Ptaszek vise une campagne complète en ERC

Hubert Ptaskek est devenu le dernier jeune pilote à choisir le Championnat d'Europe des Rallyes FIA ERC pour se forger une expérience de la compétition internationale.

Agé de 24 ans, Ptaszek prévoit une saison entière de huit épreuves en ERC en 2018 au volant d'une SKODA Fabia R5 du Tagai Racing Technology. Il décidera dans les prochaines semaines s'il s'engagera en ERC Junior Under 28 ou s'il visera les honneurs en ERC1 uniquement. Son compatriote polonais Maciej Szczepaniak le copilotera.



Ptaszek, qui compte deux départs en ERC, a disputé des rallyes de niveau mondial. Mais, après qu'un accident a écourté son programme 2017, il espère qu'une saison en Championnat d'Europe relancera sa carrière.



"Cette saison sera un peu différente de ce que j'ai fait lors de ces dernières années, et toutes les épreuves sauf une seront nouvelles pour moi, ce qui me donne un regain de motivation",a déclaré Ptaszek."L'ERC est très intéressant avec un niveau élevé de promotion et de support logistique pour certaines épreuves. Il y a aussi un grand nombre de pilotes polonais qui y participent, ce sera donc un challenge excitant."



"Bien entendu, le WRC sera toujours la priorité principale pour le futur mais je suis très heureux de ce qui m'attend en 2018", ajoute Ptaszek. "Personnellement, la compétition m'intéresse quelle qu'elle soit, et il est donc temps d'essayer quelque chose de différent. Il y a aura beaucoup de travail à faire en termes d'apprentissage des nouvelles épreuves mais je serai prêt et je croise les doigts pour la saison à venir".



Szczepaniak ajoute :"L'ERC est une bonne option pour Hubert et ce sera un challenge intéressant de rouler contre les champions polonais des trois dernières saisons - Łukasz Habaj, Grzegorz Grzyb et Filip Nivette – qui, à ce que je sais, doivent également prendre part à l'ERC cette saison".



Jean-Baptiste Ley, le coordinateur de l'ERC, a commenté :"C'est génial d'accueillir Hubert et Maciej en ERC pour ce que nous espérons être une campagne pleine de succès. L'ERC fait l'objet d'un grand intérêt de la part des pilotes polonais et nous nous réjouissons de voir cela se poursuivre cette année lorsque le Rallye de Pologne effectuera un retour tant attendu au calendrier du championnat".



La saison ERC 2018 débutera avec le Azores Airlines Rallye du 22 au 24 mars. L'épreuve à domicile de Ptaszek, le Rallye de Pologne, se disputera du 21 au 23 septembre. TRT Europe Ltd, Krezus, Karo, Boryszew, Pickup-Design.com, Globodera Group et Brebeck Composite soutiendront cette campagne ERC.