis sur la terre et le goudron. J'ai également eu un bon entraînement avec mon entraîneur, Zsolt Matics, chez Fit4Race. C'est un entraîneur extraordinaire qui vous pousse à aller jusqu'à vos limites et au-delà."

