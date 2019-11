Preview ERC : Rally Hungary

Trois pilotes vont s'affronter pour le titre du plus ancien championnat international de rallye lorsque la Hongrie accueillera la très attendue dernière manche de la saison 2019 d'ERC, du 8 au 10 novembre.

L'essentiel

Quoi :Manche 8 sur 8 du FIA European Rally Championship 2019*

Quand :Du 8 au 10 novembre 2019

Où :Nyíregyháza, Hongrie

Spéciales :14

Distance :211,52 kilomètres

Surface :Asphalte

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) :0 (nouveau au calendrier ERC pour 2019)



*Compte également pour :l'ERC2, l'ERC3, le FIA European Rally Championship des Equipes, l'ERC Nations’ Cup, l'ERC Ladies’ Trophy



Vainqueurs récents :

2018 :András Hadik/Attila Deák (Ford Fiesta R5)*

*Rallye connu sous le nom de Nyíregyháza Rally, manche du championnat de Hongrie



Tour d'horizon

Trois pilotes vont s'affronter pour le titre du plus ancien championnat international de rallye lorsque la Hongrie accueillera la très attendue dernière manche de la saison 2019 d'ERC, du 8 au 10 novembre.



Depuis 1953, le FIA European Rally Championship a créé des héros avec des champions tels que Rauno Aaltonen, Miki Biasion, Vic Elford, Sandro Munari et Walter Röhrl, sans oublier des contemporains comme Giandomenico Basso, Kajetan Kajetanowicz, Jan Kopecký, Esapekka Lappi etAlexey Lukyanuk.



Et le Russe Lukyanuk peut être sacré pour une deuxième année consécutive, à condition de surpasser les deux pilotes qui le devancent :Chris Ingramde Grande-Bretagne, et le PolonaisŁukasz Habaj, qui pourraient être couronnés pour la première fois dans le plus grand championnat régional de la FIA dans cette discipline.



A l'aube du Rally Hungary, qui est nouveau au calendrier ERC pour 2019, Ingram mène le classement du haut de ses 25 ans avec 19 points d'avance sur Habaj, Lukyanuk étant neuf points plus loin. Au vu de ces chiffres, l'on pourrait croire qu'Ingram a l'ascendant, mais ce n'est certainement pas si simple.



Jusqu'à 39 points sont disponibles en Hongrie, et comme ce sont les six meilleurs résultats qui comptent pour chaque pilote ERC, Habaj et Lukyanuk sont encore dans la course malgré leur retard sur Ingram.



Tandis que Habaj et Lukyanuk devraient perdre quatre et trois points respectivement sur leur total final, Ingram pourrait laisser filer 12 unités à l'arrivée à Nyíregyháza.



Bien que Habaj et Lukyanuk aient remporté une victoire chacun en 2019, Ingram ne s'est toujours pas imposé au général, concentrant ses efforts sur le titre d'ERC1 Junior lors des six premiers rallyes de l'année. S'il a finalement échoué face àFilip Marešdans cette quête – et a vu les 100 000 euros offerts au champion lui échapper – pour seulement 0,3 seconde lors de la manche décisive en République tchèque, les points marqués ce week-end-là l'ont propulsé en tête de l'ERC et lui ont donné un nouvel objectif.



En plus d'accueillir la manche décisive de la catégorie reine, Rally Hungary conclut également l'Abarth Rally Cup, qui a été fondée cette année ; l'ItalienAndrea Nucitaet le PolonaisDariusz Poloński– séparés par seulement huit points – joueront le titre, avec en jeu une prime de 30 000 euros. Quant à elle, la BritanniqueNabila Tejparva tenter de vaincreEkaterina Stratieva(Bulgarie) pour l'ERC Ladies’ Trophy, déjà remporté par cette dernière à deux reprises.



Tandis que les titres ERC2** et ERC3** ont été décidés en faveur de Juan Carlos Alonso et Efrén Llarena respectivement, le FIA European Rally Championship des Equipes demeure indécis à l'aube du Rally Hungary, avec trois d'entre elles (Saintéloc Junior Team, Toksport WRT et ACCR Czech Rally Team) en lice.



