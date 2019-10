Q&R : Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l’ERC

Suite à la publication du calendrier 2020 du FIA European Rally Championship, Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l'ERC, met en lumière des éléments clés.

Q : L' ERC va de nouveau se disputer sur huit rendez-vous en 2020. Pourquoi ne pas en ajouter, surtout quand la Corse et la Catalogne ne sont plus au programme du championnat du monde ?



R :“Nous consultons nos pilotes et nos écuries chaque saison, afin de respecter les contraintes budgétaires et temporelles. Huit rallyes, cela reste le nombre qu'ils préfèrent, et nous sommes très satisfaits de notre collaboration avec les rallyes actuels. On ne change pas une équipe qui gagne !”



Q : Que propose ce calendrier aux pilotes, en particulier ceux qui passent du niveau national à l'international ?



R :“Tout d'abord, nous proposons huit événements bien organisés qui ont chacun un attrait et des difficultés uniques. Il y a un parfait équilibre entre les rallyes sur asphalte et ceux sur terre, ce qui est idéal pour prendre de l'expérience sur différentes surfaces. En organisant les rallyes de mars à novembre, les coûts sont répartis sur l'année.”



Q : Les écuries vont-elles être soutenues pour se rendre sur les îles où auront lieu des rallyes la saison prochaine ?



R :“Des arrangements sont en train d'être trouvés avec les organisateurs de l'Azores Rallye, du Rally Islas Canarias et du Cyprus Rally pour apporter un soutien logistique de nouveau. Davantage de détails seront annoncés en temps voulu.”



Q : Les deux championnats ERC Junior vont de nouveau se focaliser sur les jeunes talents. Quel est le plan pour 2020 ?



R :“L'ERC1 Junior va continuer d'accueillir de jeunes stars dans des R5 tandis que l'ERC3 Junior est pour les stars montantes dans des R2 avec des pneus Pirelli. Nous annoncerons bientôt les détails des primes financières à gagner en 2020.”



Q : Sans vouloir mettre en avant un rallye plus que les autres, le Barum Czech Rally Zlín va fêter ses 50 ans en 2020. Que pensez-vous de cet événement ?



R :“L'ERC entretient une longue et très prospère relation avec les organisateurs du Barum Czech Rally Zlín. Le mois d'août est toujours attendu avec beaucoup d'impatience, et tous les ans, nous sommes très bien accueillis et le spectacle est au rendez-vous. En plus d'être bien géré, ce rallye est extrêmement populaire parmi nos pilotes et écuries engagés, qui y sont nombreux chaque saison. Nous renouvelons nos félicitations aux organisateurs du Barum Czech Rally Zlín pour cette statistique impressionnante.”

The post Q&R : Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.