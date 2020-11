Andrea Mabellini emmène une liste de quatre engagés en Abarth Rally Cup au Rallye de Hongrie, lui qui vise toujours le titre et la récompense de 30 000 euros.

Cependant, l’espoir italien fera face, le week-end prochain, à une forte opposition formée par son compatriote Roberto Gobbin, le Tchèque Martin Rada et un nouveau venu, le Roumain Mihnea Mureșan.

Apparaissant pour la première fois, la semaine dernière, dans la rubrique ERC Newcomer d’ERC The Stage, Mabellini, ancien pilote de circuit, a déclaré : “Ma saison a été bonne pour l’instant et je suis content de mes résultats. Je veux inscrire plus de points.”