Quatorze spéciales, sur une distance de 211,52 kilomètres, attendent les concurrents de l'ERC, tandis que les organisateurs ont attiré pas moins de 114 engagés – dont 29 voitures R5 dans les catégories International, National et Historic. Un nouveau chapitre passionnant de l'Histoire du sport automobile hongrois va s'écrire !



Le Rally Hungary en 100 mots

La Hongrie fait son retour en ERC pour la première fois depuis 2003 avec un nouveau rallye sur asphalte à Nyíregyháza, dans le nord-est, à environ deux heures et demie de la capitale, Budapest, en voiture. Si ce rallye était tout nouveau en 2018 lorsqu'il était nommé Nyíregyháza Rally et était la finale du championnat de Hongrie, la ville et sa région étaient des habituées de la scène nationale lors des années précédentes. Quadruple champion de Hongrie, monté deux fois sur le podium en ERC, Norbert Herczig évoque un “mélange de spéciales très rapides et très étroites, mais de bonne qualité”, tandis que ce rallye est soutenu avec enthousiasme par le gouvernement et les collectivités locales.



A savoir

*Après avoir dépendu d'une collecte de fonds lancée par sa mère Jo pour participer au Cyprus Rally,Chris Ingrama vendu aux enchères ses anciennes combinaisons de rallye afin d'obtenir le budget dont il a grandement besoin pour poursuivre sa quête de titre avec Toksport WRT et devenir le premier Britannique à être sacré depuis Vic Elford en 1967.

*Łukasz Habaja intensifié sa préparation pour jouer le titre ERC en Hongrie, en participant au Partr - Sev.en Commodities Rally Vsetín le mois dernier. Au programme du championnat Rallysprint en République tchèque, ce rallye de seconde division disputé sur sept spéciales a permis à Habak de se réhabituer à la compétition sur asphalte suite au Cyprus Rally sur terre en ERC. Il s'est classé sixième au général.

*Alexey Lukyanuka pris le temps de coacher son coéquipier chez SaintélocSean Johnstonalors que l'Américain prenait ses marques au volant de la Citroën C3 R5, qu'il pilotera pour la première fois en passant de l'ERC3 à l'ERC1 à Nyíregyháza.

*Le quadruple champion de HongrieNorbert Herczigva demander conseil à sa famille avant sa manche à domicile de l'ERC. Âgé de 16 ans, son fils Patric a remporté le Hungarian Rallycross Championship sur la piste de Rabócsiring, qui accueillera la superspéciale en ouverture du Rally Hungary.

*Filip Marešutilise la première de ses deux récompenses offertes par le promoteur de l'ERC Eurosport Events pour avoir remporté l'ERC1 Junior Championship 2019**. Soutenu par la fédération tchèque, cet espoir va piloter une ŠKODA Fabia R5 Evo exploitée par son idole Roman Kresta.Jan Hloušekreprend son rôle de copilote après s'être associé au pilote d'usine ŠKODA Jan Kopecký en Championnat du monde lors des rallyes récents en Grande-Bretagne et en Espagne.

*András Hadikva tenter de récidiver après avoir remporté le Nyíregyháza Rally en 2018. Pour son retour, le pilote ERC2 est armé de la dernière version de la Ford Fiesta R5 avec M-Sport.

*Les attentes sont élevées autour deFerenz Vincze Jr, champion de Hongrie 2019 et vainqueur de quatre rallyes nationaux rien que cette saison. Le pilote Korda Racing était troisième du Nyíregyháza Rally 2018. Comme Vincze Jr,Pál Lovászse prépare aussi pour ses débuts en ERC.

*Après avoir marqué ses premiers points ERC de l'année au Cyprus Rally,Albert von Thurn und Taxiss'est remis en mode Asphalte en finissant deuxième du Rally Idrija en Slovénie le mois dernier.

*János Puskádi, qui fait son retour en ERC dans sa Hongrie natale après trois ans d'absence, s'est classé cinquième du rallye slovène au volant d'une ŠKODA Fabia R5 Evo similaire.

