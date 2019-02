Promu avec style : l’ancien Junior ERC Kristensson s’impose pour ses débuts en mondial Junior

Tom Kristensson a fait forte impression pour ses débuts en Championnat du Monde FIA Junior des Rallyes, gagnant sa catégorie trois mois et quatre jours seulement après avoir conclu sa campagne en Championnat FIA ERC Junior sur une victoire au Rallye de Liepāja.

Le succès du jeune Suédois au Rallye de Suède, sur une Ford Fiesta R2 équipée de Pirelli, complète une progression impressionnante du niveau national à la scène mondiale via une année cruciale passée à acquérir de l'expérience en ERC, terrain d'entraînement reconnu du rallye.

“On a montré notre rythme et je suis extrêmement content de ma confiance en moi-même. J'avais un plan et j'y suis resté fidèle”, a dit Kristensson qui était copiloté – comme toujours – par son compatriote Henrik Appelskog. “Ça fait vraiment du bien et je pense que cela va être une saison géniale. Le gros point positif pour moi est que je n'ai pas commis la moindre erreur. La chose la plus importante a été de trouver le rythme et de rester calme. On a juste profité d'être là. Bien sûr, il y a eu quelques frayeurs, aucun doute là-dessus, mais au final, le ressenti est génial.”

Kristensson a devancé l'ancien élève de l'ERC Junior Experience Roland Poom, deuxième. Mārtiņš Sesks, qui avait battu Kristensson pour le titre en ERC Junior soutenu par Pirelli l'année dernière avec une identique Opel ADAM R2 de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, s'est classé sixième – après avoir abandonné sur un souci mécanique durant la première étape – en s'étant montré le plus rapide dans la première spéciale du vendredi.

“Cela a été un week-end un peu fou”, a dit le Letton. “On a commencé par une victoire en spéciale le premier vrai jour du rallye, puis on a fait un tête-à-queue. Une fois revenus dans le rythme, on a eu un souci technique et on s'est retirés, il n'y avait pas grand-chose à faire de plus.”

D'autres anciens Juniors ERC ont connu la réussite au Rallye de Suède, avec notamment la belle cinquième place de catégorie signée Nikolay Gryazin pour ses débuts, sur une ŠKODA Fabia R5 de Sports Racing Technologies. Le Russe a remporté le titre ERC Junior des moins de 28 ans en 2018 et a été précédé dimanche par Emil Bergqvist, autre ancien champion ERC Junior.

Rhys Yates a fini 10e et Tamara Molinaro, victorieuse dans l'ERC Ladies’ Trophy en 2017, s'est classée 11e.

Le Championnat FIA ERC Junior à deux niveaux de cette année débutera au Rallye des Açores du 21 au 23 mars. L'ERC1 Junior s'adresse aux jeunes pilotes disposant de voitures de la catégorie R5, et l'ERC3 Junior aux espoirs conduisant une R2 équipée de Pirelli.

The post Promu avec style : l’ancien Junior ERC Kristensson s’impose pour ses débuts en mondial Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.