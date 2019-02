Présentée en mars, la nouvelle Fabia pourrait débuter en ERC durant l’été

La nouvelle – et plus rapide – ŠKODA Fabia R5 pourrait affronter les spéciales du Championnat d'Europe FIA des Rallyes à partir de l'été prochain.

Devant être présentée dans le cadre du Salon International de Genève, en Suisse, organisé du 7 au 17 mars, la machine tchèque – avec un moteur plus puissant – devrait être homologuée pour un usage en compétition durant le second trimestre 2019, les ventes aux clients débutant immédiatement après.

Selon ŠKODA Motorsport, la nouvelle Fabia R5 sera“dotée d'un nouveau design inspiré par la nouvelle génération de ŠKODA Fabia, ainsi que de quelques changements et améliorations techniques. Si les spécifications générales, comme le déplacement du moteur, la configuration de la transmission, etc., restent les mêmes, puisqu'ils sont dictés par le règlement, la nouvelle voiture offrira plus de puissance et une courbe de couple améliorée.”

La deuxième partie de la saison ERC 2019 débutera au Rally di Roma Capitale du 19 au 21 juillet, suivi par le Barum Czech Rally Zlín du 16 au 18 août.

Photo : skoda-motorsport.com