*Suite à sa performance impressionnante au Cyprus Rally, l'ancien pilote GT et champion d'Autriche des rallyes 2018Niki Mayr-Melnhofespérera montrer son talent sur asphalte en Hongrie.

*Double champion ERC2,Tibor Érdi Jraborde sa manche à domicile du championnat d'Europe avec la volonté désespérée de marquer ses premiers points au volant de la ŠKODA Fabia R5 engagée par son équipe.

*Avec 13 titres de Hongrie à son nom,Róbert Bútorne doit pas être sous-estimé, surtout après avoir remporté le TAXI4 Veszprém Rallye – une épreuve majeure du championnat national – cet été, pour son dernier départ.

*L'IrlandaisCallum Devineprend son premier départ en ERC depuis 2016, également son premier dans une voiture de la catégorie reine après avoir trouvé un accord pour piloter une Hyundai i20 R5 sous la bannière du Hyundai Motorsport N.

*Après avoir fini deuxième du Nyíregyháza Rally en 2018 et des deux premières manches du championnat de Hongrie cette saison,Frigyes Turánfait son retour en ERC et va tenter de réaliser une nouvelle performance solide pour son deuxième rallye au volant d'une ŠKODA Fabia R5.

*Simone Tempestinifait son retour en ERC en tant que quadruple champion de Roumanie suite à son récent triomphe au TESS Rally Bresov. C'est sa cinquième victoire en six départs à domicile en 2019 dans une Hyundai i20 R5.

*Paulo Nobrevient du Brésil pour participer à toutes les manches de l'ERC cette saison. Le pilote du Palmeirinha Rally a signé son deuxième top 10 de l'année lors de la dernière épreuve en date, à Chypre.

*Andrea NucitaetDariusz Polońskise battront pour l'honneur de remporter la première Abarth Rally Cup – et les 30 000 euros offerts au champion. Ils seront également en lutte pour la deuxième place du classement ERC2 derrière le champion provisoire Juan Carlos Alonso.

*Le HongroisMátyás Nagyva faire ses débuts en ERC2, attendus depuis longtemps, des problèmes d'éligibilité de sa voiture l'ayant contraint à faire l'impasse sur le Barum Czech Rally Zlín cet été.

*L'ancien champion de descente moto en montagneErik Caispeut s'emparer de la deuxième place en ERC3 avec un résultat solide dans sa catégorie au Rally Hungary avec sa Ford Fiesta R2T de l'ACCR Czech Rally Team.

*Le pilote de 20 ans subira la concurrence du duo Toksport WRT, composé d'Orhan Avcioglu(Turquie) et du double champion d'ERC Junior, l'AllemandMarijan Griebel, qui revient au niveau ERC3 avec pour objectif principal d'aider Toksport à remporter le FIA European Rally Championship des Equipes.

*MiklósCsomósse prépare pour son deuxième départ de la saison en ERC3 après avoir pris la huitième place de sa catégorie au Barum Czech Rally Zlín. Le Hongrois a remporté son titre national en 2WD et en Peugeot 208 R2 Cup. Le Rally Hungary sera par ailleurs le premier départ en ERC du RoumainEugen Caragui.

*La BritanniqueNabila Tejparprendra le départ du Rally Hungary avec 14 points d'avance surEkaterina Stratievaalors qu'elle tente de remporter l'ERC Ladies’ Trophy pour la première fois. Stratieva, qui l'a gagné en 2014 et en 2015, continue avec le Saintéloc Junior Team, qu'elle a rejoint pour sa première participation au Cyprus Rally.



Face à face en Abarth Rally Cup : Nucita vs Poloński

La première Abarth Rally Cup organisée au sein du FIA European Rally Championship va se jouer sur le fil au Rally Hungary, avec Andrea Nucita et Dariusz Poloński se livrant un beau duel, séparés de huit points seulement. L'Italien s'est imposé trois fois au volant de l'Abarth 124 équipée de pneus Pirelli, alors que le Polonais n'a gagné qu'une manche. Le Rally Hungary étant un territoire inconnu pour les deux pilotes, la bataille s'annonce intéressante pour ce titre convoité et les 30 000 euros accordés au champion inaugural.



