RaceAgainstCovid : la FIA, instance dirigeante de l’ERC, promeut le nouveau message Stay Home. Stay

-

Face à la pandémie de coronavirus et aux mesures de confinement imposées dans de nombreux pays, la FIA a décidé, avec son partenaire JCDecaux, d'adapter le message de sa campagne mondiale de sécurité routière #3500LIVES et de ne promouvoir qu'une seule règle simple : rester chez soi pour être en sécurité.

Une nouvelle campagne sur les médias sociaux, mettant en vedette les 18 ambassadeurs de la campagne mondiale pour la sécurité routière #3500LIVES, a été lancée, encourageant tout le monde à rester chez soi pendant la pandémie en utilisant les hashtags #StayHome ainsi que #RaceAgainstCovid, qui est commun à toutes les initiatives de la FIA liées à COVID-19.

ERC Souvenir de l’époque où… l’ERC a fait la Guerre des Étoiles HIER À 10:00

La campagne promeut un message unifié : "Restez chez vous. Restez en sécurité. Restez engagé." et grâce au soutien continu des ambassadeurs de la campagne #3500LIVES, le message #StayHome de la FIA a été vu par plus de trois millions de personnes jusqu'à présent.

Le Président de la FIA, Jean Todt, a déclaré :"Lorsque nous avons lancé la Campagne #3500LIVES avec JCDecaux, notre objectif était d'aborder le problème de la sécurité routière qui tue quotidiennement plus de 3500 personnes dans le monde. Aujourd'hui, nous avons un rôle à jouer pour aider à lutter contre la pandémie de COVID-19, avec nos ambassadeurs de la campagne. Nous devons rappeler à tous les citoyens de rester chez eux afin d'assurer leur sécurité en ces temps difficiles. Une fois de plus, je tiens à remercier nos ambassadeurs pour leur engagement renouvelé à surmonter cette crise."

Jean-Charles Decaux, Codirecteur général de JCDecaux, a ajouté : "Le COVID-19 est un véritable défi pour l'humanité, qui nécessite une réponse collective. Avec les Ambassadeurs de la campagne #3500LIVES qui agissent comme des modèles dans leurs domaines respectifs, nous avons le pouvoir d'atteindre des millions de personnes. Il est de notre responsabilité de faire bon usage de cette audience et d'encourager chacun à rester chez lui pour rester en sécurité, à combattre efficacement le virus pendant la pandémie et à retrouver au plus vite la vie qui nous est si chère."

La liste des ambassadeurs de la campagne FIA #3500LIVES comprend les noms de Patrick Dempsey, Michael Fassbender, Pharrell Williams ou Michelle Yeoh pour le monde du spectacle, des stars du sport automobile que sont Fernando Alonso, Charles Leclerc ou Marc Márquez, les vedettes d'autres sports comme Yohan Blake, Didier Drogba, Haile Gebrselassie, Antoine Griezmann, Vanessa Low, Rafael Nadal ou Wayde van Niekerk, ainsi que S.A.S. la Princesse Charlène de Monaco ou encore Anne Hidalgo, maire de Paris.

The post #RaceAgainstCovid : la FIA, instance dirigeante de l’ERC, promeut le nouveau message Stay Home. Stay Safe. Message Stay Committed appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Que la force soit avec eux : les Juniors ERC en nombre pour 2020… HIER À 07:00