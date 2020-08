Quelque chose de différent pour Battistolli en ERC

-

Alberto Battistolli a disputé ses précédents rallyes rapides sur terre au volant d'une Fiat 131 Abarth. Pour sa seconde participation au Rallye de Liepāja, il aura une Škoda Fabia Rally2 Evo à sa disposition, l'Italien passant des épreuves historiques aux modernes.

Membre de l'ACI Team Italia, le pilote de 23 ans voit sa seconde apparition en Championnat FIA ERC1 Junior comme une opportunité d'accroître une expérience limitée de sa monture actuelle.

“En voiture historique, j'ai eu la chance de prendre part au Lahti Historic Rally en Finlande, sur une terre très rapide, mais c'était avec une Fiat 131 Abarth, à une vitesse différente demandant des réflexes différents et représentant un défi différent”, explique Battistolli.

Copiloté par Simone Scattolin, Battistolli a terminé huitième en ERC1 Junior et 16e au général le mois dernier sur le Rally di Roma Capitale courue entièrement sur asphalte, surface que le pilote Delta Rally apprécie le moins.

“J'ai pris de petites vacances pour me changer les idées après ce que nous avions accompli à Rome et me concentrer sur la prochaine course en Lettonie”, dit-il encore.“J'essaie de me visualiser moi-même sur ce rallye et de voir plus de vidéos pour comprendre ces routes et la technique de pilotage.”

Le Rallye de Liepāja se déroulera du 14 au 16 août.

