Que la force soit avec eux : les Juniors ERC en nombre pour 2020…

De nombreux jeunes talents se sont inscrits dans les catégories ERC1 Junior et ERC3 Junior du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, actuellement en suspens en raison de la pandémie de coronavirus.

Bien que l'accent reste mis sur la santé et la sécurité de tous ainsi que sur l'importance de suivre les consignes officielles, voici un rappel des forces en présence de la communauté ERC Junior malgré la situation sans précédent causée par l'épidémie de COVID-19.

RÅDSTRÖM SE PRÉPARE À JOUER LE TITRE EN ERC JUNIOR

7 janvier 2020 : Dennis Rådström va montrer son talent dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2020 après s'être associé à Orsák Rallysport pour viser le titre ERC3 Junior. Copiloté par son compatriote Johan Johansson, Dennis Rådström disposera de l'expérience et la solide réputation acquises en Championnat du monde FIA Junior des Rallyes pour sa première campagne ERC, et il suivra les traces de ses compatriotes Emil Bergkvist et Tom Kristensson.

UNE SAISON COMPLÈTE EN ERC POUR DEVINE AVEC LE SOUTIEN DE L'ASN D'IRLANDE 9 janvier 2020 : Callum Devine est attendu pour une campagne majeure en Championnat d'Europe FIA des Rallyes avec le soutien de son ASN nationale, Motorsport Ireland. Le Pilote international irlandais de l'année 2019 s'appuiera sur sa performance et sur son podium au Rallye de Hongrie comptant pour l'ERC, en novembre dernier, pour disputer les huit manches de la saison 2020. Il se concentrera sur le titre ERC1 Junior, qui sera décidé sur six épreuves. Au volant d'une Hyundai i20 R5, Devine (25ans) et son copilote Brian Hoy (26 ans) bénéficieront du soutien supplémentaire de FYTH, Curran Gate, The Motorsport Ireland Rally Academy et Hyundai Customer Racing.

UN PLAN SUR DEUX ANS POUR LE JEUNE AUTRICHIEN LANDA EN ERC 3 février 2020 : Nikolai Landa a choisi le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA pour continuer à enrichir son expérience, en faisant équipe avec son copilote de père Günter en ERC3 Junior. L'Autrichien de 21 ans vise trois manches de la catégorie soutenue par Pirelli en 2020, avec pour objectif ultime l'an prochain une campagne complète dans ce championnat des jeunes pilotes.

DE L'APPRENTISSAGE À LA COMPÉTITION : PARDO À L'ASSAUT DE L'ERC3 JUNIOR 14 février 2020 : Javier Pardo, l'un des jeunes pilotes de rallye les plus prometteurs d'Espagne, s'est engagé dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020 pour une campagne en ERC3 Junior au volant d'une Ford Fiesta R2T. Pardo, diplômé du programme de formation ERC Junior Experience, a remporté de nombreux titres dans son pays, dont celui de Junior Terre en 2019.

OPÉRATION ERC POUR L'ALLEMAND DINKEL 21 février 2020 : Dominik Dinkel a choisi le Championnat Junior FIA ERC1 pour 2020 afin de "se perfectionner"face à une concurrence "très relevée"au niveau Rally2. Âgé de 27 ans, le talentueux Allemand pilotera une ŠKODA Fabia R5 Evo pour le compte de ROMO Motorsport aux côtés de sa compatriote et copilote de longue date Christina Fürst. Il bénéficiera du soutien du sponsor Brose et de son mentor Michael Stoschek, qui le soutiennent en rallye depuis 2012.

PAS DE BLAGUE, MAIS UN RÊVE : LE BIKER CAIS PASSE À L'ERC1 JUNIOR 25 février 2020 : Erik Cais va passer au niveau Rally2 dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, trois ans après qu'une blessure l'ait contraint à mettre un terme à sa carrière en VTT de descente dans laquelle il a connu énormément de succès. Cais, 20 ans, échange sa Ford Fiesta R2T, qu'il a conduite à la deuxième place en ERC3 et la quatrième en ERC3 Junior l'année dernière, contre une Ford Fiesta R5 MkII sous la bannière du Team Yacco ACCR.

LE CHAMPION DE POLOGNE MIKO MARCZYK PRÊT À VOLER EN ERC 3 mars 2020 : Le champion national Miko Marczyk se prépare à voler de plusieurs façons lorsqu'il participera au Championnat Junior FIA ERC1 2020 avec le soutien de la compagnie pétrolière polonaise PKN Orlen, ŠKODA Polska et Volkswagen Financial Services. Marczyk poursuivra ses partenariats avec Szymon Gospdarczyk, son copilote de depuis la mi-2017, et l'équipe tchèque Kresta Racing chargée de préparer la ŠKODA Fabia R5 Evo équipée de Michelin et conforme aux spécifications Rally2.

