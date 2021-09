Dani Sordo se concentrera sur le développement des pneumatiques lors de ses débuts aux Açores, mais il est également prêt à se battre sur cette cinquième manche du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021.

La star de Hyundai Motorsport, trois fois vainqueur en Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, poursuit le programme de développement intensif de MRF Tyres après les apports de Craig Breen, Simone Campedelli et Jari Huttunen plus tôt dans la saison.



“C’est la première fois que je viens aux Açores, et la première fois que je cours avec MRF Tyres, et je dois dire que c’est magnifique”, a déclaré Sordo, qui pilotera une Hyundai i20 R5 du Team MRF Tyres.“J’ai été satisfait des conditions lors des essais et les pneus MRF ont bien fonctionné”.



“Je suis heureux d’être ici pour aider à développer les pneus. Ils ont beaucoup de potentiel et courir ici ce week-end nous permettra d’obtenir beaucoup de données pour le développement. Mais nous voulons aussi nous battre pour obtenir un bon résultat.”

