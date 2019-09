Quand le héros local Galatariotis remportait le Cyprus Rally en ERC pour 0,6 s !

Le héros local Simos Galatariotis est devenu le premier Chypriote à s'imposer à domicile en FIA European Rally Championship depuis une décennie, grâce à une victoire à l'arraché sur Bruno Magalhães, pour 0,6 seconde, le 17 juin 2018.

Avec ce qui était la troisième arrivée la plus serrée dans l'Histoire récente de l'ERC, Galatariotis et son copilote Antonis Ioannou ont triomphé malgré une crevaison à l'avant droit dans l'ultime spéciale, l'ENEOS Golden Stage.



Bien que la victoire ait échappé de justesse à Bruno Magalhães et son copilote Hugo Magalhães, soutenus par SEAJETS, le Portugais a pris la tête du classement ERC à ce qui était la mi-saison.



Nasser Al-Attiyah s'était emparé de la première place lors de l'avant-dernière spéciale, gagnant 20,6 secondes sur Galatariotis pour prendre la tête avec 2,3 secondes d'avance avant la dernière spéciale. Cependant, Al-Attiyah a été contraint de s'arrêter pour changer un pneu crevé peu avant l'arrivée de ce Cyprus Rally, sa tentative de continuer avec un pneu dégonflé sur plusieurs kilomètres s'avérant vaine.



Pilote ARC Sport, Magalhães a dépassé Al-Attiyah peu avant la ligne d'arrivée pour arracher la deuxième place et la tête du classement général ERC. L'approche raisonnable du Portugais, qui a évité les pierres à tout prix, a porté ses fruits avec un nouvel excellent résultat après sa victoire à l'EKO Acropolis Rally deux semaines auparavant.



Quadruple champion de Hongrie, Norbert Herczig a été promu à un surprenant second podium consécutif par la mésaventure d'Al-Attiyah, finissant à 1'21"4 de Galatariotis à bord de sa ŠKODA Fabia R5 du MOL Racing Team. Al-Attiyah a dû se contenter de la quatrième place pour Autotek Motorsport après son changement de pneu tardif, tandis que le cinquième rang est devenu au pilote Toksport WRT Orhan Avcioğlu ; c'était son premier top 5 en ERC.



Engagé par ACCR Czech Team, Vojtĕch Štajf a battu Dávid Botka de 13,4 secondes pour la sixième place, tandis qu'Albert von Thurn und Taxis a marqué ses premiers points de l'année, huitième.



Petros Panteli a obtenu la neuvième position mais aussi la victoire ERC2 pour Q8 Oils Rally Team, devant un Alexandros Tsouloftas qui a bien rebondi au dixième rang. C'était une journée incroyable pour Tsouloftas, qui était le plus rapide lors de la seconde étape, a ainsi marqué sept points bonus et a remporté la prime de la Golden Stage.



Laurent Pellier a dominé l'ERC3 dans une Peugeot 208 R2 du Saintéloc Junior Team, tandis Emma Falcón a battu Catie Munnings pour l'ERC Ladies’ Trophy.

