Prêt à remettre ça : Al-Rashed prévoit son retour en ERC pour le Rallye de Liepaja

Rakan Al-Rashed se prépare à faire son retour en Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA sur le Rallye de Liepāja, cette fois-ci au volant d'une Volkswagen Polo GTI R5.

Après avoir terminé dans le top 20 lors de ses précédentes participations à cette rapide épreuve sur terre, Al-Rashed compte participer à la huitième édition du Rallye de Liepāja, du 14 au 16 août.

Parrainé par Invest Saudi, le Saoudien pilotera la Polo en spécification Rally2 qu'il a utilisée lors the l'Arctic Lapland Rally, en Finlande, au mois de janvier dernier.

“La COVID-19 a radicalement changé nos plans car nous avions prévu de faire un total de sept manches, plus nos débuts en Championnat du monde des Rallyes en Finlande”, explique Al-Rashed. “Mais avec tout ce qui s'est passé, il est clair que les plans ont dû changer et il semble que Liepāja sera notre premier rallye.”

Bien qu'Al-Rashed passe d'une Škoda Fabia R5 à une Volkswagen Polo GTI R5 pour 2020, la même équipe finlandaise Printsport sera chargée de l'engagement et de la préparation de sa voiture dans laquelle il sera accompagné par le copilote portugais Hugo Magalhães.

“Printsport est notre équipe depuis le début”, rappelle Al-Rashed. “Nous sommes heureux avec eux et je poursuis également mon partenariat avec Hugo. Il est formidable et j'apprends beaucoup de lui.”

Bien qu'Al-Rashed n'ait pas encore annoncé son programme complet pour 2020, il estime peu probable qu'une épreuve sur asphalte figure sur sa liste de rallyes. “Le Rally di Roma Capitale faisait partie de nos plans auparavant, mais étant donné que certains petits rallyes sur asphalte que nous avions prévus n'avaient plus lieu, nous voulions que le risque soit nul.”

Le jeune homme de 29 ans n'a pas participé à un rallye depuis qu'il a terminé celui de Laponie arctique en janvier dernier. Il a hâte que cette saison retardée commence enfin.

“Le plus important est de reprendre le volant”, dit-il. “Il y a eu un très long break et je ne sais pas ce que sera mon niveau comparé à celui des autres pilotes car il est assez difficile de prédire leur rythme. Mais notre objectif est de continuer notre progression et d'acquérir de l'expérience sur des rallyes où je n'en ai pas. Je veux avoir une bonne vitesse et être dans le top 10.”

En plus d'accroître son expérience de la compétition, Al-Rashed se sert de son programme en ERC pour présenter le travail d'Invest Saudi. “Mon but est de promouvoir l'Arabie Saoudite comme un centre d'investissement et de tourisme.”

