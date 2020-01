Dennis Rådström vise le titre FIA ERC3 Junior Championship en 2020. Voici les commentaires du Suédois de 25 ans suite à l'annonce de son projet pour la saison à venir, qu'il abordera au volant d'une Ford Fiesta R2T équipée de pneus Pirelli.

Pourquoi avez-vous choisi l'ERC pour 2020 ?“Après trois ans en Junior World Rally Championship, je souhaitais faire progresser ma carrière sur quatre roues motrices. Mais cela représente beaucoup d'argent, et l'ERC est excellent pour mon développement car je vais travailler dans un environnement d'équipe où tout le monde autour de moi, notamment les ingénieurs, ne veut qu'une chose : que je gagne. De plus, l'ERC est un très bon championnat avec de très bons rallyes et un très bon plateau. Le choix était relativement facile.”



Mais devenir champion du monde demeure votre objectif ultime, n'est-ce pas ?“Oui, mais il y a actuellement beaucoup de stars en championnat du monde qui sont passées par l'ERC lors de leur carrière. C'est une opportunité de prendre de l'expérience et de les rejoindre à l'avenir.”



Comment évalueriez-vous votre expérience des rallyes ERC ?“J'ai fait le Rally Poland en championnat du monde en 2017 et j'ai fini deuxième de ma catégorie. L'an dernier, je me suis rendu au Barum Czech Rally Zlín en tant que spectateur, et c'est là que j'ai vu l'écurie Orsák et son professionnalisme. Bien sûr, je manque d'expérience sur la plupart des rallyes ERC, bien que j'en aie sur asphalte et sur terre. Il faudra juste que je fasse de bonnes reconnaissances !”



Quel est votre objectif pour 2020 ?“L'unique objectif est de remporter le championnat. Nous avons déjà beaucoup d'expérience au volant de la Fiesta, nous avons une bonne équipe et des connaissances sur toutes les surfaces. Nous allons tout donner.”



Photo :M-Sport/FIA Junior World Rally Championship

The post Q&R ERC : Dennis Rådström appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.