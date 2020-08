Quand K6 aide Solberg a être P1 : le pneu temps de Pirelli excelle en ERC

-

Oliver Solberg a mis en lumière la “constance” de ses pneus Pirelli après avoir remporté le Rallye de Liepāja pour la seconde fois le week-end dernier.

Le leader du Championnat FIA ERC1 Junior avait choisi la gomme tendre Scorpion K6 de Pirelli pour ce rapide rendez-vous sur terre, en dépit des températures ambiante et au sol élevées.

Le Scorpion K6 de Pirelli est constitué d’un mélange spécial et d’une bande de roulement sur mesure pour maximiser l’adhérence et réduire la glisse, grâce à l’évacuation efficace de la terre meuble et des pierres.

“L’usure des pneus a été fantastique tout le week-end, très constante même avec ces températures”, a dit Solberg après sa victoire.

