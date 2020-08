Propos élogieux du directeur de Hyundai Motorsport Adamo après la manche d’ouverture de l’ERC

-

Andrea Adamo, Team Principal de Hyundai Motorsport, a félicité les organisations qui ont rendu possible le déroulement du Rally di Roma Capitale – et pointé deux pilotes qui ont impressionné sur des i20 R5 du constructeur coréen.

Le rendez-vous italien sur asphalte a été le mois dernier le premier rallye de niveau international depuis le desserrement des mesures de confinement mises en place dans certains pays.

ERC Les malheurs d’Herczig en ERC : “C’était comme si le sol se dérobait sous nos roues” HIER À 04:00

En plus de voir Dani Sordo et Pierre-Louis Loubet réaliser un doublé dans la compétition RallyStar organisée en marge du week-end romain, Adamo a pu apprécier plusieurs bonnes performances de pilotes d'une Hyundai i20 R5 engagées en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Parmi ceux-ci figurent Craig Breen, quatrième au général pour le Team MRF Tyres, et Grégoire Munster, pilote Hyundai Customer Racing Junior, septième du général et quatrième en ERC1 Junior.

“Craig a fait du bon boulot avec la Hyundai i20 R5”, a dit Adamo. “On sait que MRF progresse dans le développement de ses pneus et pousse très fort. Arriver dans un championnat aussi exigeant que l'ERC et être immédiatement aussi compétitif que les autres n'est pas facile. Certains chronos en spéciale ont montré que le rythme et la performance sont là, il faut juste les conserver. Craig est le gars qu'il leur faut pour apporter le soutien et l'expérience dont ils ont besoin. Le BRC Racing Team fait son fabuleux travail habituel.”

“[Craig Breen] a été aussi une référence utile pour les pilotes juniors que nous avions avec nous ici. Grégoire a fait un rallye régulier sur ces routes exigeantes, et je suis honnêtement très content de ses accomplissements.”

“Enfin, j'aimerais ajouter quelques mots pour Jean-Baptiste Ley, d'Eurosport, pour l'accueil chaleureux qu'il nous a accordé, ainsi qu'à la FIA, ACI Sport et Bruno Di Pianto, l'organisateur du Rally di Roma Capitale, pour nous avoir permis d'être ici ce week-end. L'ambition et les efforts extrêmes qui ont été les leurs pour organiser malgré tout ce rendez-vous, dans les conditions dues au COVID-19, sont fabuleux. Seuls des gens avec une telle vision, une telle détermination et une telle passion pour la course automobile peuvent faire que de telles choses arrivent, alors merci à eux.”

The post Propos élogieux du directeur de Hyundai Motorsport Adamo après la manche d’ouverture de l’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Bon début mais fin frustrante : sentiments mitigés pour le débutant en ERC Radstrom HIER À 16:00