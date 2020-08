Quads, buggys et nouvelle voiture : les débuts du Junior ERC Molle sur terre se rapprochent

-

S'étant essayé aux routes en terre sur un quad et au volant d'un buggy, le rapide pilote de l'ERC3 Junior Amaury Molle est prêt pour le grand saut en Lettonie.

Le Belge n'a jamais disputé de rallye complet sur terre au volant d'une auto en spécification 100% terre auparavant. Mais cela va changer puisqu'il prendra part au Rallye de Liepāja, du 14 au 16 août, sur une Peugeot 208 R2 équipée de Pirelli et préparée par l'équipe italienne Delta Rally.

“Le gros truc, ce sera de courir sur terre car ça va être le tout premier rendez-vous sur cette surface de ma carrière de pilote avec une voiture de rallye en spécification terre, et je ne pense pas avoir choisi le plus rapide pour commencer !”, dit Molle. “Mais j'aime les défis et c'est une bonne idée de venir en Lettonie.”

“J'ai un peu d'expérience du pilotage sur terre en quad et buggy dans mon jeune âge, et je dirais que j'adore cette surface ! Mais je ne sais pas où je serai [en performance]. Je suis juste impatient de vivre cette nouvelle expérience et content de commencer avec la 208 que je connais parfaitement.”

“J'ai fait un petit roulage avec la voiture sur une piste de rallycross il y a deux ans, mais cette petite expérience mise à part, je n'ai rien fait sur terre avec elle. C'est un rallye très rapide, sur le cinquième rapport la plupart du temps, mais j'aime la vitesse – le rapide est ce que je préfère. Ça va être génial de voir où nous en sommes par rapport aux pilotes locaux et à ceux venus de Finlande.”

