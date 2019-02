Prototype, malachite et Demidov : bienvenu dans le merveilleux hiver du pilote ERC2 Remennik !

Sergei Remennik, vainqueur dans la catégorie ERC2 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, va relever un défi d'une nature différente dans son Oural natal ce week-end.

Remennik va disputer le Rallye Malachite, comptant pour la Coupe de Russie des Rallyes, du 22 au 24 février avec son copilote de longue date, Mark Rozin, et son équipe habituelle, Prospeed.

Mais si Rozin et Prospeed sont bien connus de Remennik, le choix de la voiture est assez différent de l'habitude puisqu'il pilotera une Ford Fiesta à moteur Mitsubishi, engagée dans la catégorie Proto et préparée par la structure lettone.

“Cela nous intéresse de voir ce que donne ce prototype”, dit Remennik, qui lancera sa campagne ERC2 au Rallye des Açores le mois prochain. “Le Rallye Malachite est très serré et on va essayer le prototype dans de réelles conditions de rallye. De plus, Mark et moi pourrons ainsi travailler ensemble avant le Rallye des Açores. Après tout, aucun test ne permet un travail aussi dense pour la prise et la lecture des notes. Il n'y a aucun problème côté vitesse, comme le montre notre entraînement, mais il y a des doutes sur la rédaction et la perception des notes.”

“On doit adapter à la voiture à mon pilotage, travailler les réglages, l'ajustement du siège. Ce n'est pas bon, après une longue pause, de monter dans une voiture de rallye et de courir directement. On va apprendre à mieux connaître la voiture sur une journée ou deux, puis participer à la course.”

La Ford Fiesta Proto de Prospeed est similaire en termes de performance à une R5 de la catégorie reine de l'ERC. Mue par un moteur 2.0-litre Mitsubishi 4B11 turbocompressé, elle est équipée d'une transmission de Mitsubishi Lancer Evolution X, d'une boîte de vitesses séquentielle Drenth à six rapports et de suspensions Reiger. Les voitures de la catégorie Proto sont en lice dans les pays Baltes et en Russie.

Le Rallye Malachite, cinquième manche de la Coupe de Russie des Rallyes du 22 au 24 février, a été couru pour la première fois en 2008 et comprend 192 kilomètres chronométrés. Il est basé dans la région de Chelyabinsk, en Russie, et à 155 kilomètres de Yekaterinburg, capitale de l'Oural. La cérémonie de départ se déroule devant les portes de l'historique manoir “Maison Blanche” de Nikota Demidov construit en 1757.

Qu'est-ce que la malachite ? Il s'agit d'un beau minerai (un des composés de carbonate de cuivre) qui a un motif fleuri distinct avec une variété de nuances et de débordements verts. Il a été découvert dans l'Oural au 18e siècle. L'art du taillage de la pierre s'est mis à fleurir après 1814, quand Nikolay Demidov a reçu à Saint-Pétersbourg des échantillons de malachite fibreuse. De grandes œuvres d'art et des intérieurs de palace ont été ainsi réalisés, avec environ 3276 kilos de roche minérale utilisés dans la Salle de Malachite du Palais d'Hiver de Saint-Pétersbourg, ainsi que des objets tels que des pots de fleurs, des vases, des cercueils, des tabatières et des encriers.

Qui étaient les Demidov ? Les Demidov étaient une famille de riches entrepreneurs russes (industriels et propriétaires terriens) à l'époque de Pierre 1er le Grand. Ils ont fondé de nombreuses villes dans l'Oural et contribué grandement au développement du secteur. Les membres de la famille incluaient de talentueux métallurgistes et superviseurs de production industrielle autant que des scientifiques, des figures de l'art et de la littérature ou des philanthropes ayant leur empreinte dans de nombreuses villes européennes, dont Florence. Il y ont apporté une grande contribution financière et culturelle et leur blason est toujours visible sur la façade de la Cathédrale Santa Maria del Fiore.

Information additionnelle transmise par le Rallye Malachite. La Subaru en photo est celle de Sergei Remennik au Rallye de Malachite en 2011. Remerciements à Olga Eremeeva.

