Quatre rallyes et de l’ambition pour Falcón en ERC

Emma Falcón a les “positions de pointe” comme objectif principal pour le FIA European Rally Championship 2020.

La Canarienne, vainqueur de l'ERC Ladies’ Trophy 2018 au volant d'une Citroën DS3 R3T, aborde sa deuxième saison au volant d'une Citroën C3 R5. Et après s'être adaptée à ce bolide français en 2019, Falcón veut poursuivre sa progression lors de la campagne à venir.



La pilote de 29 ans entamera sa campagne ERC 2020 lors de son rallye à domicile, le Rally Islas Canarias, en mai, avant de participer aux autres manches sur asphalte du championnat d'Europe, à savoir le Rally di Roma Capitale, le Barum Czech Rally Zlín et le Rally Hungary.



“Je suis très heureuse d'être de retour en FIA ERC avec notre Citroën C3 R5,” déclare Falcón, qui s'attaquera également à un certain nombre de rallyes nationaux et locaux en 2020 avec sa voiture de spécification Rally2. “Mon principal objectif est d'être proche des positions de pointe du classement général.”



La Hongrie, une nouvelle aventure

Bien que Falcón ait déjà participé au Rally di Roma Capitale et au Barum Czech Rally Zlín, le Rally Hungary de novembre représente une inconnue pour la Lanzaroteña. “Je connais Rome et le Barum, mais la Hongrie sera nouvelle pour moi. La saison va donc être passionnante pour nous,” ajoute-t-elle.



Carrera recruté

Son copilote Eduardo González n'étant plus disponible, Falcón a recruté Cándido Carrera pour la saison 2020. Carrera est connu pour son association avec José Suárez, notamment lors des six rallyes de l'ERC1 Junior Championship 2017 au sein de la Peugeot Rally Academy. “Cándido a beaucoup d'expérience à l'international et nous sommes très enthousiastes pour la saison à venir,” conclut Falcón.



Le saviez-vous ?

Si Falcón est connue pour ses exploits avec Citroën, c'est au volant d'une Peugeot 208 R2 qu'elle a remporté l'ERC Ladies’ Trophy au Rally Liepāja en 2018, vainquant Catie Munnings au dernier rallye de la saison.



Où voir Emma Falcón en 2020 ?

Rally Islas Canarias, 7-9 mai ; Rally di Roma Capitale (Italie), 24-26 juillet ; Barum Czech Rally Zlín, 28-30 août ; Rally Hungary, 6-8 novembre.