L'homme en forme : Ferenc Vincze Jr

Troisième du Nyíregyháza Rally 2018, Ferenc Vincze Jr, 28 ans, aborde sa manche à domicile du FIA European Rally Championship avec le titre hongrois dans la poche suite à une saison impressionnante marquée par quatre victoires au volant d'une ŠKODA Fabia R5 du Korda Racing, ainsi qu'un podium lors de la dernière manche à Pécs, foyer du Mecsek Rallye.



Comment suivre ce rallye ?

A la télévision et en ligne :Diffusion en direct de la cérémonie de départ ainsi que des SS4, SS5, SS10, SS12 et de l'arrivée de la SS14 surFacebook. Temps forts quotidiens sur Eurosport et Eurosport Player. Vidéos sur YouTube.ERC All Accesssur Eurosport le 12 novembre. Temps forts du rallye diffusés dans le monde entier, notamment sur M4 Sports en Hongrie.

Vidéos, actualités et live timing :Disponibles surFIAERC.com

ERC Radio :En direct à la fin de chaque spéciale et lors de certaines visites au parc d'assistance. Disponible surFIAERC.comou sur l'application officielle ERC.

Réseaux sociaux :Suivez l'ERC sur Facebook, Instagram, Twitter.

Flux d'actualités quotidien :Disponible sur demande en envoyant un e-mail àmedia@fiaerc.com



Cinq faits :

1 :En plus d'accueillir une manche du FIA European Rally Championship, Nyíregyháza est célèbre pour son zoo, où vivent 5000 animaux de 500 espèces différentes sur un site de 30 hectares.

2 :Plusieurs pilotes hongrois participent à l'European Rally Championship chaque saison, avec le deuxième titre consécutif de Tibor Érdi Jr en ERC2 en 2018, tandis que Dávid Botka a gagné une spéciale, Kristóf Klausz a marqué des points en ERC3 Junior, et Norbert Herczig est monté deux fois sur le podium la saison dernière.

3 :Herczig, qui a rejoint l'ERC en 2018 avec le MOL Racing Team, est l'un des pilotes hongrois les plus victorieux en rallye, ayant remporté le titre national à quatre reprises, dont trois fois d'affilée de 2015 à 2017.

4 :Promoteur de l'ERC, Eurosport Events est associé à la Hongrie depuis longtemps via le FIA World Touring Car Championship et désormais le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

5 :Aucun titre ERC ne s'est joué lors d'un rallye sur asphalte depuis le Rallye International du Valais en 2015.



Programme clé et détails :

Départ :18h05, vendredi 8 novembre, Podium, centre-ville de Nyíregyháza

Arrivée :18h37, dimanche 10 novembre, Podium, centre-ville de Nyíregyháza

Siège :Continental Arena, Nyíregyháza

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) :0 (nouveau au calendrier ERC pour 2019)

Spéciales :14

Distance des spéciales :211,52 kilomètres

Distance des liaisons :790,18 kilomètres

Distance totale:1001,70 kilomètres

Surface : Asphalte



Essais Libres : 07h30-09h30, vendredi 8 novembre,Napkor (3,90 km)

Spéciale qualificative :09h45, vendredi 8 novembre, Napkor (3,90 km)

Shakedown :10h45-13h20, vendredi 8 novembre, Napkor (3,90 km)

Sélection de l'ordre de départ :15h00, vendredi 8 novembre, Podium, centre-ville de Nyíregyháza

Séance d'autographes (à confirmer) : 17h30-18h00, vendredi 8 novembre,Podium, centre-ville de Nyíregyháza

Cérémonie de départ :18h05, vendredi 8 novembre, Podium, centre-ville de Nyíregyháza

Podium à l'arrivée :18h37, dimanche 10 novembre, Podium, centre-ville de Nyíregyháza

Pour plus d'informations et de ressources, y compris l'itinéraire du rallye, la liste des engagés et des cartes :

https://www.fiaerc.com/event/rally-hungary-2019/

Classement général du championnat :https://www.fiaerc.com/standings/



**Sujet à la confirmation des résultats par la FIA. Toutes les informations sont correctes à l'heure de la publication mais peuvent évoluer.

The post Preview ERC : Rally Hungary appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.