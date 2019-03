Pression et rêves au rendez-vous : Lundberg arrive en ERC

Elias Lundberg dit que son intégration dans l'ADAC Opel Rallye Junior Team pour une campagne 2019 en Championnat ERC3 Junior est un rêve devenu réalité, ajoutant que son équipier Grégoire Munster et lui sont sous pression pour décrocher le titre.

Les pilotes soutenus par Opel ont coiffé la couronne Junior deux roues motrices de l'ERC quatre années de suite et Lundberg, 20 ans, a conscience qu'un cinquième titre est l'objectif pour l'équipe.

“Travailler avec des professionnels dans une équipe d'usine titrée est un rêve qui remonte aussi loin que je me souvienne”, dit le Suédois. “C'est sûr aussi que Grégoire et moi avons un peu de pression. Opel a une grande histoire en ERC, avec quatre titres pilotes consécutifs chez les Juniors. Je vais faire ce que je peux pour poursuivre la série victorieuse d'Opel Motorsport et suis impatient que la saison commence.”

Cependant, sans aucune expérience du moindre rendez-vous de l'ERC Junior, Lundberg admet faire face à un défi relevé dans la catégorie soutenue par Pirelli. “Je sais qu'il y a beaucoup à apprendre puisque je suis nouveau sur les longs et difficiles rallyes de l'ERC. Mon copilote, David Arhusiander, et moi avons pour objectif de gagner le championnat. Mais nous savons aussi que l'ERC3 Junior est très disputé et que la vitesse sera au top niveau absolu.”

“Nous sommes nouveaux en ERC et allons rencontrer des gars très rapides qui étaient là avant. Nous nous fixons des objectifs élevés afin d’être motivés pour faire toujours mieux.”

L'accession de Lundberg en ERC est sa récompense pour avoir gagné l'ADAC Opel Rallye Cup en Allemagne la saison dernière, un titre obtenu par son compatriote Tom Kristensson en 2017.