LE FINLANDAIS VOLANT LINDHOLM RECRUTÉ PAR LE TEAM MRF TYRES QUI ÊTEND SA PRÉSENCE EN ERC 5 mars 2020 : Le prometteur Finlandais Emil Lindholm sera parmi les jeunes pilotes voulant montrer leur talent dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, après que l'équipe MRF Tyres ait annoncé l'extension de son programme de développement basé sur l'ERC. L'entreprise indienne de pneumatiques a choisi l'ERC pour son retour à la compétition internationale en 2020, la combinaison d'épreuves sur asphalte et sur terre étant idéale pour la collecte de données et les essais de produits que MRF Tyres effectue en permanence. Lindholm, 23 ans, a été recruté pour rejoindre l'Irlandais Craig Breen au sein du Team MRF Tyres. Mais si Breen courra sur une Hyundai i20 R5, Lindholm pilotera une ŠKODA Fabia R5 Evo. Son compatriote Mikael Korhonen sera son copilote.

MONTEZ LE SON DES BASSAS ! LE BOURSIER DU RALLYE TEAM SPAIN PASSE À L'ERC3 JUNIOR 6 mars 2020 : Pep Bassas aura l'occasion de suivre les traces de son compatriote Efrén Llarena en passant du niveau national au niveau international avec le soutien total de sa fédération nationale, la RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo). Âgé de vingt-six ans, Bassas rejoint le Rallye Team Spain pour disputer le Championnat FIA Junior ERC3 avec son copilote Axel Coronado. Ils disposeront d'une Peugeot 208 R2 équipée de Pirelli et préparée par Mavisa Sport-Sport.

AMAURY VISE HAUT EN ERC3 JUNIOR 11 mars 2020 : Amaury Molle se lancera dans une aventure FIA ERC3 Junior en 2020, en rejoignant Delta Rally pour piloter une Peugeot 208 R2. Molle, vainqueur de classe dans son pays, s'est déjà essayé à la catégorie des jeunes pilotes à deux reprises, mais cette saison sera sa première campagne complète dans la catégorie soutenue par Pirelli pour les voitures de type Rally4 et Rally5. Le Français Florian Barral sera son copilote.

DE L'OBSERVATION À LA COMPÉTITION : BOTELHO S'ASSURE UNE PARTICIPATION DE RÊVE EN ERC1 JUNIOR SUR SON RALLYE NATIONAL 11 mars 2020 : Rafael Botelho passera de grande passion à grande chance lorsque le Championnat d'Europe FIA des Rallyes se rendra sur son île natale pour le Rallye des Açores. Originaire de Ponta Delgada, à São Miguel, où se déroule cette spectaculaire épreuve sur terre, Botelho pilotera une ŠKODA Fabia R5 pour The Racing Factory, lui qui poursuit sa transition du niveau Rally4 au Rally2. Si l'accord concerne le Rallye des Açores et les autres épreuves qui composent son championnat local, le jeune homme de 25 ans s'efforce de trouver le budget nécessaire pour disputer des manches supplémentaires de l'ERC1 Junior.

IL EST TEMPS DE PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE POUR LE CHAMPION LLARENA, EN ERC1 JUNIOR PASSE AVEC LE RALLYE TEM SPAIN ET UNE CITROËN C3 R5 12 mars 2020 : Efrén Llarena aura l'occasion de prouver son talent au niveau du Rally2 en prenant part au Championnat FIA ERC1 Junior en 2020. Après avoir remporté un double titre ERC3/ERC3 Junior en 2019, le jeune homme de 24 ans s'est assuré une saison complète au volant d'une Citroën C3 R5 de Sports&You. Il bénéficiera du soutien total de Citroën Racing et de l'initiative Rallye Team Spain de la RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo). Sara Fernández sera sa copilote.

VITA EST DE RETOUR : LE JUNIOR ITALIEN VISE LA GLOIRE EN ERC 18 mars 2020 : Mattia Vita dit qu'il a un travail à finir dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, lui qui a annoncé son retour en ERC. Vita, 23 ans, a déjoué son manque d'expérience internationale pour atteindre un bon niveau lors de sa première campagne ERC3 Junior en 2018, en décrochant un trio d'arrivées dans le top 5 à partir du Rallye di Roma Capitale. S'étant concentré sur des rendez-vous plus proches de chez lui en 2019, ses aspirations en ERC ont été mises en veilleuse. Mais il est de retour pour la saison ERC3 Junior, qui comprendra six épreuves, au volant d'une Peugeot équipée de pneus Pirelli et préparée par la structure roumaine H Motorsport. Son compatriote Massimiliano Bosi sera son copilote.

TEMPESTINI S'ATTAQUE À L'ERC1 JUNIOR 24 mars 2020 : Le Champion du monde Junior des Rallyes 2016 Simone Tempestini apportera son talent considérable dans le Championnat FIA ERC1 Junior en 2020. Le Roumain né en Italie va disputer la saison de huit épreuves du championnat européen avec son copilote roumain Sergiu Itu. Le choix de la voiture de type Rally2 et de l'équipe sera fait ultérieurement.

*Les pilotes cités ci-dessus ont été annoncés avant ou au début de la pandémie mondiale de coronavirus. Les pensées de la famille ERC vont aux personnes dont les proches sont décédés ou sont tombés malades à la suite du COVID-19. Nous sommes également plus que conscients que de nombreux emplois ont été perdus et que des gens se trouvent dans des situations très difficiles. Pour cette raison, il est d'une importance vitale que toutes les consignes officielles soient respectées.

